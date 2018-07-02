Kilo verince tanınmayacak hale geldiler!

Kilo verdikçe takipçi kazanan ve para kazanmaya başlayan kişilerin zayıflamadan önce ve zayıfladıktan sonraki görünümleri...

Değişimleri göz kamaştırdı!

1 / 58 Kilosuyla yıllarca mücadele eden ama bir türlü kurtulamayanların kilo vermeyi başardıkları günkü fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte gelinliği ilk giydiği andan itibaren 60 kilo veren genç kadın başta olmak üzere kilo verdikten sonra tamamen değişen insanların görüntüleri...

2 / 58 Adı Laura. Aylar önce neredeyse 140 kiloydu ve kalp rahatsızlıkları ortaya çıkınca çareyi zayıflamakta buldu. Instagram hesabı açtı ve zayıflama anlarını anbean paylaşarak yüz binlerce takipçiye ulaşıp internet fenomeni oluverdi! İşte adım adım inanılmaz değişimin görüntüleri... Son haline inanamayacaksınız!

3 / 58 Laura kilo vermeden önceki fotoğraflarını çekti; ki son haliyle kıyaslayabilmek için...

4 / 58 Yoğun bir spor programına başladı.

5 / 58 Her gün gittiği spor salonunda kendi bedenine göre çalıştı.

6 / 58 Yediklerine de dikkat eden Laura hızla 'erimeye' başladı.

7 / 58 Laura eridikçe takipçi sayısı da katlanarak arttı ve işte sonuç... İşin sırrını ise şöyle anlattı Laura: "Diyetime sadık kaldım. Temiz yiyeceklerle beslendim, hayatımdan işlenmiş şekeri tamamen çıkardım. Dışarıdan yemek ısmaryamak yerine kendim taze sebzeler alıp evde hazırladım. Alkol tüketmeye son verdim. İşte bütün yaptığım bu."

8 / 58 Laura bambaşka bir görünüme kavuştu. Düzenli olarak bir yıllık çalışması neticesinde 45 kilo verdi; herhangi bir operasyon geçirmeden bunu başardı.

9 / 58 Eski giysilerinden birini üzerinde denediğinde inanılmaz değişim daha çarpıcı bir şekilde görünüyor.

10 / 58 Önce Kilo kaybedip baştan aşağı değişen sadece Laura değil elbette. Şimdi bu fotoğraflara dikkatle bakın; değişim gerçekten inanılmaz!

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