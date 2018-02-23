Karın kası yapmak isterken yürüyemez hale geldi

Brezilyalı Mancuso kazadan sonra bir süreliğine felç geçirdi.

Marcelle Mancuso felç geçirdi

1 / 29 Karın kası yapmak ve bunu takipçileriyle paylaşmak için sıkı bir program uygulayan Mancuso, düşüşünün ardından acilen hastaneye kaldırıldı.

2 / 29 Doktorlar Mancuso’yu ameliyata aldı ve omurgasına 6 çivi takarak onu yeniden sağlığına kavuşturmaya çalıştı.

3 / 29 Mancuso ameliyattan çıktıktan sonra doktorlar, genç kadının yakınlarına korkutucu bir haber verdi.

4 / 29 Mancuso’nun ömür boyu bir daha ayağa kalkmama ihtimali vardı.

5 / 29 Instagram fenomeni olan spor ve sağlık meraklısı Marcelle Mancuso, geçtiğimiz ay gittiği spor salonunda sakatlandı.

6 / 29 23 yaşındaki genç kadın bir sistemin üzerinde mekik çekerken düştü ve omurgasını çatlattı.

7 / 29 Alçıları çıktıktan sonra aylar boyunca fizik tedavi gören Mancuso, sağlık durumunun korkulduğu gibi gitmediğini ve iyileşmeye başladığını söyledi.

8 / 29 İyileşir iyileşmez spor yapmaya başladığını söyleyen Mancuso, bunun için özel bir sistem kurduğunu anlattı.

9 / 29 İngiliz basınına konuşan genç fenomen, kaza anını da anlattı, “Bir ipe bağlı olarak karın kaslarımı geliştirmek için mekik çekiyordum.

10 / 29 Bir anda ip koptu ve antrenörüm de o anda beni tutamadı. Çok ters bir şekilde yere düştüm. Yerde hareket edemediğimi fark ettim. Sonra beni hastaneye kaldırdılar.”

11 / 29 Kazanın ardından geçen 6 ayda büyük yol kat ettiğini söyleyen Mancuso, eski günlerine dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

12 / 29 Sağlığına kavuşmak için sıkı çalıştığını ve tedavilerini aksatmadığını söyleyen Mancuso tekrar spor yapabildiği için çok mutlu olduğunu anlattı.

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