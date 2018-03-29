Akın akın geldiler, böyle eğlendiler

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistlerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başlandı. İşte turistlerin eğlencesinden kareler.

Özellikle Rus ve İranlı turistler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.

Bazı turistler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.

Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı.

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20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.