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Kendini bir anda yerde buldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

71. Cannes Film Festivali'nde boy gösteren davetliler, şıklık yarışı sırasında zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor.

Elibisesinin kurbanı olan davetlilerden biri de bu zorlukla karşı karşıya kaldı. Bakın o anlarda neler yaşandı...

Cannes Film Festivali'nde talihsiz anlar

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 Aralarında Penelope Cruz ile Javier Bardem'in de bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin gösteriminden önce de geleneksel kırmızı halı geçişi yaşandı.
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Gösterilen iddialı filmlerin yanı sıra kırmızı halısı ile de ünlü olan Cannes Film Festivali'nde gelenek yine bozulmadı. Jüri üyeleri, ünlü oyuncular ve konuklar en şık görünümleriyle kırmızı halıya çıktı. Ancak bir konuk, tam merdivenlerden çıkarken uzun elbisesinin kurbanı oldu ve kendisine uzatılan yardım eline rağmen kendini yerde buldu.
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Yeniden ayağa kalkan konuk salondaki yerine doğru ilerledi. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı filmi de Altın Palmiye için mücadele edecek yapımlar arasına son anda katıldı. 
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İşte Cannes'ın kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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Açılış filminin oyuncuları arasında Penelope Cruz ile Javier Bardem de var.
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Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali festival kırmızı halı

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