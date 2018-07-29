Kastamonu'daki dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na seyir terası

Kastamonu Pınarbaşı'da dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası yapıldı.

Cam terasa yoğun ilgi

1 / 30 Seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte Köyü yakınlarında yer alan Bakacak mevkisine inşa edildi.

2 / 30 İlk defa terasa çıkan vatandaşların yükseklik nedeniyle yaşadıkları korku cep telefonuyla kaydedildi.

3 / 30 Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, projenin 3 ay gibi kısa sürede tamamlandığını anlattı ve şöyle konuştu:

4 / 30 "Araç ile terasın yanına kadar gidildiği için ulaşım çok kolay. Bu yüzden tüm diğer misafirlerimiz gibi engelli misafirlerimiz de bu güzelliği izleyebiliyorlar. Seyir terasının kanyon yatağından yüksekliği 720 metre. Terasımız resmi olarak açılmasa da şimdiden ziyaretçi akınına uğradı"

5 / 30 KANYONUN UZUNLUĞU 12 KİLOMETRE Kanyon Araştırma Derneği (KAD) Pınarbaşı Temsilcisi Metin Keskin ise, terasın çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak yapıldığını söyledi ve kanyon hakkında bilgi verdi:

6 / 30 "Valla Kanyonu uzunluğu 12 kilometre olup duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreye kadar ulaşıyor. Kanyon geçiş parkuru tehlikeli ve zorlu olduğundan alan kılavuzu olmadan kanyon geçişi yapılamıyor"

7 / 30 Terası ailesiyle gezen Erdal Yalçın, ilk defa gittikleri seyir terasına eşinin çıkmakta tereddüt ettiğini anlattı. Yalçın, teras üzerinden kanyonu izlemenin çok güzel bir duygu olduğundan da bahsetti.

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12 / 30 240 metredeki cam seyir terası korkutuyor Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

13 / 30 Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi 500-600, hafta sonları ise bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.

14 / 30 ‘Adrenalin tutkunlarının merkezi olacak’ Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, seyir terasıyla ilçenin turizm konusunda önemli bir ivme katettiğini söyledi. Köroğlu, “Burada binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Onlara daha iyi bir hizmet verebilmek için cam seyir terasımızın olduğu alana otağ kurduk. Burada birçok kahvaltı ve ızgara çeşitleri bulunduruyoruz.

15 / 30 Burayı adrenalin tutkularının merkezi yapmak için 2 hatlı zipline projemizi hazırladık. Küçük bir ilçeyiz, maddi kaynakları kısıtlı olduğu için, bu projeleri hemen hayata geçiremiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle birlikte Karadeniz bölgesinin en fazla turist çeken noktası olacak” dedi.

16 / 30 ‘Bir macera olarak ailece geldik’ Cam seyir terasını görmek için İstanbul'dan Torul'a geldiğini anlatan Uğur Ülker, “Yöremize hayırlı olsun, kim düşünmüşse o insandan Allah razı olsun. Yöremizde turizm açısından çok keşfedilmemiş yerler var. Bir an önce de onları şirin ve küçük olan Gümüşhane’mize sunmalarını bekliyoruz. İstanbul’dan geldik. Bir macera olarak ailece geldik, gezdik” diye konuştu.

17 / 30 ‘Gerçekten harika bir yer’ İlçeye Kastamonu’dan geldiğini belirten Muazzez Ülker de dağlık bir alanda bu gibi yapıların vatandaşları memnun edeceğini ifade etti. Ülker, “Burayı dağ olarak tanıdığımız için çok fazla dikkatimizi çekmiyordu. Şu an da böyle güzel bir yapı olduğu için ilgimizi çekti. Bir turist olarak gerçekten harika bir yer. Ben televizyonda gördüm. Dağların tepesine böyle güzellikler olursa bizler de memnun kalırız. Daha da olmasını istiyoruz. Çok güzel, harika” ifadelerini kullandı.

18 / 30 ‘Biraz ürkütücü’ Cam seyir terasına ilk kez çıkan minik Zeynep Beyza Uçar ise manzaranın ürkütücü olduğunu ama sonradan alışıldığını dile getirdi. Uçar, “İlk geldiğimde korkum vardı. Tehlike korkusu vardı. Giderken çok korkuyordum, düşecek gibi oldum. Camları gördüm, çok alıştım. Biraz ürkütücü ama gezdim çok güzeldi, herkes gelsin” dedi.

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