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Kim'den çıplak yemek!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.03.2018 08:20 | Son Güncelleme

Japonya'ya giden Kim Kardashian, gezi sırasında gittiği bir restorantta üstsüz yemek yiyor.

Dünyaca ünlü isim, bir süre önce verdiği çıplak pozlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Kim Kardashian çırılçıplak

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Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.
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Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.
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KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!

KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!
Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.
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Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.
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Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...
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Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.
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Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.
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İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...
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Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.
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Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.
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Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.
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Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.
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