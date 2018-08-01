Kendisini 'Müslüman asker' olarak tanıtmıştı! Yine ortaya çıktı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve İslam'a uygun hareket etmemekle suçlanan Müslüman asker Hüseyin, gidebileceği yerler arasında İslam ülkelerine en uzak yer olduğu için Avustralya'yı seçtiğini söyledi. Kendisine yapılan eleştirilerin ardı arkası kesilmeyen Yakiboy, mülteci hayatının oldukça zorlu geçtiğini söylese de yaşadıklarını anlatmak istemedi. İşte bu kez verdiği röportajla gündem yaratan Yakiboy'un anlattıkları...

Instagram'da olay yaratan Müslüman asker

1 / 39 Kendini Müslüman Şii asker olarak tanıtan 28 yaşındaki Hüseyin Balapour, paylaşımlarıyla olay yaratmıştı.

2 / 39 Kısa sürede takipçi sayısını 2 katına çıkaran Hüseyin Balapour, özellikle pizza dilimi ile kendini sansürlediği ve yatakta çıplak poz verdiği karelerle akılda kaldı.

3 / 39 Paylaşımlarını oldukça normal bulan Hüseyin, 'Yakiboy' ismiyle açtığı sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlamaya devam ediyor.

4 / 39 Yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Hüseyin, 'Vücudum güzel. Neden vücudum sayesinde para kazanmayayım ki?' diyor.

5 / 39 Sidney'de 2 odalı bir evde yaşadığını ve zengin olduğu yönünde çıkan haberlerin yanlış olduğunu söyleyen Hüseyin, uyuşturucu satıcısı ve motor grubuna üye olduğu yönündeki söylentilerin de yalandan ibaret olduğunu açıkladı.

6 / 39 Kişisel spor eğitmeni ve jujitsu öğretimi konusunda Instagram'da markalar için model olduğunu söyleyen Hüseyin, 5 yıl önce İran'dan Avustralya'ya kaçan mülteciler arasında olduğunu anlattı.

7 / 39 İngilizce'yi burada öğrendiğini söyleyen Hüseyin, Tahran'da jujitsu öğretmeni ve güreşçi olarak çalıştığını ama geçinmekte zorluk çektiğini söyledi.

8 / 39 Avustralya'ya geldikten sonra ise hayatının tamamen değiştiğini anlatan Hüseyin, fotoğraf çekimi başına 1500 dolar kazanıyor.

9 / 39 Dövmelerinin haram olduğunu söyleyenleri ve kendisini günaha girmekle eleştirenleri umursamayan Hüseyin, Avustralya'yı da kaçtığı ülkeden en uzak nokta olduğu için tercih etmiş.

10 / 39 Kısa sürede 80 bini aşkın takipçiye ulaşan Hüseyin, geceleri kadınların kendisini mesaj yağmuruna tuttuğunu söylüyor.

11 / 39 'Bekarsan bana gelir misin?' gibi pek çok mesaj aldığını söyleyen Yakiboy, evli olduğunu açıkladığında da kadınların buna çok şaşırdığını itiraf ediyor.

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