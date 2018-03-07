Kim'den çıplak yemek!

Dünyaca ünlü isim, bir süre önce verdiği çıplak pozlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Kim Kardashian çırılçıplak

1 / 75 Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.

2 / 75 Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

3 / 75 Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.

4 / 75

5 / 75

6 / 75 KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK! Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.

7 / 75 Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

8 / 75 Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.

9 / 75 Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...

10 / 75

11 / 75

12 / 75

13 / 75

14 / 75

15 / 75 Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.

16 / 75 Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.

17 / 75 İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...

18 / 75

19 / 75

20 / 75

21 / 75

22 / 75

23 / 75

24 / 75

25 / 75

26 / 75

27 / 75

28 / 75

29 / 75

30 / 75

31 / 75

32 / 75

33 / 75

34 / 75 Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.

35 / 75 Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.

36 / 75 Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.

37 / 75 Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.

38 / 75

39 / 75

40 / 75

41 / 75

42 / 75

43 / 75

44 / 75

45 / 75

46 / 75

47 / 75

48 / 75

49 / 75

50 / 75

51 / 75

52 / 75

53 / 75

54 / 75

55 / 75

56 / 75

57 / 75

58 / 75

59 / 75

60 / 75

61 / 75

62 / 75

63 / 75

64 / 75

65 / 75

66 / 75

67 / 75

68 / 75

69 / 75

70 / 75

71 / 75

72 / 75

73 / 75

74 / 75