Kilo vermek isterken bu hale geldi! Önceden şişmanım diye üzülüyordu, şimdi ise...

'Kilo kaybettiğim için duyduğum özgüven yerini derimin sarkmasından dolayı ciddi bir güvensizliğe bıraktı.' diyen Hope, yaşadığı psikolojiyi anlattı.

Kilolarından kurtulan insanların inanılmaz değişimleri

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2 / 58 'Derimin sarkması beni duygusal olarak etkiliyor. Bu görünümüm sağlıksız beslendiğim, kilomdan dolayı adım dahi atamadığım o günlerin tekrar kafamda canlanmasına sebep oluyor.Şişman olduğum için diğer kızlar bana iğrenerek bakıyorlardı.'

3 / 58 'Okuldan eve döndüğümde yine rahatlamak için yemek yemeye dönüyordum. Bu sebeple ağırlığım artmaya devam ediyordu. Sadece kilo aldığım, üzüldüğüm ve daha fazla yediğim sonsuz bir döngünün içindeydim.'

4 / 58 Hope'un annesi Lisa, kızının engellenemez döngüsünü kırması için bir psikiyatrdan destek almaya karar vermişti. Hope'u psikiyatra götürdü ve kısa süre sonra depresyon için ilaç tedavisine başladı. Fakat, aldığı ilaçların yan etkilerinden biri de kilo aldırmasıydı. Bu da ağırlığının iyice kontrolden çıkmasına sebep olmuştu.

5 / 58 'Kilom sağlığımı etkilemeye başladı. Nefes nefese kalıyordum. 20 yaşımdayken 148 kiloya çıkmıştım. Yemekle kendi kendimi iyileştirdiğimi düşünerek aslında kendime zarar veriyordum.'

6 / 58 Gastrik bypass ameliyatından sonra hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Hope, Ameliyattan sonraki dört ayda hızlıca kilo vermişti. Bu da depresyon ilaçlarından kurtulmasına yardımcı oldu. Ancak 40 kilo verdikten sonra derisinin sarkmaya başladığını fark etti.

7 / 58 Artık derisini avuçları arasında tutabiliyor ya da istediği gibi şekil verebiliyordu. Kafasından atamadığı kilolu günlerine bu andan itibaren sarkan derilerinden duyduğu rahatsızlık da eklenmişti. Bu da tekrar mutsuz olmasına neden oldu.

8 / 58 Bu konuda mide ameliyatını gerçekleştiren doktoruyla konuşan Hope'a olumlu yanıt gelmedi. Bunun nedeni ise kilo kaybı konusundaki takıntısı. Doktoru, Hope'un geçireceği deri ameliyatının onu sağlıksız hale getirebileceğini düşünüyor.

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16 / 58 Hope gibi Shantel Carillo da sarkan derilerinden muzdarip. 90 kilo kaybettikten sonra derisi sarkan Shantel, bedenine fazla gelen deri parçalarından kurtulmaya karar verdi.

17 / 58 Tek çocuk annesi 20'li yaşlarının ortalarındaki bekar kadının kilo vermeye karar verdiği ansa arabanın ön koltuğuna oturamadığı zaman olmuş.

18 / 58 200 kilo ağırlığa ulaşınca durumu kabullenemeyen Shantel, mide ameliyatı olmaya karar vermiş. Ardındansa hızla kilo kaybetmiş.

19 / 58 Sadece kendisi için değil, çocuğu için de bu adımı atması gerektiğini düşünerek çıktığı bu yolda büyük başarı elde eden Shantel de değişimi ile hayat kalitesini artırmayı başardı.

20 / 58 Yiyeceğin sadece kendisini rahatlatmak için değil, aynı zamanda para kazanmak için de bir yol olduğunu fark eden Renee, kendisine yemek yemesi için para ödeyen insanların olduğunu öğrendiğinde bunun için çok geç bir noktada olduğunu fark etti. Çünkü bedeni daha fazla yemek yemesine izin vermiyordu.

21 / 58 Sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başlayan Renee, soluğu doktor Younan Nowzaradan'ın yanında aldı.

22 / 58 Böbrekleri ve kalbinde sorun olduğu fark edilen Renee'ye acil olarak uygulaması için bir diyet programı hazırlandı.

23 / 58 Bu programa uyarak 1 ayda 13 kilo kaybetti. 2. ayda doktor kontrolüne gittiğindeyse 3 kilo verebilmişti.

24 / 58 Bu kontrolden sonra ise 12 ay boyunca ameliyat olabilmek için gerekli olan kiloya inmeye çalıştı.

25 / 58 Zorlu süreçte defalarca organ yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 ayın sonundaysa toplam 113 kilo kaybetmişti.

26 / 58 1 yıl sonunda 172 kiloya düşen Renee Biran'ın hayatı an be an takip edildi.

27 / 58 Her anında zorlandığı görülen Renee Biran, özellikle de duş alırken büyük sorun yaşıyordu.

28 / 58 Yürürken, ev işlerini yaparkenhatta yatağa uzanmak istediğinde dahi oldukça zorlanan Renee Biran, duş alması gerektiğinde de ailesinden yardım almak zorunda kalıyordu.

29 / 58 Bunun katlanılamayacak kadar zor olduğunu düşünüyordu.

30 / 58 Renee Biran'ın kilolarıyla verdiği savaş devam ediyor.

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35 / 58 Zsalynn Zsalynn bu fotoğrafta 300 kilonun üzerinde.

36 / 58 44 yaşındaki Zsalynn, artık 21 yaşındaki halinden daha zayıf.

37 / 58 Marla Marla, ameliyatından sonra tam 213 kilo verdi.

38 / 58 İşte son hali

39 / 58 Tara Ameliyattan 1 yıl sonra, Tara 126 kilo verdi ve hedef kilosuna ulaşmak için yılmadan zayıflamaya devam etti.

40 / 58 Tara artık böyle gözüküyor.

41 / 58 Steven Steven, sonunda zayıflamayı başarmış olsa da kilo verme yolculuğu hiç kolay olmadı. Dr. Nowzaradan'ın tartışmasız en zorlu hastalarından biri olan Steven'ın hikayesini tüm dünya dikkatle takip etti.

42 / 58 İnişli çıkışlı kilo verme yolculuğunun ardından ameliyat olan Steven, sonrasında 70 kilo verdi.

43 / 58 Joe Joe, gerçek bir başarı hikayesine imza attı ve toplamda tam 230 kilo verdi.

44 / 58 Joe, artık ideal kilosunda.

45 / 58 James James ameliyat sonrası 170 kilo verdi.

46 / 58 Karnından alınan fazla derilerin ağırlığı ile 30 kilonun üzerindeydi.

47 / 58 Dotti Dotti ise ameliyatından sonra 290 kilodan 240 kiloya düştü.

48 / 58 Kilolarından kurtulan Dotti, artık eski haline göre çok daha pozitif ve güler yüzlü.

49 / 58 Chuck Chuck, ameliyattan sonra 196 kilo verdi.

50 / 58 Chuck, büyük başarıyla geçirdiği sürecin ardından bu görünüme kavuştu.

51 / 58 Christina Christina'nın bugünkü kilosu 12 yaşındaki halinin yarısı kadar.

52 / 58 Christina, yaşadığı değişimin ardından güzelliğiyle bakışları üzerine topluyor.

53 / 58 Brittani Ameliyatından sonra 90 kilo veren Brittani, kocasıyla birlikte sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarıyor.

54 / 58 İşte son hali...

55 / 58 Bettie Jo Ameliyattan sonra diyet ve egzersize devam eden Bettie Jo, 90 kilo verdi.

56 / 58 Kiloları yüzünden tek başına hareket dahi edemeyen Bettie Jo, zorlu günlerini geride bıraktı.

57 / 58 Susan Mide ameliyatı ve fazla derinlerin alınmasından sonra Susan, 275 kilodan 95 kiloya indi.