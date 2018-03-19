Soluğu ameliyat masasında aldı işte son hali

Matt Diaz, önüne geçemediği deri sarkmasından kurtulmak için bıçak altına yattı ve büyük bir değişim yaşadı.
Yok artık dedirten değişim
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25 yaşındaki genç kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı ama bu çözüm olmadı.
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Doktorunun tüm talimatlarına uyup, spor yapmasına rağmen tüm vücudu sarktı. Tekrar ameliyat için kolları sıvayan Matt Diaz'ın son hali nasıl oldu dersiniz...
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Sosyal medyada bu yaşadığı çöküntüyle ilgili bir video çekti. Bu kadar çabalayıp buralara gelmişken pes etmenin kendine yakışmayacağını ağlayarak anlattı.
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Bu paylaşımından sonra Matt Diaz'a binlerce destek mesajı geldi, haberlere konu oldu. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti.
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Kendisi için bir yardım kampanyası başlatıldı. 30.000 dolardan fazla para toplandı ve Diaz sarkan vücudu için tekrar bir operasyon geçirdi.
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İşte Diaz'ın değişimi...
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ÜNLÜ MODELİN ESKİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Günde 9-10 saat çalışmayı bıraktıktan sonra sağlığına kavuşmaya başladığını söyleyen Gwilym, her zaman adımlarını gözetim altında tutuyormuş ve günde en az 15 bin adım atıyormuş.
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DEĞİŞİM SONRASI BAKIN NASIL GÖRÜNÜYOR
Fakat istediği fiziğe ulaşması 4-5 yılını almış. Bunu sağlamanınsa düzenli olarak yürüyüş yapmaktan ve bunu her gün kontrol altında tutmaktan geçtiğini söylüyor.
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İlk olarak sakal bırakmaya başlaması ise bir müzik grubuna girince olmuş.
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Arkadaşının kendisine 'gitar çalacaksan sakal bırakmak zorundasın' demesi üzerine sakal bırakmaya başlayan Gwilym, tarzı oturduğunda kendisine instagram hesabı açmış.
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Natham Palmer'in 2015 koleksiyonunun yüzü seçildikten sonra özgüveni yükselen Gwilym, bunun hayatındaki dönüm noktası olduğunu söylüyor. Çünkü koleksiyonun yüzü olmadan önce kendisine hiç güvenmiyormuş.
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Şimdi Londra'da yaşayan ve buradaki ünlü bir ajansa kayıtlı olan Gwilym, art arda gelen işler arasında David Beckham'la çalışma imkanı bile yakaladı.
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Yıllardır finans alanında çalışmış olmak, yaratıcı insanlarla çalışmak ve dünyanın dört bir yanına seyahat etme fırsatı şaşırtıcı geliyor.Bu mesleğe girdiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.' diyen Gwilym, dünyayı seyahat ederken çektiği fotoğraflarla dünyaya ismini duyurmayı başaran bir fotoğrafçı olmayı planlıyor.
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Ünlü modelin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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9,7 ve 6 yaşındaki çocuklarını bir dağ gezisine götürmeye karar veren Peterson, sırt çantası ile yaptığı yürüyüşün kendisini ne kadar zorladığını fark etti.
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Yürüyüş sırasında çok zorlanan Peterson, geziden geriye aklında sadece nefes nefese kaldığı ve bir süre sonra eşlik edemediği için çocuklarını nasıl zor durumda bıraktığı oldu.
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Sıkı bir diyet ve yoğun egzersiz programı uygulamaya başlayan adam kısa sürede büyük değişim yaşadı.
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Düzenli ve sağlıklı hayatın meyvelerini kısa sürede toplayan Peterson göbekli ve aşırı yağlı halinden 6 ayda kurtuldu.
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Artık oldukça biçimli ve kaslı gözüken Peterson verdiği karardan oldukça memnun.
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Deneyimlerini paylaşan Peterson, şunları söyledi:
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'Sonuçları gördüğünüzde aynaya bakarken çok motivasyon kazanıyorsunuz. Kazandığınız motivasyon daha da dikkat etmenizi sağlıyor. Değişimim o kadar hızlı oldu ki, gördüğüm manzara karşısında her gün spor yapmaya başladım. Artık egzersizlerimi günde 3 saate kadar uzatıyorum. Önceden alkol aldığımda yaşadığım rahatlama hissini şu an yürüyüş yaptığımda yaşıyorum. Buna ulaşmak için sadece fiziksel görünüşünüzü düşünmemelisiniz. Aileniz için istedikleriniz, düşünce ve hisleriniz de işin içinde olmalı.'
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İşte Jeremiah Peterson'un eski ve yeni hali arasındaki fark...
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ALDATILDI, SOLUĞU SPOR SALONUNDA ALDI! İŞTE SONUÇ
'Yerel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışıyordum. Basketbol oynamaya devam ettim ve haftasonu ağırlık kaldırıyordum. Bunu sadece kendimi sağlıklı tutmak ve iyi görünmeki çin yapıyordum.
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İlişkimin 4. yılındaydım. Ama acı sonla biten aşk hikayeleri gibi sonlandı. Sevgilimin başkasıyla bir ilişki yaşadığını fark ettim. Bu durumu ona sorduğumdaysa anahtarlarını alıp çıktı ve ilişkimizin bittiğini söyledi.
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Gururum yerlerdeydi, özgüvenim düşmüştü. Basketbol oynamayı, işe gitmeyi bıraktı. Kilo vermeye başladım.
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Abur cubur ve sağlıksız yiyecekler yemeye başladım. Aynaya her baktığımda; 'hayal kırıklığına uğrayacağımı' dedim. Fiziksel, zihinsle ve duygusal açıdan kırılmaya başlamıştım.
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Arkadaşlarım benim dönüştüğüm kişiyi görmekten hoşlanmadı. Bu yüzden spor salonu ile konuştum. Bana yardımcı oldular. Benim için yaptıkları çok şey ifade ediyordu.
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Bir süre geçmişti ama hala kiloluydum. Haftada 5 kez spora gitmeye başladım. Gittikçe güçleniyordum ve kendime olan güvenimi tekrar kazanmaya başlamıştım.'
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Sadece 6 ayda yağ oranı yüzde 28'den yüzde 7'ye düşen Dwayne, 'Altı ay az gibi gözükebilir. Ancak ayrılmadan önce bir fitness eğitmeni olduğum için kasam sağlamdı. Bu yüzden hızla toparladım.
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Motivasyon kişisel aşk hayatımda hissettiğim kontrol eksikliğinden kaynaklanıyordu. Durum ortaya çıktığındaysa yapılabilecek pek birşey olmuyor. Orada oturup gerçekleşmesine izin vermeniz yeterli' dedi.
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Dwayne sözlerine şöyle devam etti; 'Mükemmellik yerine ilerleme arayan bi yolculuğa çıktım ve dengeyi buldum. Artık kendi içimdeki savaşım bitti. Bu pozitifliğimi de diğer insanlara yansıtıyorum.'
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Dwayne şu anda fitness yarışmasına hazırlanıyor. İlerleyen aylarda gerçekleşecek olan yarışmada erkekler vücut bölümünde yarışacak.
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Dwayne'in dikkat çeken diğer sosyal medya paylaşımları...
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6 aylık dönüşüm sürecini ise bir fotoğraf serisi haline getirdi.
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32 yaşındaki fotoğrafçı annesini, babasını oğluna hamile olan eşini harekete geçirdi ve kilo verme süreçlerinin her anını fotoğrafladı.
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Kilo vermekle kalmayıp babasını spor salonuna götüren fotoğrafçı Mart ayından eylül ayına kadar sıkı bir program uygulamış.
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İşte ailenin öncesi ve sonrası fotoğrafları...
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