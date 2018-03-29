Akın akın geldiler, böyle eğlendiler

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistlerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başlandı. İşte turistlerin eğlencesinden kareler.
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