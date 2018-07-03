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Kilolu diye acımasızca dalga geçiyorlardı! Bunu gören amcası öyle bir şey yaptı ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 07:11 | Son Güncelleme

Kilolu olduğu için herkesin acımasızca dalga geçtiği Chloe Robson isimli genç kız, amcasının olaya müdahale etmesiyle bambaşka bir kişi oldu.

İşte Chloe'nin unutamadığı o yıllarda yaşadıkları...

Kilolarıyla dalga geçenlere böyle cevap verdi

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İngiltere’de yaşayan 16 yaşındaki Chloe Robson, okula başladığı yıllardan beri kiloları nedeniyle arkadaşları tarafından hep alay edilen kişi oldu.
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Genç kıza lakap takan öğrenciler üzerine bir şeyler atıyor hatta onu yere düşürüyordu.
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Tüm bu zorbalıklar kızın tüm özgüvenini bitirdi, baloya bile katılmaktan korkar hale geldi. Bu durumu fark eden amcası Grant Robson, genç kıza destek olması için beraber çalıştığı Bikers Against Bullies (Motorcular Zorbalara Karşı) ekibini çağırdı.
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Tam olarak 127 motorcu desteğini göstermek için geldi. Chloe’yi onların gelişi hakkında, “Baloya gitmek konusunda çok gergindim. Motorların sesini duyduğumda şaşırdım. Bu kadar kalabalık olmalarını beklemiyordum. Kendimi desteklenmiş ve özgüvenli hissettim.” dedi.
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Chloe’ye balonun yapılacağı Lumley Kalesine kadar aracını sararak eşlik etti. Ardından, gösteri yaparak alana giriş yaptılar. Chloe’yi ve arkadaşı araçtan indikten sonra onu alkışladı. Onun girişini izleyenler “İşte giriş böyle yapılır!” diye bağırdı.
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Beraber çalıştığı ekibi çağıran amca Grant yaptığı açıklamada, “Bu grubun birçok üyesi ya okulda ya da işte zorbalığa maruz kaldı. Okul dönemlerimde bende maruz kalmıştım. O zamanlarda zorbalık, kavgaya zorlama ve dövmekten ibaretti. Şimdi ise durum değişti, artık sosyal medya var. En başında Facebook geliyor. Şimdi, Chloe bizimle beraber çalışıyor, yaşadıkları hakkında ailelere bilgi vererek onların farkındalığını artırmaya çalışıyor.” dedi.
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Bikers Against Bullies ekibi sayfaları üzerinden, “Amaç, zorbalık ile ilgili farkındalık yaratmak ve mağdurlara ile ailelerine destek sunmak. Çocuklarımız güvende olmayı hak ediyor, hayatlarını korkusuzca yaşayabilmeliler. Eğer çocuğunuz zorbalığa maruz kalıyorsa ve desteğe ihtiyaç varsa bizimle iletişime geçin.” diye açıklama yaptı.
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