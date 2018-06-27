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Kendini oyuncak bebek gibi gözükmeye adadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

Barbie ve Ken bebek gibi gözükmek isteyen bazı kişiler büyük uğraşlar sonucu hayallerindeki fiziğe kavuşabiliyor.

Kendi görünümlerinden sıyrılıp onlarca ameliyat geçiren kişilerin son halleri bakın nasıl olmuş...

Kendini oyuncak bebek olmaya adayan kişiler

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Estetik ameliyata farklı bir boyut kazandıran bu kişiler, Barbie bebek gibi, Ken bebek gibi ya da herhangi bir çizgi film karakteri gibi görünmek istiyorlar
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Birçok insan, kendi görünümlerinden uzaklaşıp, bambaşka birisi gibi görünmeye çalışıyor. Ancak bahsettiğimiz şey, yüze göre büyük görünen burun, ince dudaklar, küçük göğüsler ya da seyrek kaşlara aranan çözümler değil.
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Estetik ameliyata farklı bir boyut kazandıran bu kişiler, Barbie bebek gibi, Ken bebek gibi ya da herhangi bir çizgi film karakteri gibi görünmek istiyorlar.
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Bu istek için fazlasıyla enerji ve para harcayan 10 çılgın isim şöyle:
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Dakota Rose

Dakota Rose
Youtube kanalı üzerinden makyaj ve stil tüyoları veren Rose, Barbie gibi görünebilmek için estetik operasyonları değil, makyajı tercih edenlerden.
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Valeria Valeryevna Lukyanova

Valeria Valeryevna Lukyanova
Barbie benzemek için defalarca ameliyat masasına yatan Ukraynalı Valeria, 1.74 boyunda, 90-61-90 vücut ölçülerine sahip.
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Lhouraii Li

Lhouraii Li
Barbie bebeğe benzemek uğruna her gün 4 saat makyaj yapan Li, Barbie olabilmek için kaşlarını tıraşlıyor, rengarenk lensler takıyor ve tam 14 farklı aksesuar kullanıyor.
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Pixee Fox

Pixee Fox
"En büyük hayalim bir çizgi film karakterine dönüşmek diyen Pixee Fox, çizgi film karakteri olan Jessica Rabbit'e benzemeye çalışıyor. Bu güne dek defalarca bıçak altına yatan Fox, hayallerine ulaşmak uğruna kaburgalarını bile aldırdı.
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Venus Palermo

Venus Palermo
Venus Palermo, kendisini estetik ameliyatlar ile değil makyajla oyuncak bebeklere benzetiyor. Youtube kanalı sayesinde geniş kitlelere ulaşan Palermo adeta bir yaşayan oyuncak bebek!
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Justin Jedlica

Justin Jedlica
Ken bebeğe benzeme arzusuyla yaklaşık 500 defa estetik operasyon geçiren Justin Jedlica bu zamana kadar 500.000 dolar harcadı.
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Rodrigo Alves

Rodrigo Alves
Şu ana dek 398 bin sterlin harcayarak, 55 plastik cerrahi ve 107 prosedür uygulattığını söyleyen Alves, "Bu yüzden insan Ken bebekten Peter Pan'a dönüşeceğimi düşünüyorum. Yaşlanmak istemiyorum ve bence harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" diyor.
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Anastasiya Shpagina

Anastasiya Shpagina
Oyuncak bebeklere benzemek için saatlerini ayna önünde geçiren bir isim de Anastasiya Shpagina. Herhangi bir estetiği bulunmayan Shpagina'da hayallerine makyaj yoluyla ulaşanlardan.
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Nannette Hammond

Nannette Hammond
Beş çocuk annesi olan Nannette Hammond, Barbie bebeğe benzemek için bir servet harcayanlardan... Hammond, halinden çok memnun ve "70 yaşına gelene kadar durmayacağım" diyor. Nannette'nin eşi Dave Hammond ise; karısının Barbie'ye benzeme takıntısı yüzünden, 20'li yaşlarından beri onun için bir servet harcadığını söyleyerek, ekliyor: "Nannette, harika bir eş ve anne. Onun mutluluğu benim için her şeyden önemli."
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Mauricio Galdi

Mauricio Galdi
Brezilya'nın Ken bebeği Mauricio Galdi, Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'e daha fazla benzeyebilmek için sürekli ameliyat olmak istiyor. 17 yaşındayken oyunculuk derslerine kayıt olan ancak yeterince yakışıklı bulunmadığı için reddedilen Mauricio Galdi, bu sorunu çözmek için defalarca bıçak altına yattı.
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oyuncak bebek bebek estetik

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