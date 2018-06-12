Kate Middleton nasıl bu kadar hızlı kilo verdi?

Peki nasıl oldu da bu kadar kısa sürede doğum sürecinde aldığı kilolardan kurtuldu? Ne yedi, hangi sporları yaptı? İşte Kate Middleton'un kilo verme sırları...

O kocaman karnı nereye gitti!

1 / 20 36 yaşındaki Kate Middleton, üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sadece üç hafta sonra Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde boy gösterdi. Hem de bazılarına göre daha önce defalarca giydiği bir kıyafetle. Aslına bakılırsa bu durumda Middleton'ın elbiseyi daha önce giyip giymemesi çok da önemli değil. Önemli olan üç çocuk dünyaya getirip nasıl böyle incecik kaldığı. Çünkü Middleton, sadece düğünde değil geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Kraliçe'nin doğum günü etkinliklerinde de incecik görünüyordu. İşte uzmanlar oturup düşündü, taşındı ve Middleton'ın bu inceliğinin sırlarını yorumladı.

2 / 20 Bazı kadın doğum uzmanlarına göre kadınların bir bölümü doğum yaptıktan sonra kısacık zamanda eski kilolarına dönecek kadar şanslı. Aslına bakılırsa bu şansı da kendileri yaratıyorlar. Burada kilit nokta hamilelik sırasında sağlıklı beslenmek ve fazla kilo almamak için çaba göstermek. Bu uzmanlara göre Kate Middleton, her üç hamileliğinde de yediğine içtiğine dikkat etti. Egzersizlerini hamileliğine göre düzenledi ama yine de aksatmadı.

3 / 20 Bazı uzmanlara göre de Kate Middleton bu konuda genetik olarak da şanslı. Çünkü artık gençlik çağlarında olmayan annesi de üç çocuk dünyaya getirmiş olmasına ve yaşından dolayı metabolizması yavaşlamış olmasına rağmen hala formda görünebiliyor.

4 / 20 Fitnes uzmanları ise Kate Middleton'ın hamilelikten sonra kısa zamanda forma girmesini spor yapma alışkanlığını uzun zamandır sürdürmesine bağlıyor. Bu Düşes'in kaslarını güçlü kılıyor ve metabolizma hızı da düşmüyor. Bu fitnes uzmanları Kate Middleton'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra forma girmesini sporun yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarından asla vazgeçmemesine de bağlıyor.

5 / 20 Düşes'in dünyanın dört bir yanındaki hayranları da bütün bunlara ek olarak bir başka olasılık ortaya atıyor. "Kate tüm dünyanın gözü önünde bir kişi. O yüzden kendine çok iyi bakıyor. Hatta bunun için birçok kadının hayal bile edemeyeceği kadar zaman harcıyor" diye yorum yapıyorlar. Bu arada Kate Middleton'ın yaşadığı Kensington Sarayı'nın özel yüzme havuzu ve spor salonu var. Birçok kişiye göre Middleton, her ne kadar kendisi çok açıklama yapmasa da burada özel antrenörlerle çalışıp kilosunu koruyor.

6 / 20 İlk bebeği George'u dünyaya getirdikten sadece üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına çıkan Middleton, kızı Charlotte'un doğumundan iki ay sonra da yine incecik bir görüntüyle vaftiz törenine katıldı. Muhtemelen yine öyle olacak. Middleton, Prens Harry'nin 19 Mayıs'taki nikah töreninde de yine herkesi şaşırtacak kadar ince görünüyordu. Peki bunun sırrı ne? Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, ne yapıyor ne yiyip içiyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor. İşte Düşes'in beslenme sırları.

7 / 20 Oğlunu dünyaya getirdikten üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına geçti Middleton.

8 / 20 Kızını dünyaya getirdikten iki ay sonra düzenlenen vaftiz töreninde de sanki hiç hamile kalmamış gibiydi. İşte bunun sırları.

9 / 20 Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, evlendikten sonra ise hamilelik sırasında bile kilo almıyor. Bunun en önemli nedeni uyguladığı özel beslenme programı. Gözdesi ise Dukan Diyeti. Yani proteini yüksek, karbonhidrat oranı düşük bir beslenme uyguluyor. Bu diyeti uygulayan diğer ünlüler arasında yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.

10 / 20 Bunun yanı sıra Kate Middleton, sebze ve meyveleri çiğ olarak tüketiyor. Bu sarece kilo korumayı değil aynı zamanda saç ve tırnaklarının sağlıklı olmasını da sağlıyor. Ayrıca sağlıklı pişirilmiş deniz ürünleri de Middleton'ın sofrasından eksik etmediği yiyeceklerden.

11 / 20 Bunların dışında Middleton bir baharat tutkunu. Özellikle de acı baharatları tercih ediyor. Bunlar da metabolizmasının hızlanmasına yardımcı oluyor. Ama elbette Middleton'ın böyle incecik kalmasının tek sırrı beslenme değil.

12 / 20 Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra plank hareketleri sayesinde vücudun tüm kasları dengeli bir biçimde çalışıyor. Özellikle de karın kaslarını güçlendirmek isteyenlere mekik çekmek yerine önerilen yeni kuşak bir egzersiz yöntemi plank.

13 / 20 Aynı zamanda Kaliforniyalı bir kişisel eğitmen olan Greg Glassman tarafından yaratılan CrossFit'in de tutkunlarından biri Middleton. Sıkı bir diyet programı da uygulayan Kate Middleton boş kaldığı her anını da hareket ederek değerlendiriyor. Kimi zaman kocası William ile kimi zaman da kardeşi Pippa ile birlikte bisiklete biniyor.

14 / 20 Gençlik yıllarında kürek de dahil çok sayıda spor dalıyla ilgilenen Middleton sık sık tenis de oynuyor.

15 / 20 Kardeşi Pippa Middleton ile buluştuğunda yaptıklarından biri de yüzmek ve suda aerobik yapmak. Düşesin kardeşi Pippa da atletik fiziğiyle dikkat çekiyor.

16 / 20 Kensington Sarayı'ndan bir kaynağın anlattığına göre Kate Middleton her gün en az bir saatini spora ayırıyor. Önce ısınma hareketleri yaptıktan sonra kaslarını çalıştırıyor.

17 / 20 Middleton'ın hem bedenini hem de fiziksel görüntüsünü korumak için başvurduğu yollardan biri de yoga yapmak. Pilates de vazgeçilmezleri arasında. Çocukluk yıllarından bu yana sporun çeşitli dallarıyla iç içe olan Middleton'ın yapamadığı tek şey ata binmek. Düşes'in atlara alerjisi olduğu biliniyor. Boyu 1.75 cm olan Kate Middleton'ın kilosu da 53 civarında.

18 / 20 Middleton'a yakın kaynaklar genç kadının fiziksel görüntüsünü çok önemsediğini ve bu yüzden de elinden geleni yaptığını söylüyor. Bu konuda 60'lı yaşlarını sürdüğü halde çok iyi bir fiziksel görüntüye sahip olan annesi Carole Middleton'ı örnek aldığı da söylenenler arasında.

19 / 20 Carole Middleton'ı yakından tanıyanlar onun kelimenin tam anlamıyla bir spor bağımlısı olduğunu söylüyor.