Kilo aldığını sandı, vücudundan 20 kiloluk dev tümör çıktı!

Vücudunda yağ biriktiğini sandığı bölgeden bakın ne çıktı...

Vücudundan 20 kiloluk tümör çıktı!

1 / 116 59 yaşındaki kadın yıllardır uyguladığı diyet ve egzersiz programlarına rağmen kilo almaya devam etti.

2 / 116 Bunun ardındanki sebebi bir türlü anlayamayan Kim Turner, yaşadıklarının ardında düşündüğünden çok daha endişe verici bir neden olduğunu öğrendi.

3 / 116 12 yaşından 18 yaşına kadar büyümeye devam eden karnı, ayakkabılarını bağlama gibi basit bir işlemi dahi imkansız hale getirmişti.

4 / 116 'Bu çok sinir bozucuydu. Kilo vermeye çalışıyordum ve veremiyordum. Neden? Hiçbir şey yemememe rağmen kilo veremiyordum.' diyen Turner, yaşadığı olaydan dolayı defalarca doktora gitti. Ancak gittiği doktorlar sadece rahatsızlığını hafifletmek için kabızlık hapı verdi.

5 / 116 Yıllardır onlarca doktora giden 59 yaşındaki kadın, sonunda Chicago'daki doktora gitti ve gerçek ortaya çıktı. Turner, şişman olduğuna inanıyordu ama aslında karnında nadir görülen bir tümör olduğu anlaşıldı.

6 / 116 Turner'ın doktoru Ajay Maker, durumu şu sözlerle anlattı:

7 / 116 'Hastaların veya doktorların bu gibi durumlarda tanı koymaları çoğu zaman zor olabilir. Çünkü bu durum çok nadir görülür. Öyle ki bu tümörün görülme olasılığı yüzde 1 oranından daha düşüktür.'

8 / 116 Hemen ameliyata alınan ve vücudundaki tümör çıkarılan Turner, artık kendini çok daha hafif hissettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonrası daha fazla tedaviye ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkacak.

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10 / 116 TÜMÖR SANDI, ACİL AMELİYATA ALINDI, KARNINDAN ÇIKANI GÖRÜNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI Başkent’te özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, karnında unutulan gazlı bezle yaşadı. Ankara'da yaşayan Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktorunun, ’ağrının normal olduğunu’ söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol’un ağrısına teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda ise Kol’un, doğum sırasında unutulduğu iddia edilen bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı.

11 / 116 "ÇOCUĞUMU 2 GÜN SONRA GÖREBİLDİM” Yaşadığı süreci anlatan Anne Sibel Kol, "8 ay boyunca kontrollere düzenli şekilde gittim. Hiç bir sıkıntı yoktu. 34 haftalıkken çocukta bazı sıkıntılar oluştu. Bu yüzden özel bir hastaneye geçtim. Orada çocuğumun çok iri olduğunu ve bu sebeple sezaryen ile doğum yapabileceğimi söylediler. Doktor ameliyat esnasında çok ilgiliydi. Fakat bir o kadarda dalga geçiyordu benimle. Bir süre sonra kendimce bir panik hissettim. İğne yaptılar ve uyudum. Doğumdan sonra çocuğumu yukarı çıkardılar. Çocuğumu 2 gün sonra görebildiğini” söyledi.

12 / 116 “PSİKOLOJİM BOZULMASI SONUCU ANTİDEPRESAN İLAÇLAR KULLANMAYA BAŞLADIM” Doğumdan sonra ağrılarının geçmediğini anlatan Kol, “Sürekli rahatsızlanıyordum. Daha sonrasında hiç düzelemedim. İlk bir hafta çocuğumu kucağıma alamadım. 1 hafta sonra tekrar aynı doktora gittim. Bana 'Bunlar olağan şeyler. Kilolu bir bebek doğumu yaptın. Kesin çok büyük. Ağrıların olacak. Yağlanman çok fazla onun için bunları yaşayacaksın" dedi. Ben daha sonra o hastaneye bir daha gitmek istemedim. Başka hastanelere gittim. Şuanda antidepresan ilacı kullanıyorum. Çocuğumu hala kucağıma alamıyorum" ifadelerini kullandı.

13 / 116 "DOKTOR BANA "KANSER OLABİLİRSİN" DEDİ Eşiyle aralarında çok ciddi problemler yaşadığını belirten Kol, şunları kaydetti: "Onun beni görmesini ve bana dokunsun istemiyordum. Göbeğim hiç gitmedi. Dar şeyler giyemiyordum ve boşluklarım hep ağrıyordu. Çevremdekiler hep bana "Üşütüyorsun o yüzden oluyor ve kilolusun" diyorlardı. Hastanelere 3 yıl boyunca gitmedim değil, gittim ama sonuç bulamadım. Son gittiğim hastanede doktorum bana "Kanser olabilirsin" dedi.”

14 / 116 ÇOCUKLARI İLE VEDALAŞTI Yaşananlar karşısında doktorlara güveninin kalmadığını söyleyen Kol, “Çocuklarımla vedalaşarak ameliyata girdim. Daha sonra farklı bir şeyin olduğunu öğrenince daha büyük yıkım yaşadım. Şuan çok kötüyüm. Kime güveneceğim ben. Doktorlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vücudumda 2 tane bizim bildiğimiz gazlı bez çıktı. Vücudumu komple iltihap sarmış. Şuan hala onlarla savaşıyorum. Yaralarım iyileşmiyor. Ameliyatı gerçekleştiren doktorum bana sezaryen da bu bezlerin kaldığını söyledi. Zaten başka ameliyat geçirmedim. Hayatımda 2 kez ameliyat oldum. Birincisi sezaryen birde bu son gerçekleşen ameliyat" diye konuştu.

15 / 116 "3 YIL ÖNCE BEN ÖLMÜŞ OLSAYDIM ÇOCUKLARIM NE YAPARDI" Bir otobüse bindiğinde insanların kendisine hamile gibi davrandığını söyleyen anne Kol, "Çünkü karnım çok büyüktü. İnsanlar benimle dalga geçiyordu. "Sezaryen ile ameliyat oldun 2 yıl geçti hala hastasın" diyorlardı. Beyin olarak da çöktüm. Düşünün normal vücudunuz var ama 9 aylık hamile karnınız var. Eşim bir şey demiyordu ama ben ona karşı kendimi kötü hissediyordum. 3 yaşında çocuğum var ve ben onu kucağıma alamıyordum. İlgi gösteremiyordum ve aşırı sinir oluştu. İnsanlara güvenim kalmadı. Kendimi ot gibi hissediyorum. Hep bir şey var içimde. Bana bir şey mi olacak? Hep bunu düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. 3 yıl önce ben ölmüş olsaydım çocuklarım ne yapardı. Hep bunları düşünüyorum" şeklinde konuştu.

16 / 116 "NE KADAR BİR BEDEL DÜŞÜNÜYORSUNUZ?" Avukatıyla beraber eşinin sezaryen olduğu hastane yönetimiyle görüşmeye gittiklerini ifade eden baba Kol, "Hasta hakları bölümüyle görüştük onlar bizimle pek ilgilenmedi. Daha sonra bizimle iletişime geçtiler. Gittim durumu anlattım. Orada eşimi suçlar tavırlar vardı. Madem öyle bir şey var 3 yıldır neredeydiniz tarzında tavır vardı. Biz başka hastanelere de gittik. Fakat bunlar 2 tane kocaman sargı bezinin unutulması gerçeğini kapatamaz. Eşimin çektiği acıları kapatamaz. Daha sonra hastanenin avukatı bize "Bizden beklentiniz ne?" diye sordu. Bizde kendilerine, hem maddi hem manevi zararlarımız var. Eşimin ruhsal durumu bozuldu ve tekrar ameliyat olmak zorunda kaldı ve bu sebeple beklentilerimizin olduğunu söyledim. Avukat bize, "Ne kadar bir bedel düşünüyorsunuz?" gibi bir soru sordu. Bende, eşime bir değer biçemem. O tekrar döndü ve bana "Siz yine de bir rakam söyleyin" dedi. Bende o zaman, 750 bin manevi ve 5 binde maddi zararım var dedim. Bunları karşılayın dedim. "Hastane yönetimi ile bunu görüşeceğiz. Size daha sonra haber vereceğiz" dediler. Aradan yaklaşık olarak 5 gün geçtikten sonra avukatım aracılığıyla bize geri dönüş sağladılar. "Biz bu tamponların bizim sezaryen ameliyatımızda olduğuna inanmıyoruz. İstediğiniz kanuni soruşturmayı başlatabilirsiniz" dediler. Bizde peki siz bilirsiniz dedik" diye konuştu.

17 / 116 "EŞİME ÖLSEYDİ ÇOCUKLARIMA NASIL BAKACAKTIM” Baba Kol, konuşmasının devamında şunları belirtti: "Kanuni olarak hakkımızı sonunu kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bir anne evlatlarını bu kadar sahipsiz bırakma zorunda kaldı. Bunlar acı şeyler. Allah göstermesin bu kadına bir şey olsaydı 2 tane kız çocuğuna ben nasıl bakacaktım. Eşimi nasıl geri getireceklerdi. Eşimin 4 sene içinde de düzeleceğine ben şahsen inanmıyorum. Ne ruhsal olarak nede bedensel olarak. Bizim 3. bir çocuk düşüncemiz vardı. Biz bu olaylardan sonra 3. çocuğu istemiyoruz. Yeter ki eşim normal hayatına dönsün." Ayrıca, Kol ailesi, gerçekleşen bu ihmalsizliğin kendilerine mal edilmemesi için hukuki işlemleri en yakında zamanda başlatacaklarını belirtti.

18 / 116 DEV TÜMÖRDEN BÖYLE KURTULDU Pakistanlı genç Nörofibromatozis belirtileri göstermeye başladı ve sağ bacağında büyüyen bir tümör oluşmaya başladı.

19 / 116 18 yaşındaki Pakistan'lı genç Muhammed Essa Pallari'nin vücudu genetik bir hastalık yüzünden bu hale geldi. Bu hastalığın tıptaki adı: Nörofibromatozisler. Yani sinir sisteminin çeşitli kısımlarında veya vücudun herhangi bir yerinde tümör gelişmesine zemin hazırlayabilen ve bunun yanı sıra kemik ve cilt gibi dokuları da etkileyebilen kalıtsal hastalık.

20 / 116 Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan Pallari, geçtiğimiz çarşamba günü sağ bacağındaki tümörden kurtulmak için Dr. Ruth Pfau hastanesine yattı. Pallari'nin sağ bacağındaki devasa tümör, 4 saatlik bir ameliyatla dört cerrah tarafından çıkarıldı.

21 / 116 Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar, meslek hayatları boyunca ilk defa bu kadar büyük bir tümörle karşılaştıklarını söyledi.

22 / 116 "Bir ay aradan sonra yapılacak ameliyatın ikinci aşamasında, uyluğunu kaplayan tümörü de çıkaracağız." dedi.

23 / 116 Dr. Naushad Şeyh: "Tümör enfeksiyonunun diğer bölgelere de yayılma şansı vardı. Ameliyatın ilk aşamasında sadece kalçasını kaplayan tümörü çıkarabildik."

24 / 116 Daily Mail'in haberine göre, ameliyat Mexico kentinde yapıldı. Kadının yumurtalıklarındaki neoplazmanın çevresi bir buçuk metreydi. Ameliyat başladığında tümör, kadının karın boşluğunun yüzde 80'ini işgal ediyor ve karaciğer ile bağırsağın normal çalışmasını engelliyordu.

25 / 116 ​Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, cerrahi müdahalenin gerektiği uyarısını 8 yıl önce almış ama ‘kişisel nedenlerden' ameliyattan vazgeçmişti.

26 / 116 "SANKİ YENİDEN DOĞDUM" Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı. Lopez, "Kendimi çok yorgun ve hasta hissediyordum. Şu anda hissettiğimle daha önce hissettiğim arasındaki fark Güneş ile Dünya arasındaki mesafe gibi. Sanki yeniden doğdum" dedi.

27 / 116 Uzmanlar, çıkarılan tümörün Orta Amerika bölgesinin en büyüğü unvanını alabileceğini söyledi. Cerrah Pablo Sibaja, "Bu, bölgede karşılaştığımız en büyük tümör. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 30 kiloluk tümör yer alıyor. Bu tümörün ağırlığı ise 34 kilo" ifadelerini kullandı.

28 / 116 KULAĞINDAKİ KİR YÜZÜNDEN DUYAMAZ HALE GELDİ! Endoskopi yardımıyla hastanın iç kulağını görüntüleyen doktor Raithatha, kuruyan kulak kirleri ve kılların kulak zarını kapladığını söyledi.

29 / 116 u sebeple çevresini duyamayan ve ağrı çeken hasta acılarından kurtuldu.

30 / 116 Kulak kirinin kişiler tarafından temizlenmesi tavsiye etmeyen doktor şunları söyledi:

31 / 116 'Pamuklu çubuklar kiri kulak kanalının daha derinine iter. Bu da kulak zarını zedeler ve en kötü senaryo olarak zarın delinmesi gerçekleşebilir. Bu sebeple insanlar kulağını temizlemek için uzman kişilerden yardım almalıdır.'

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33 / 116 KİSTTEN BÖYLE KURTULDULAR Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kıran görüntüler tahammül sınırlarını zorluyor.

34 / 116 Yeri belirlendikten sonra ufak bir kesik atılan kist doktorun verdiği uğraş sonucu dışarı çıkıyor.

35 / 116 Derinin sıkılmasıyla fışkıran yağın ardından kistin temizlenmesine sıra geliyor.

36 / 116 Yağın temizlenmesinden çok daha zor olan bu kısımda kist, et parçasından ayrılıyor.

37 / 116 Operasyonun oldukça zorlu olan bu kısmında doktorlar dikkatle hareket ediyor. Neşter yardımı ile atılan ufak kesiklerin ardından kist, çekerek koparılmaya çalışılıyor.

38 / 116 O acı dolu anlar saniye saniye böyle görüntüleniyor...

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45 / 116 Yaşamsal kan damarlarının ezilmesine sebep olan tümör, Jasmin için hayati tehlike haline dönüşünce doktorların müdahalesi kaçınılmaz oldu.

46 / 116 Yaşlı kadının karnını ve karaciğerini ezen tümör, ameliyattaki doktorlara da soğuk terler döktürdü.

47 / 116 Zaman zaman hastayı kaybetmesine ramak kalan doktorlar müdahaleyi 'Sanki bomba imhası gibi' sözleriyle özetledi.

48 / 116 Bunun sebebi ise tümörden kurtulabilmeleri için damar kesmek zorunda olmaları.

49 / 116 İşte kan damarlarından ayrılması başarılan tümörün vücuttan çıkartıldığı anlar...

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52 / 116 DOĞUŞTAN BERİ KABIZ OLAN ADAMDAN 12 KİLO DIŞKI ÇIKTI! Doktorlar, nadir görülen bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğduğundan beri kabız olan adamdan 12 kilo dışkı çıkardı. Genç adamın, bağırsağı kontrol altına alması gereken sinirlerin eksik olması nedeniyle bağırsakların şişmesine neden olan Hirschsprung hastalığına sahip olduğu belirtiliyor.

53 / 116 9 AYLIK HAMİLE GİBİ GÖRÜNÜYORDU İsmi belirtilmeyen hasta yıllardır kabızlık şikayeti yaşıyor. 9 aylık hamile gibi görünen adama, biraz daha müdahale edilmeseydi karnının patlamak üzere olduğu söylendi.

54 / 116 AĞRILARA DAYANAMAYINCA SOLUĞU HASTANEDE ALDI Yıllarca kabızlık sorunu yaşayan adam, müshil kullandığını ancak bunun geçici bir rahatlama verdiğini söyledi. Yaşadığı ağrılara dayanamayınca soluğu hastanede alan Çinli adama, Hirschsprung tanısı konuldu. 3 saat süren operasyonun ardından, bağırsaktan kesilip çıkarılan parça basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bağırsaklarını çıkardıktan sonra, cerrahlar dışkıların düşmesini önlemek için her iki ucunu da dikti. Hirschsprung hastalığı her 5.000 bebekten birini etkilemektedir. Hastalık yetişkinlerde nadiren görülmekte.

55 / 116 YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLEYE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ California'da ünlü sivilce sıkıcı olarak bilinen Dermatolog Dr. Sandra Lee'ye bu defa öyle bir hasta gitti ki...

56 / 116 Kolundaki kist adeta bir yumurta büyüklüğünde olan hasta nihayet doktora gitmeye karar verdi.

57 / 116 Hastanın kolundaki kiste müdahale eden Dermatolog Dr. Sandra Lee, hastanın kistini şöyle tanımladı:

58 / 116 "Haşlanmış bir yumurta düşünün, derin deri altında ve yavaş yavaş çürüyen... Sonra o yumurtayı dışarıya iten başka nesneler. Uzun süre içerisinde bu hale gelen kist aynı zamanda kokulu."

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60 / 116 DEVASA YAĞ KÜTLESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ Kolundaki aşırı şişlikten rahatsız olan hasta vücudundaki kitleden kurtulmak için Sandra Lee'ye gitti.

61 / 116 Sandra Lee, şişliğin olduğu bölüme kesik attıktan sonra ortaya çıkan görüntüye kendisi bile inanamadı.

62 / 116 Lee, başta kendisinin çıkacağını düşündüğü yağ kütlesi çıkmamakta direnince elleriyle müdahale etmeye karar verdi.

63 / 116 Kitleyi çıkarmak için dakikalarca savaş verdi.

64 / 116 İşte o görüntüler...

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67 / 116 ENSESİNDEKİ 400 GRAMLIK TÜMÖRÜ BÖYLE ÇIKARTTI Bowling topu ağırlığındaki yağ kütlesi mide bulandırıyor. Dr. Sivilce Patlatıcı adıyla ünlenen, Dr. Sandra Lee bu kez bir adamın ensesindeki 400 gramlık, bowling topu ağırlığındaki yağ dokusu tümörünü keserek içini boşalttı.

68 / 116 KİTLEYİ ÇIKARMAK 10 DAKİKA SÜRDÜ 400 gramlık tümörü çıkarmadan önce bölgeyi uyuşturan Lee, kitleyi çıkarmasının 10 dakikayı bulduğunu ifade etti.

69 / 116 400 GRAMLIK KÜTLEYİ ELLERİYLE ÇIKARDI Yağ kütlesinin ilk başta kolayca çıkabileceğini düşündüğü söyleyen doktor Lee, yağ dokusunun çok geniş bir alana yayılması nedeniyle cerrahi aletlerini bir kenara koyup yağlı dokuyu elleriyle çıkarmak zorunda kaldı.

70 / 116 Görüntüler her ne kadar mide bulandırıcı olsa da izlenme sayısı oldukça fazla.

71 / 116 Bunun çok sinir bozucu bir ameliyat olduğunu söyleyen Sandra'nın yayınladığı bu görüntüler, bir milyondan fazla izlendi.

72 / 116 Lipomalar cildin altında yetişen yumuşak, yağlı topaklardır. Zararsızdırlar ve genellikle küçük ve ağrısız kalabilirler. Lipomlar kanserli değildir (benign) ve yağ hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanmaktadır.

73 / 116 LİPOMA NEDİR? Yağ hücrelerinin olduğu yerde vücudun herhangi bir yerinde yetişebilirler ancak genellikle omuz, boyun, göğüs, kollar, sırtlar, kalçalar ve uyluklarda görülürler.Bazen, lipomlar vücutta daha derine inebilir, bu nedenle onları göremez veya hissedemezsiniz. Lipom eksizyonu adı verilen bir işlemle ameliyatla çıkartılabilirler.

74 / 116 50 YILLIK KİST BÖYLE ÇIKARILDI Yarım saatten fazla süren operasyonu yayınlayan Sandra Lee, yine milyonlarca insanın midesinin bulanmasına neden oldu.

75 / 116 Bebek yüzünü andıran kiste önce bir çizik atan Lee, daha sonra kisti yavaş yavaş sıkmaya başlıyor.

76 / 116 Yarım saatten fazla süren operasyonda Lee, gri renkte kokulu bir kisti çıkarmayı başarıyor.

77 / 116 Kistin etrafını saran yağları da büyük bir titizlikle çıkaran, aynı titizlikle açılan kesiği dikmeye başlıyor.

78 / 116 Yayınladığı görüntü hakkında konuşan Lee, ''kist iyi huylu epidermoid kist. 5 yaşından beri hastada buluyormuş ve zaman içinde -50 yıl büyüyerek bu hale gelmiş. Çıkarmak 40 dakikayı buldu'' dedi. 'Kistleriniz için 50 yıl beklemeyin' diyor Lee.

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85 / 116 Sandra Lee, bu kez saçlarının altında kalan pinpon topu büyüklüğündeki kisti almak için kolları sıvadı.

86 / 116 Kist oldukça dikkatle atılan kesik sonrası ortaya çıktı.

87 / 116 Hasta yapılan müdahale ile kistten kurtuldu.

88 / 116 Hastanın kafasından çıkan kitle

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90 / 116 BOYNUZ GİBİ! Hastanın alnında yer alan ve oldukça büyük olduğu gözlenen kist adeta bir boynuzu andırıyor.

91 / 116 Sandra Lee, hastaların vücudundaki kistten kurtulmak için bu kadar beklememesi gerektiğini söylüyor.

92 / 116 Sandra Lee, alında açılan yarık sonrası şiş bölgeyi sıkarak kisti dışarı çıkarmayı başarıyor.

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96 / 116 KAŞ OPERASYONU MİDE BULANDIRDI Kaliforniya merkezli dermatolog, altı ay boyunca hastanın kaşının altında büyüyen kötü, enfekte olmuş topağı çıkarmak için bu kez bayağı bir zorlandı.

97 / 116 Hasta, epidermoid kist olarak bilinen ve ıslak cilt hücrelerinden oluşan sevimsiz bir kistten muzdaripti.

98 / 116 Sandra Lee olarak da bilinen doktor, bu kez bir adamın kaşındaki kisti önce kesip sonra sıkarak çıkardı.

99 / 116 Bu görüntüler 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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105 / 116 OMZUNU OYNATAMIYORDU Sırtında oluşan şişliğin fazlaca büyümesi üzerine hasta, soluğu Sandra Lee'nin yanında alıyor.

106 / 116 Fakat bu kistten kurtulmak Sandra Lee'nin umduğu kadar kolay olmuyor.

107 / 116 Sandra Lee, dakikalarca süren uğraşlar sonucu yine çözümü elle müdahale ederek bulabiliyor.

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111 / 116 Bu hastada da kist yine saçların arasına gizlenmiş.

112 / 116 Atılan çizik sonrası durumun ciddiyeti daha net anlaşılıyor.

113 / 116 Açılan delikten dikkatle çıkarılan parçaların büyüklükleri ve görünümleri birbirinden oldukça farklı.

114 / 116 İşte ameliyat sonrası ortaya çıkan görüntüler...

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