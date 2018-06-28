Kate Middleton’ın dördüncü çocuğuna hamile olduğu iddia edildi

ABD’li magazin dergisi Life&Style'a konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, Kate Middleton'un hamilelik belirtileri gösterdiğini söyledi. Konu ile ilgili konuşan kişiye göre Middleton 2 aylık hamile olabilir.
Kate Middleton hamile mi?
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İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın dördüncü çocuklarını beklediği iddia edildi.
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İki aylık hamile olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Middleton, geçtiğimiz 23 Nisan’da Prens Louis’yi dünyaya getirmişti.
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Geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde üçüncü çocukları Prens Louis’yi kucaklarına alan Prens William ve Kate Middleton çiftinin dördüncü çocuklarını beklediği öne sürüldü.
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ABD’li magazin dergisi Life&Style iddiasını Middleton’a yakın bir arkadaşına dayandırdığını bildirdi.
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Dergiye konuşan kaynak 36 yaşındaki Düşes’in tüm hamilelik belirtilerini gösterdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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'Kate ve William ailelerini tamamlamak için hep dört çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorlardı. Aslında William beş çocuk istiyor, ama Kate’e göre 4 çocuk yeterli.'
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'2 erkek 2 kız çocukları olsun istiyorlar. Kate bütün hamilelik belirtilerini gösteriyor. Tekrar bol kıyafetler giymeye başladı. Sabah bulantılarını önlemek için yediği lavantalı bisküvileri sürekli yanında taşıyor. Köri içerien yemeklere aşeriyor.'
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Cambridge Dükü ve Düşesi’nin Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis isimli üç çocuğu bulunuyor.
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Eğer, Middleton’un dördüncü kez hamile olduğu iddiası doğruysa, dünyaya gelecek çocuk babası ve üç büyük kardeşinin ardından İngiltere tahtında 6. sırada yer alacak.
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