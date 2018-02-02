Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!

Bu yemeklerin ismi bile mide bulandırıyor!

1 / 76 TÜTSÜLENMİŞ KÖPEK VE FARELER Endonezya'daki pazarlarda köpekler, maymunlar, piton yılanları, domuzlar, kediler ve fareler iple boğularak öldürülüyor ve sonra tütsülenerek müşterilere satılıyor. Köpekler, öldürülmeden önce kafeslerde bekletiliyor. Endonezya'daki bu korkunç geleneksel pazarı 44 yaşındaki Umman'lı fotoğrafçı Raymond Walsh görüntüledi.

2 / 76 ÇİN'İN AKREP ÇORBASI Çin'in güneyine ait bu geleneksel çorbada akrep kullanılıyor. Pişirilirken zehri yok ediliyor.

3 / 76 DİL KANI SOSİSİ (Zungenwurst-Almanya) Kan sosisi (bölgeye göre değişen adlarıyla kaszanka, kiszka, krupniok): domuz kanı, domuz sakatat ve kırma hububat (karabuğday veya arpa) kullanılarak yapılır. Soğan, karabiber ya da mercanköşk ile tatlandırılır ve geleneksel olarak kızartılır veya soğan, lahana ve elma eşliğinde ızgarası yapılır.

4 / 76 BLOOD SAUSAGES (KANLI SUCUK) Türkiye hariç tüm dünyada popüler bir yemektir. Domuz eti, sığır, koyun, ördek ve keçi kanı ile farklı ülkelerdeki farklı tatlara bağlı olarak yapılıyor.

5 / 76 TIET CANH ( KAN ÇORBASI) - Vietnam Tiet canh, ördek eti, iç organlar ve ham ördek kanından yapılan geleneksel bir yemektir. Yapılışı; haşlanmış/pişmiş ete doğranmış otlar ve ezilmiş fıstık serpilir. Çiğ kan ya da balık sosu ile karıştırılarak buzdolabında soğumaya bırakılır.

6 / 76 Tavuk ya da ördek kanı ile yapılan bu yiyecek tatlı ve ya ekşi çorba olarak hazırlanıyor. Şeker ve sirke kullanarak tat dengesi sağlanıyor. Czernina genellikle makarna, şehriye, haşlanmış patates veya köfte ile servis ediliyor.

7 / 76 KANDA PİLAV (CABIDELA) - Portekiz Peru ve Şili gibi ülkelerin kıyı şeridinde karşılaşabileceğiniz 'piure' dışarıdan bakınca bir kayadan farksız. Bu nedenle Türkçede "yaşayan kaya" olarak da anılıyor. Özellikle Şili'de avlanması çok yaygın olan 'piure'yı avcılar testereyle dilimledikten sonra kabuğuyla etini birbirinden ayırıyor. İçinden çıkan pembe et şeritler halinde ya da konserve halinde satılıyor. Çiğ ya da pişmiş tüketilebilen 'piure' etinin hafiften acı, sabunsu olduğu ve denizkestanesine benzediği belirtiliyor.

8 / 76 DECAISNEA Çin'in batısı, Hindistan, Myanmar, Nepal gibi ülkelerde yaşayan decaisnea fargesii bitkisi, mavi sosis ya da ölü adamın parmakları olarak da anılıyor. Aroması karpuz gibi tatlı olarak nitelendirilen, dokusu ise jöleye benzetilen decaisnea, çoğu zaman dekoratif amaçlarla yetiştirilen bir meyve.

9 / 76 GEODUCK Türkçe adı 'kral deniz tarağı' olan bu hayvan Kuzey Amerika kıtasının batısında yaşıyor ve çok değerli bir deniz mahsulü olarak görülüyor. Avlanmadığı takdirde ortalama 140 yıl yaşayan 'geoduck'ların kabuklarının dışındaki beslenme hortumları yeniyor. Özellikle Çin, Kore ve Japon mutfağında sıkça karşınıza çıkabilecek 'geoduck'ın afrodizyak olduğuna da inanılıyor.

10 / 76 BUDA'NIN ELİ 'Parmaklı narenciye' olarak da anılan Buda'nın elinin kökenlerinin Hindistan ya da Çin'de olduğu tahmin ediliyor. Bu meyve Budist tapınaklarında sunağa konuyor. Görüntüsü biraz ürkütücü olsa da, güçlü parfümü sayesinde oda kokusu olarak kullanılabiliyor. Ancak diğer narenciye türlerinin aksine suyu yok. Yine de tatlılara ve içkilere lezzet vermek için de kullanılabiliyor.

11 / 76 HUITLACOCHE 'Huitlacoche' aslında bir sebze ya da meyve değil, koçandaki mısır tanelerinin üzerinde yaşayan bir tür mantar. Meksika'da yaygın olarak tüketilen ve çok sevilen 'huitlacoche', quesadilla'lara ve çorbalara katılıyor. Tadının mantar gibi, tatlı-tuzlu, ağaçsı ve topraksı olduğu söyleniyor.

12 / 76 PERCEBES İspanya'nın Galiçya bölgesinde ve Portekiz'de avlanabilen bir deniz canlısı olan 'percebes'in Türkçe karşılığı kaz boyunlu kaya kabuklusu. Görüntüsü nedeniyle bu canlıya Portekizliler 'Şeytan tırnağı' da diyor. Kayalara yapışık halde yaşayan ve avlanması hayli güç olan 'percebes'in bir porsiyonu 100 euro'ya satılıyor dersek, ne kadar değerli olduğu anlaşılabilir.

13 / 76 NATTI Soya fasulyesine yabancı değiliz ancak fermente soya fasulyesi 'natto' o kadar da tanıdık değil. Baskın kokusu ve yapışkan görünümü nedeniyle ilk bakışta pek de sevimli görünmeyen 'natto' Japon mutfağının geleneksel bir lezzeti. Genelde pilavın üzerine konuyor ve kahvaltıda yeniyor. Fermentasyon süreci nedeniyle soya fasulyesinin besin değerini büyük oranda kaybettiğini de belirtelim.

14 / 76 CANLI CANLI MİDESİNE İNDİRDİ! Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemleridir.

15 / 76 Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir.

16 / 76 Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke.

17 / 76 Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.

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