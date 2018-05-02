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Khloe Terae objektif karşısında!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Khloe Terae, Playboy çekimleriyle bir kez daha ilgi odağı oldu.

Dergilerin vaz geçilmez modeli, sosyal medyadaki başarısını objektif önüne taşıdı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...

Khloe Terae yine sınır zorladı

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Pek çok ünlü dergiye modellik yapan Khloe Terae, bu kez Playboy dergisi için kamera karşısındaydı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında bulunan Khloe, katıldığı çekimlerle yine nefes kesti.
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Playboy için objektif karşısına geçen Khloe Terae, verdiği pozlarla adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor.
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Çekimlerde kırmızı bikinisiyle cip yıkayan Khloe, fotoğraflarla fiziğine olan güvenini de gözler önüne serdi.
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İşte dergilerin vaz geçilmez yüzünün Playboy çekimlerinde verdiği o pozlar...
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Khloe Terae playboy dergi çekim

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