Katiller, kurbanlarının son anlarını böyle fotoğrafladı

Birbirinden farklı hikâyeye sahip olan bu fotoğraflar, kadrajdaki kişiler ölmeden sadece saniyeler önce çekildi. İşte görenleri hüzne boğan o son kareler...

Ölmeden önce çekilen son fotoğraf

1 / 21 28 Haziran 1914 tarihinde, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısının, Gavrilo Princip tarafından suikaste uğramadan önceki son fotoğrafı. Bu suikast 1. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en büyük sebeplerden biriydi.

2 / 21 Bir matadorun boğa tarafından öldürülmeden önceki son fotoğrafı.

3 / 21 St. Helens Yanardağı'nı inceleyen yanardağ uzmanının, patlamada ölmeden 13 saat önceki fotoğrafı. St. Helens Yanardağı'nın patlamasını rapor eden ilk kişi olan David Johnson 31 yaşındaydı. Patlamanın büyüklüğünü rapor ettikten çok kısa bir süre sonra, yanardağdan yaklaşık 10 km uzaklıkta olmasına rağmen öldü.

4 / 21 Kris Kremers ve Lisanne Froon, bu fotoğrafı çekildikleri Panama yürüyüşlerinden bir daha dönemediler. Hollandalı turistler Panama ziyaretleri esnasında ormanda bir yürüyüşe çıkmak istediler. Tur rehberi eşliğinde gitmeleri gerekirken bazı nedenlerden ötürü tek başlarına çıkmaya karar verdiler ve o yürüyüşten bir daha geri dönemediler. İçerisinde kıyafetleri, pasaportları, cep telefonları ve kameraları olan sırt çantaları, kaybolmalarından 7 hafta sonra bulundu. Çantadan çıkan kamerada, gece karanlığında çekilmiş 90'a yakın rahatsız edici fotoğraf bulundu. Fotoğrafların çoğu siyahtı ama kızların eşyalarının bir kayanın üstüne yayılmış olduğu, bir ağaçta asılı garip kumaş parçasının olduğu ve kızlardan birinin kafasının arkasında kan olduğu görülen fotoğraflarda yer alıyordu. Telefonlarının şarjları bitmeden önce acil servisi aramaya çalıştıkları ortaya çıktı. Kemiklerinden bazıları ormanda bulunurken, kızlara ne olduğu ya da nasıl öldüklerine dair kesin bir kanıt bulunamadı.

5 / 21 Facebook hesaplarında yayınladıkları bu fotoğraftan saatler sonra arkadaşını kemerle boğarak öldürdü. İki kız arkadaş Facebook hesaplarında bu fotoğrafı yayınladılar. Aynı günün gecesinde ise soldaki kız, sağdaki kızı üzerinde de gözüken kemerle boğarak öldürdü. Cheyenne Antoine, arkadaşı Brittney Gargol'un nasıl boğulduğuna dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtti. Ancak Gargol'un cansız bedeninin yanında Antoine'nin kemeri bulundu. Antoine kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılandı ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 / 21 Bu fotoğraf çekildikten dakikalar sonra, Vietnamlı kadın ve çocukları Amerikalı askerler tarafından öldürüldü. Vietnam Savaşı esnasında, Güney Vietnam'ın My Lai köyünde 504'e yakın Vietnamlı sivil, Amerikalı askerler tarafından katledildi. Katliam yapan askerler; kadın, çocuk ve bütün hayvanları vurdular. Ve bütün bu katliamdan sadece bir asker yargılandı.

7 / 21 Burning Man Festivali'nde, yakılan ahşap kuklanın ortasına atlayan adam. Aaron Joel Mitchell isimli adam kendini yanan dev ahşap kuklanın ortasına attı. Bunu neden yaptığıysa hala bilinmiyor. Toksikoloji raporuna göre kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı.

8 / 21 1970'lerde, uçağa kaçak binen çocuğun tekerleklerden düşüşü. 14 yaşındaki Avusturalyalı Keith Sapsforth, Japonya'ya giden bir uçağa kaçak bindi. Kısa bir süre sonra tekerleklere daha fazla tutunamadı ve düştü.

9 / 21 Jolee Callan'ın, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmeden önceki son fotoğrafı. 18 yaşındaki Jolee Callan, eski erkek arkadaşıyla birlikte Alabama dağlarına yürüyüşe gitmişti. Instagram'da bu fotoğraf dâhil birçok fotoğraf paylaştıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü ve bedeni uçurumdan aşağı atıldı. Olaydan sonra polise teslim olan katil, bunun bir cinayet olmadığını, beraber intihar etme planı yaptıklarını ancak kendisinin cesaret edemediğini söyledi. 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 / 21 Rolf Bae ve Cecilie Skog çiftinin K2 Dağı'na tırmanmadan önceki son öpücükleri. Norveçli tırmanıcıların, dünyanın en yüksek 2. dağı olan K2 Dağı'na tırmanmaya çalışırken, çığ düşmesi sonucunda hayatlarını kaybettiler.

11 / 21 Phoenix'te çarpışan iki helikopterin, çarpıştıktan hemen sonraki fotoğrafı. 2007 yılında yaşanan bu kaza, 4 insanın ölümüyle sonuçlandı.

12 / 21 Seri katil, kurbanı Regina Kay Walters'ı öldürmeden dakikalar önce bu fotoğrafı çekti. Regina Kay Walters, seri katil Robert Ben Rhoades tarafından öldürüldüğünde sadece 14 yaşındaydı. Regina'yı ve erkek arkadaşını kaçırdıktan sonra erkek arkadaşını hemen orada öldürürken Regina'yı haftalarca alıkoyduktan sonra terkedilmiş bir ahırda öldürdü.

13 / 21 Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin abisi Joseph'in aynı gün savaş sırasında ölmeden önceki son pozu. ABD donanma komutanı Kennedy, 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetti. Kennedy kardeşlerin en büyüğüydü.

14 / 21 Kanserden ölmeden önce hayatının son gününü yaşayan bir adam.

15 / 21 8 yaşındaki Cherish Perrywinkle'ın katili ile alışveriş merkezinden çıkarkenki son görüntüsü. Cherish Perrywinkle, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte alışveriş merkezinde geziyordu. Paraları olmadığı için kızlarının gösterdikleri kıyafetleri alamayacaklarını söyleyen annenin yanına Donald James Smith isimli bir adam yaklaştı. Elinde hediye çeki olduğunu söyleyen adam, anne ve kız kardeşlere yemek ısmarladıktan sonra Cherish'i alarak oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra Cherish'in cansız bedenine ulaşıldı. Katil, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

16 / 21 Bu fotoğraf bir tırmanıcının telefonundaki son fotoğraftı. Yosemite Ulusal Parkı'nda tırmanışı sırasında kaybolan adamın cansız bedeni bir ay sonra bulundu. Uçurumun kenarından düşmüş olabileceği düşünülüyor…

17 / 21 Kalp krizi geçirmeden önce yaptığı yemekleri gururla gösteren Türk babaannenin son fotoğrafı... Ailesi, bu fotoğraf çekildikten 9 dakika sonra ambulansı aramış ancak kurtarılamamış.

18 / 21 Sydney Loofe'nin Tinder uygulamasından tanıştığı erkekle buluşmadan önceki son fotoğrafı. Katil, cinsel ilişkileri esnasında kazayla onu boğduğunu söylese de bunu destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamış.

19 / 21 21 yaşındaki Tuqa Razzo'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yaptığı hava saldırısında hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı. Hayatını kaybettiği gece, ailesi evinde bir parti düzenlemişti. Evin içerisinde maytap yaktığında, babası dışarı çıkmasını çünkü evin içinde maytap yakmasının tehlikeli olduğunu söyledi. O gece Amerika Birleşik Devletlerinin yaptığı hava saldırısında evleri vuruldu. Tuqa, annesi, halası, eniştesi ve kuzeni öldü. Sadece babası hayatta kaldı.

20 / 21 Anne Faber bu selfie'yi erkek arkadaşına gönderdikten dakikalar sonra kaçırıldı ve öldürüldü. Anne, tek başına bisiklete bindiği sırada yağmura yakalandı. O sırada çektiği selfie'yi erkek arkadaşına gönderen Anne'den bir daha haber alınamadı. 2 hafta sonra cansız bedeni ormanda bulundu.