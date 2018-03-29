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Akın akın geldiler, böyle eğlendiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde, turizm sezonunun erken açılmasıyla eğlencenin vazgeçilmezi köpük partilerine de başlandı. Turistler Antalya'ya akın ediyor.

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistlerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başlandı. İşte turistlerin eğlencesinden kareler.

Antalya'da turistler sezonu açtı

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Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine, otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
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Özellikle Rus ve İranlı turistler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.
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Bazı turistler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.
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Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı.
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20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.
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Kemer Antalya turist

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaç para aldın bu haber için iktidardan mynet? Ben antalyada turizim ile uğraşıyorum eskiden bu sezonda yaşlılar gelirdi şimdi hiç kimse yok gel görün dükkanların %25i kiralık yazıyor herkes kapatmış kalkıp yalan haberle milletti kandırmayın
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