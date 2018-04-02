Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!

Gösterişli yaşamını tütün işi yaparak elde eden 46 yaşındaki iş adamının hayatı sosyal medyada yakın markaj altında.

Dan Bilzerian'ın evi sosyal medyayı salladı

1 / 41 Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ı artık çok iyi tanıyorsunuz. Onu bir kenara bırakın. Çünkü en az kendisi kadar renkli bir rakibi var: Avustralyalı 'Candy Man' Travers Beynon. İşte 206 milyon TL serveti; karısı, 2 sevgilisi ve modellerle dolu haremiyle yaşadığı lüks evinden kareler...

2 / 41 27 yaşındaki 8 yıllık karısı Taesha (solda), 22 yaşındaki 2,5 yıllık sevgilisi Nisha (sağda),21 yaşındaki 3 aylık sevgilisi Krystal (ortada) Tütün işi yapan ve bu sayede milyarder olan 46 yaşındaki Beynon, etrafında yüzlerce güzel genç kadın ile birlikte sürdürdüğü yaşamla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram'da kısa sürede şöhrete kavuşan Beynon'un 'The Candy Shop Mansion' isimli evi ise dillere destan...

3 / 41 Karısı, 2 sevgilisi ve haremiyle birlikte yaşadığı 'The Candy Shop Mansion' isimli mülkiyette 16 yatak odası, 19 banyo, bir altın kaplama yüzme havuzu, bir sinema bulunuyor.

4 / 41 Evin içinde; üç metrelik bir Poseidon heykeli ve Sistine Şapeli'nden esinlenilen tavanlar göz kamaştırıyor.

5 / 41 Giyinme odaları ise Gucci, Versace ve Louis Vuitton'un ürünleriyle dolup taşıyor...

6 / 41 Beynon, ilişki hayatından da bahsetti ve: '"Grinin Elli Tonu yanımızda anaokulu gibi kalır." dedi.

7 / 41 Evin avlusunda; klasik esintili fıskiye, iki palmiye ağacı ve şarap tanrısı Bacchus'un da devasa bir mozaiği var.

8 / 41 Beynın, 24 karat altınla kaplı havuzunun başında...

9 / 41 Yatak odasının yanında, 100'den fazla çift ayakkabı, sayısız gömlek ve ceket. Kurşun geçirmez camla korunan gömme dolapta ise; Gucci ve Versace saatleri bulunuyor.

10 / 41 Beynon, yatak odasını her gece üç kadınla paylaşıyor. Yatak odasında ise 2 banyo bulunuyor. Biri Beynon diğeri kadınlar için.

11 / 41 Havuza doğru uzanan çatının alt tarafı Sistine Şapeli'nden ilham alıyor, Beynon da şöyle diyor: "Rönesans sanatı beni büyülüyor evin her kısmında bu izleri görmek beni mutlu ediyor."

12 / 41 Beynon, önemli anlaşmaları için pahalı bir kalem olan Mont Grappa'yı taşıyor.

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