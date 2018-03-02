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Kim inanır doğum yaptığına! 1 ay sonra tangayla

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Kylie Jenner, Stormi'yi dünyaya getirdikten sadece 1 ay sonra tanga ile poz verdi.

Hamilelik süresince aldığı kilolardan hızla kurtulan Kylie Jenner, eski halini aratmadı.

Kylie Jenner doğum sonrası eski halini aratmadı

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Çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Kylie Jenner, tangasıyla hamileliğine rağmen oldukça fit olduğunu gözler önüne serdi.
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Hamilelik süresi boyunca diyeti, sporu ve sağlıklı beslenmeyi bırakmayan Kylie Jenner, verdiği savaşın ödülünü aldığını bu görüntüleriyle gözler önüne serdi.
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İşte Kylie Jenner'ın doğumdan sadece 1 ay sonra eski halinden ödün vermeyeceğini kanıtladığı o fotoğrafları...
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Magazin dünyasıyla biraz olsun ilgilenip de Kardashian- Jenner ailesini tanımayan yoktur.
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Toplam servetleri yüz milyonlarca doları bulan bu ailenin en zengin üyesi kim biliyor musunuz? Ailenin en küçüğü olan 20 yaşındaki Kylie Jenner.
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Yani bir başka deyişle Kim Kardashian'ın en küçük kardeşi Kylie, ailesinin tüm üyelerini hatta ablasını bile geride bıraktı.
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Geçen hafta sevgilisi Travis Scott'tan bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıklayarak 9 ay sonra yeniden gün ışığına çıkan Kylie Jenner, tam 278 milyon Sterlin servetin sahibi. Üstelik de bunu kendi başına, kendi güzellik ürünleri markası sayesinde kazandı.
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Kylie Jenner'ın kendi adıyla piyasaya sürdüğü Kylie Cosmetics'in sadece 2016 yılına kadar uzanan bir geçmişi var.
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Ancak bu kozmetik ürünleri sayesinde Kylie Jenner, bu kısacık zamanda 278 milyon Sterlin servet kazandı.
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Jenner'ın kozmetik koleksiyonu içinde en çok ilgi çeken ve satılan ise bir dudak parlatıcı ve bir de dudak çevresi için kullanılan kalemden oluşan küçük set. Bu küçük set, kısa sürede dünyada milyonlarca genç kızın gözdesi haline geldi.
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Kylie Jenner da hem medya aracılığıyla hem de sosyal medya hesaplarından bu setin reklamını yapıyor.
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Kylie Jenner'ın hayranları her ne kadar genç kadının dudaklarını estetik müdahaleler sayesinde dolgunlaştırdığını bilseler de onun gibi görünmek için en genç Jenner'ın piyasaya sürdüğü bu dudak setinden vazgeçmiyorlar.
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Ama Kylie Jenner'ın gelirleri bu kadarla sınırlı değil. Jenner, genç yaşında yavaş yavaş bir emlak kraliçesi olma yolunda da ilerliyor.
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Kylie Jenner'ın Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden HillS'te dört tane malikanesi var. Hatta Jenner'ın bir beşincisini almak için arayışlara girdiği de konuşuluyor.
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Kylie Jenner, magazin dünyasında Kardashian- Jenner klanı olarak bilinen ailenin en küçük üyesi. Kim, Kourtney, Khloe ve Robert Kardashian'ın üvey kardeşlerinden biri.
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Annesi Kris Jenner'ın sonradan cinsiyet değiştirerek Caithlin adını alan eski olimpik atlet Bruce Jenner ile evliliğinden dünyaya gelen küçük çocuğu.
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Kylie Jenner'ın ablası Kendall Jenner da son dönemde moda dünyasında yıldızını parlatıyor.
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Kylie Jenner sosyal medya fotoğraf

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