Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!

Afrika'ya özgür bir karınca türü olan Matabele'nin saldırı sonrası gösterdiği davranışlar sonucu bakın ortaya nasıl bir gerçek çıktı...

Karıncalardan yaralanan karıncaya ilk yardım

1 / 48 Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!

2 / 48 Yılan Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

3 / 48 Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

4 / 48 İnsanlar Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

5 / 48 Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.

6 / 48 İnsanlar Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

7 / 48 Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.

8 / 48 Sivrisinek Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?

9 / 48 Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!

10 / 48 Sivrisinek Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!

11 / 48 Bu ilk yardım eylemi, insanlar dışında sağlık uygulamasını böylesine sistematik bir şekilde yapan ilk kayıt olarak tarihe geçti.

12 / 48 Frank, araştırma yapmak için bir laboratuvarda ortam hazırladı. İçine yapay karınca yuvaları yerleştirdiği ortamda bulunan mini kameralar, hareketi algılıyordu. Karıncaları izlemeye başlayan Frank, ilginç görüntüler kaydetti. Yaralı arkadaşı olduğunu anlayan karınca sinyal vererek, yaralı sayısının en az 2 katı kadar sağlam karınca çağırıyordu.

13 / 48 Deneysel olarak yaralanan ve müdahale edilmeyen karıncaların %80'i 24 saat içinde ölüyordu. Ancak karıncalar tarafından ilk yardım uygulanan karıncaların sadece %10'u ölmüştü.

14 / 48 Dünyanın en ölümcül canlıları Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

15 / 48 Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

16 / 48 Timsah (Alligator) Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

17 / 48 Köpekbalığı Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

18 / 48 Köpekbalığı Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

19 / 48 Kurt Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

20 / 48 Kurt Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

21 / 48 At Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

22 / 48 At Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

23 / 48 Leopar Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

24 / 48 Leopar Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

25 / 48 Karınca Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

26 / 48 Karınca Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

27 / 48 Denizanası Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

28 / 48 Denizanası Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

29 / 48 Arı Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

30 / 48 Arı Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

31 / 48 Geyik Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

32 / 48 Geyik Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

33 / 48 Bizon Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

34 / 48 Bizon Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

35 / 48 Aslan Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

36 / 48 Aslan Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

37 / 48 Fil Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

38 / 48 Fil Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

39 / 48 Su aygırı Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

40 / 48 Su aygırı Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

41 / 48 Timsah (Crocodile) Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

42 / 48 Timsah (Crocodile) Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

43 / 48 Bağırsak kurdu Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

44 / 48 Akrep Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

45 / 48 Salyangoz Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

46 / 48 Suikastçı böcek Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

47 / 48 Suikastçı böcek Bu sayı 10 bini buluyor!