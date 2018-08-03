Kazakistan'da at arabası şeklindeki 5 bin yıllık mezar görenleri şaşırttı

Araba iki at tarafından çekiliyormuş gibi hazırlanan mezar görenleri şaşırttı. Tunç çağına ait olduğu düşünülen mezarın 5 bin yıl önceye ait olduğu söylendi.

5 bin yıllık mezar bulundu!

1 / 38 Karağandı'da keşfedilen 5.000 yıllık mezarda yatan çifti arkeologlar, Kazakistan'ın Romeo ve Juliet'i olarak nitelendirdi. Çiftin yattığı mezarın yanıbaşında, arabanın gövdesini teşkil eden mezarı çeker vaziyette gömülmüş iki at iskeleti bulundu.

2 / 38 Kazakistan'ın Karağandı merkezli Karaganda bölgesinde son yolculuklarına adeta at arabasına bindirilircesine çıkarılmış şekilde defnedilmiş bir çiftin mezarı ve mezarı araba gibi çekiyor şekilde gömülmüş iki at iskeleti keşfedildi. İnsanların ve atların ayrı ayrı gömüldüğü mezar alanının çevresi dairesel şekilde taşlar dikilerek muhafazaya alınmıştı. Sıra dışı keşfin yapıldığı mezarın Tunç Çağına tarihlendirildiği ve yaklaşık 5,000 yıllık olduğu belirtildi.

3 / 38 Arkeologlar, iki at tarafından çekilen araba izlenimi verilmiş mezarda birbirine paralel şekilde yatan çifti 'Romeo ve Juliet"e benzettiler. Arkeologlara göre çiftlerden biri ölmüş veya öldürülmüş, diğeri ise onunla birlikte mezara gömülmüştü. İskeletler dizleri kıvrılmış ve ellerini çenelerinin altına vermiş uyur vaziyette yanyana parelel şekilde gömülmüştü. Adamın yanında bir ok ve metal hançer bulunuyordu. Yanındaki kadın ise taşlardan yapılmış yeşil bilezikler ve kolye benzeri taş takılar takıyordu. Mezarda taş ve tunç mızrak uçları ile birlikte seramik kaplamalı altın kolye bulundu.

4 / 38 5.000 yıllık mezarın yanı başına Tunç Çağı savaş arabasını çeker vaziyette gömülmüş iki atın öldürülerek yanlarında koşum takımları ile birlikte gömüldüğü anlaşıldı. Tahminlere göre; atların sembolik olarak ölüleri öbür dünyada taşıdığı varsayılıyordu.

5 / 38 Daily Mail'den Will Stewart'ın haberine göre; arkeologlar mezarın üst düzey bir arabacıya ait olduğu için bu şekilde düzenlendiğini tahmin ediyorlar.

6 / 38 Defineciler mezarı yağmalamış ama mezara ve iskeletlere zarar vermemiş.

7 / 38 Ne var ki mezar arkeolojik çalışmadan önce defineciler tarafından keşfedilerek yağmalanmıştı. Bu yüzden mezarda daha değerli mücevher bulunamadığı belirtildi. Defineciler mezarı bulmuş ama ölüye hürmetten olsa gerek yağmalarken onların iskeletlerinde ve mezar şekillerine zarar vermemişlerdi. Definecilerin mezarı buldukları ama mezarın yanı başında at iskeletlerini fark etmedikleri de tahmin ediliyor.

8 / 38 ARKEOLOJİK AÇIDAN ÇOK DEĞERLİ BİR KOŞUM ALETİ BULUNDU Arkeoloji kazılarının lideri Arkeolog Dr. Igor Kukushkin (İgor Kukuşkin) Kazakistanlı Romeo ve Juliet çiftinin hayatlarında evli olup olmadıklarını bilemediklerini söyledi ve "Muhtemelen çiftlerden biri öldü - ki genelde erkekler ölünce kadınlar onlarla gömülürdü - diğeri ise kendi hayatından feragat ederek onunla gömüldü. Ama ölen bir erkek de, bir kadın da olabilir. Aşık oldukları için biri diğeri için kendini feda etmiş de olabilir, evli oldukları için biri ölünce diğeri mezara kurban olarak birlikte gömülmüş olabilir. Bunu eldeki verilerle belirlemek imkansız. Bu türden mezarlar bizim bölgemizde nadir değildir ama bu tip mezarların araba şekli verilmiş olması da görülmüş şey değildi" dedi.

9 / 38 Novozhenov, atların net şekilde 'arabayı çeker pozisyonunda gömüldüklerini vurgulayarak, "Atların koşum takımları arasında "psalya" dediğimiz aleti bulduk. Bu çok nadir kullanılan bir araç. Dizginlenmiş atları birbirine bağlamak ve eş zamanlı koşmalarını sağlamak için kullanılırdı. Atların her iki tarafında "psalyalar" vardı. Arkeologladan önce mezar soyguncuları tarafından bulunmuş nadir bir mezarın, önemli ayrıntılarına zarar gelmeden keşfedilmesi, araştırmacılar için büyük şanstır." açıklamasında bulundu.

10 / 38 İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Acıbadem Mahallesi Emek Sokak’taki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatının temel kazısı sırasında, bir lahit bulundu.

11 / 38 Okul yönetimi durumu hemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bildirdi.

12 / 38 İlk incelemelerde Roma dönemine ait ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahdin içerisinde insan kemiklerine rastlandı.

13 / 38 Lahdin üzerindeki kapağın farklı bir yerde olduğu görüldü. Kazı alanına gelen arkeologlar tarihi lahdi incelemeye aldı.

14 / 38 KURUL KARARI BEKLENİYOR ahit, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 24 saat koruma altına altına alındı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun raporuna göre lahit ve diğer tarihi bulguların taşınması bekleniyor.

15 / 38 Kurul kararına göre söz konusu inşaat alanında arkeolojik kazı da yapılabileceği belirtildi. Lahdin içerisinde bulunan insan kemiklerinin detaylı inceleneceği ve DNA testi yapılacağı öğrenildi. Böylece Kadıköy’ün 2 bin yıllık sakinleri hakkında bilgi sahibi de olunacak.

16 / 38 2 BİN YILLIK MEZARDAN KAZDIKÇA İSKELET ÇIKTI ÇANAKKALE'deki 2 bin 600 yıllık Parion Antik Kenti'nde, bu sezon kazılarında açılan oda mezardan 1'i çocuk toplam 24 kişiye ait iskelet çıktı. Arkeologları şaşkına çeviren M.S. 1'nci Yüzyıl ile 3'üncü Yüzyıl arasında kullanıldığı tespit edilen mezardaki çoklu definin gizemini, gelecek yıl yapılacak antropolojik araştırmaların aydınlatacağı bildirildi.

17 / 38 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İçdaş A.Ş. resmi sponsorluğunda, Çanakkale'nin biga İlçesi'ne bağlı Kemer Köyü'ndeki geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Parion Antik Kenti'nde, 3 Temmuz'da başlayan bu sezon kazıları tamamlandı.

18 / 38 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında yürütülen kazılarda, yeni buluntular ortaya çıktı. Bu buluntuların en ilginç olanı ise, 2011 yılında Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan ve bu yıl sonuncusu açılan oda mezardan çıkan iskeletler oldu.

19 / 38 Parion Antik Kenti'nde, Kuzey ve Güney nekropollerin dışında Toprak Kuleler Mevkisi'nde oda mezarların bulunduğu alanının olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş şu bilgileri verdi:

20 / 38 "Burada 2011 yılında yasadışı kazılarla bir oda mezar açığa çıkmıştı. Aynı yıl başladığımız kazılarla 2017 yılına geldiğimizde, yan yana sıralanmış 2 bin yılık 6 oda mezarla karşılaştık. Bunların mimarisi birbirine benziyor. Ama özellikle bu sene açtığımız 'OM-5' adını verdiğimiz oda mezar, gömü tipi açısından çok ilginç bir yapı göstermekte. Diğer 5 mezarla aynı mimari özelliği göstermesine karşın, içerisindeki gömü tipi açısından farklı bir mezar. Bunun içerisinde üst üste gömülmüş 23 birey ve 1 de çocuk tespit ettik."

21 / 38 'ÖZEL STATÜDEKİ KİŞİLER GÖMÜLMÜŞ' Çoklu mezara M.S. 1'inci Yüzyılla, 3'üncü Yüzyıl'da gömü yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Keleş şöyle devam etti:

22 / 38 Çoklu mezara M.S. 1'inci Yüzyılla, 3'üncü Yüzyıl'da gömü yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Keleş şöyle devam etti:

23 / 38 ÇEŞİTLİ EŞYALAR DA BULUNDU Çoklu defin yapıldığı oda mezarda, ölülerin yanına hediye olarak konulan bazı eşyalar da bulduklarını kaydeden söyleyen Prof. Dr. Keleş, "Mezarda 1 sikke, 1'i cam olmak üzere 3 gözyaşı şişesi, 1 tabak, 1 amfora, 1 de testi gibi antik eserler bulduk. Ayrıca bir de antik dönemde gençlerin vücutlarındaki yağları temizleme aracı olan strigilis bulduk. Bunlar kazı evinde gelecek sezon detaylı şekilde incelenecek" dedi.

24 / 38 ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KAPATILDI Çoklu gömünün yapıldığı oda mezarda insan iskeletlerine kazı sezonunun son günlerinde ulaşılması nedeniyle çalışmaların henüz tamamlanamadığını belirten Prof. Dr. Vedat Keleş şunları söyledi:

25 / 38 "İskeletlerin olduğu oda mezarı zarar görmemeleri için yeninden kapattık. Önümüzdeki sezon bir antropolog eşliğinde iskeletler kaldırılacak. Elde edilecek olan antropolojik veriler en kısa sürede bilim dünyasına sunulacak. Şimdilik mezarı arazi restoratörlemiz eşliğinde uygun bir şekilde koruma altına aldık. Daha sonra da üzerine bir koruyucu kafes yapacağız. Bu bölge aynı zamanda güvenlik kamerasıyla da illegal kazılara karşı korunuyor."

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33 / 38 YOL ÇALIŞMASI YAPARKEN LAHİT BULUNDU Yol genişletme çalışmaları sırasında Erken Bizans Dönemi’ne ait, içerisinde üç isleketin bulunduğu lahit bulundu.

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