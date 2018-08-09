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Kazadan saniyeler önce

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Avustralya'da bulunan Victoria eyaletinde bulunan otoyolda arabasıyla ilerleyen sürücü yaşadıklarıyla şoke oldu.

Önünde bulunan kamyonun altından uçarak gelen metal parçası arabasına böyle saplandı.

Kazadan saniyeler önce böyle görüntülendiler

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İşte dehşet anları...
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Ölümle hayat arasındaki ince çizgide kalmış çarpıcı fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya trafik kazası Kaza fotoğraf

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