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Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

40 yıl önceki kehanete inanıp aşkı için bisiklete binip Hidistan'dan İsveç'e giden Kumar isimli adam dünyada yankı uyandırdı

İşte günümüzdeki yüzeysel yaşanan aşklara inat bambaşka bir dünyaya yolculuk yapmanızı sağlayacak o hikaye...

Kumar kehaneti gerçek oldu!

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Pradyumna Kumar Mahanandia, 1949’da Hindistan’ın küçük bir köyünde “ayrıcalıklı” olarak doğdu. Kumar, bir astroloğun kehanetine göre uzak bir ülkede yaşayan, müzisyen, Boğa burcu ve ormanı olan bir kadınla evlenmek için dünyaya gelmişti.
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Kumar, bu kehanete çok inanmıştı ve kehanetin gerçekleştiği günü de oldukça iyi hatırlıyor.
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Bir sokak sanatçısı olaKumar, 17 Aralık 1975’te yanına portresini çizmesi için gelen Charlotte Von Schedvin’in ilk olarak mavi ve büyük gözlerinden etkilendi.
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Charlotte’nin mavi gözleriyle adeta içine baktığını hisseden Kumar, ilk denemesinde Charlotte'yi güzel çizemedi ve bir sonraki gün tekrar gelmesini söyledi.
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İkincisinde de güzel çizmediği Charlotte'nin sonraki gün tekrar yanına gelmesini isteyen Kumar, 'İkinci gelişimde beklediğim kişinin o olduğuna emindim.' dedi.
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Charlotte ile diyalog kuran Kumar, güzel gözlerine hayran kaldığı kadının tıpkı kendisine anlatılan kehanetlerde olduğu gibi boğa burcu olduğunu, bir ormanı olduğunu ve flüt çaldığını fark etti.
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Portresini çizdiği kadının hayatının aşkı olduğuna inanan Kumar, Charlotte ile son karşılaşmasında 'Sen benim eşim olacaaksın. Bu bizim kaderimiz.' dedi.
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O zamanlar 19 yaşında olan Charlotte, Kumar'ın kendisine söylediği bu sözlerden çok etkilendi ve İsveç'e dönüşünü 2-3 hafta erteledi.
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İki aşık bu süreçte çok güzel vakit geçirdi; fakat ayrılık vakti gelmişti... Charlotte, İsveç'e döndü. Kumar ise onu bırakmamakta kararlıydı.
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Bu ayrılığa sadece 1,5 yıl dayanabilen Kumar, sahip olduğu tüm varlığını sattı. Bir bisiklet alarak yola koyuldu. Yolda tanıştığı yardımsever insanlar sayesinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Hindistan'dan İsveç'e varmayı başardı.
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Masallar dışında eşine az rastlanan bir durum yaşandı ve hikaye mutlu sonla bitti. Charlotte ve Kumar evlendi.
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40 yıldır evli ve çok mutlu olan çift, bu süreçte 2 çocuk sahibi oldu. Aşkları ise her geçen gün daha da güçlenerek büyüdü.
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Pradyumna Kumar Mahanandia Charlotte Von Schedvin evlilik

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