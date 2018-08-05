HABER

Kediciklerin odası ilk kez görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullanılan Çengelköy Yamaçlı Sokak'taki villaya girildi.

Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen villada, ilginç detaylara rastlandı.

İlk kez görüntülendi!

1 / 15

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda örgütün Kandilli sırtlarındaki villasına ilk defa girildi.
2 / 15

70 ayrı kamera ile korunan villada Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin lüks yaşamları da deşifre edildi. Kedicik odalarındaki kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekerken, bütün odalarda yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri bulunduğu ifade edildi. Villanın kısa bir süre içinde yıkılacağı öğrenildi.
3 / 15

12 bin metrekarelik alana kurulu villaya, Yamaçlı Sokak'a girilip sokağın sonuna kadar devam edilerek ulaşılırken, Oktar ve adamlarının, 750 metre uzunluğundaki çıkmaz sokakta her 250 metrede bir güvenlik noktası oluşturduğu ifade edildi. Her güvenlik noktasında, 10'a yakın kamera ve villa ile irtibat kurulabilecek dahili telefonların bulunduğu aktarıldı.
4 / 15

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç, Atakan Irmak ve Emir Somer'in haberine göre, villa bahçesindeki otoparkta, dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti ise dikkat çekti. Burada kule çalışanlarının spor yaptığı, "aslan" olarak tabir edilen örgüt üyelerinin formlarını böyle koruduğu iddia edildi.
5 / 15

Otoparktan villaya dik bir merdiven kümesinden inilirken, merdivenlerin hemen başında villanın güvenliğinin sağlandığı ve içeriyle dışarının irtibatının kurulduğu "kule" olarak tabir edilen güvenlik noktasının bulunduğu ifade edildi.
6 / 15

Bu noktada iki profesyonel güvenlikçinin görev yaptığı belirtilirken, buradaki görevlilerin aynı zamanda villaya yaklaşan araç ve insanların kontrolünden de sorumlu olduğu ifade edildi. Odanın içerisindeki duvarda da boydan boya güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ekranların bulunduğu belirtildi.
7 / 15

Kuleden çıkılıp merdivenlerden aşağı doğru inildiğinde ise sağ ve solda gerek kedicikler, gerekse de Oktar'ın "aslanlar" diye tabir ettiği erkek örgüt üyelerinin barındığı odalar yer aldı. Bu odalardaki gerek kedicikler, gerekse de aslanlara ait lüks kıyafet ve ayakkabılar ise dikkat çekti.
8 / 15

Villanın bütün odalarında yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri de bulunduğu ifade edildi.İkişer katlı kedicik olarak lanse edilen örgüt üyelerinin odalarında çok sayıda kedi bakıldığı aktarıldı. Bu odalardan birinin kapısında yazan "Lütfen kapıyı açık tutmayın. Kaçabiliriz" yazısı müşteki ifadelerinde geçen villada bazı kadınların zorla tutuldukları iddiaları hakkında verdikleri gizli bir mesaj olarak yorumlandı.
9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar ev görüntüleri adnan oktar ve kedicikler

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kirli sırlar ortaya saçıldı

Kirli sırlar ortaya saçıldı

Suikast anı böyle görüntülendi

Suikast anı böyle görüntülendi

Samsun'da tarihi kazıda 3 bin yıllık fındık bulundu

Samsun'da tarihi kazıda 3 bin yıllık fındık bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk "100 günlük hedefi" açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk "100 günlük hedefi" açıklandı

Dünyanın ucunda ilginç yaşam!

Dünyanın ucunda ilginç yaşam!

Özel jetten inip yere yatıyorlar (Falling Stars 2018)

Özel jetten inip yere yatıyorlar (Falling Stars 2018)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.