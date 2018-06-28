Kedilere özel havuz açıldı!

Sadece kedilere özel hazırlanan bu havuzla yüzme özelliği olan Van kedilerinin bu özelliğini kaybetmemesi amaçlanıyor.

Van kedilerine özel havuz

1 / 35 Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Kedievi Villası'nda, aralarında farklı göz renkleri de bulunan kediler, özel tasarlanan havuzlarda yüzmeye başladı.

2 / 35 Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden Van kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Vilası'nda özenle korunuyor.

3 / 35 Kentin en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan ve yüzmeyi sevmeleri ile bilinen kediler için özel havuzlar tasarlandı.

4 / 35 Yapımı tamamlanan havuzlarda yüzmeye başlayan kediler, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

5 / 35 Van Valisi Murat Zorluoğlu, havuzların açılışında yaptığı konuşmada, ülkede son zamanlarda hayvanlara karşı birtakım zalimane tutumlar ile karşılaşıldığını, bu anlamda Van Kedievi Vilası'nın hayvanlar için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

6 / 35 Çok özel bir ırk olan Van kedisinin geleceğini muhafaza eden ve bu yönde bilimsel çalışmalar gerçekleştirilen merkezde havuzlar yapıldığını anlatan Zorluoğlu şunları söyledi:

7 / 35 "Ülkemizde bazı yerlerde kamuoyunda çok büyük rahatsızlık yaratan işkence görüntüleri olduğunu üzülerek gördük. Bu bakımdan hayvanlara yönelik yapmamız gereken çok önemli işler var. Bu merkez hakikaten sadece Van için değil, ülkemiz için de çok önem taşıyor."

8 / 35 YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van kedisinin saflığını geleceğe aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

9 / 35 Bu kapsamda bir iş adamının katkılarıyla kedilerin yüzebileceği havuzlar yaptıklarını vurgulayan Kaya, "Yüzücü özelliği olan kedilere yüzmeyi öğretmeliyiz çünkü Van kedisinin bu özelliğinin kaybolmaması gerekiyor. Van'a gelen her turist kentin özelliklerini görmek ister.

10 / 35 Bu özelliklerden en önemlisi Van kedisidir çünkü dünyada başka bir örneği yok. Çok önemli bir kültür mirasımızdır. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor. Ortalama her gün 600 civarında misafir ağırlıyoruz." diye konuştu.

11 / 35 YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da üniversite olarak doğal varlıkların neslinin korunması için önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

12 / 35 Konuşmaların ardından kediler için yapılan 3 havuzun açılışı gerçekleştirildi.

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