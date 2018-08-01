Kendisini 'Müslüman asker' olarak tanıtmıştı! Yine ortaya çıktı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve İslam'a uygun hareket etmemekle suçlanan Müslüman asker Hüseyin, gidebileceği yerler arasında İslam ülkelerine en uzak yer olduğu için Avustralya'yı seçtiğini söyledi. Kendisine yapılan eleştirilerin ardı arkası kesilmeyen Yakiboy, mülteci hayatının oldukça zorlu geçtiğini söylese de yaşadıklarını anlatmak istemedi. İşte bu kez verdiği röportajla gündem yaratan Yakiboy'un anlattıkları...
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