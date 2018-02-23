Karın kası yapmak isterken yürüyemez hale geldi

Brezilyalı Mancuso kazadan sonra bir süreliğine felç geçirdi.
Marcelle Mancuso felç geçirdi
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Karın kası yapmak ve bunu takipçileriyle paylaşmak için sıkı bir program uygulayan Mancuso, düşüşünün ardından acilen hastaneye kaldırıldı.
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Doktorlar Mancuso’yu ameliyata aldı ve omurgasına 6 çivi takarak onu yeniden sağlığına kavuşturmaya çalıştı.
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Mancuso ameliyattan çıktıktan sonra doktorlar, genç kadının yakınlarına korkutucu bir haber verdi.
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Mancuso’nun ömür boyu bir daha ayağa kalkmama ihtimali vardı.
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Instagram fenomeni olan spor ve sağlık meraklısı Marcelle Mancuso, geçtiğimiz ay gittiği spor salonunda sakatlandı.
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23 yaşındaki genç kadın bir sistemin üzerinde mekik çekerken düştü ve omurgasını çatlattı.
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Alçıları çıktıktan sonra aylar boyunca fizik tedavi gören Mancuso, sağlık durumunun korkulduğu gibi gitmediğini ve iyileşmeye başladığını söyledi.
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İyileşir iyileşmez spor yapmaya başladığını söyleyen Mancuso, bunun için özel bir sistem kurduğunu anlattı.
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İngiliz basınına konuşan genç fenomen, kaza anını da anlattı, “Bir ipe bağlı olarak karın kaslarımı geliştirmek için mekik çekiyordum.
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Bir anda ip koptu ve antrenörüm de o anda beni tutamadı. Çok ters bir şekilde yere düştüm. Yerde hareket edemediğimi fark ettim. Sonra beni hastaneye kaldırdılar.”
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Kazanın ardından geçen 6 ayda büyük yol kat ettiğini söyleyen Mancuso, eski günlerine dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.
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Sağlığına kavuşmak için sıkı çalıştığını ve tedavilerini aksatmadığını söyleyen Mancuso tekrar spor yapabildiği için çok mutlu olduğunu anlattı.
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