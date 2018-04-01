'Kim Jong-un'un eşi, Kate Middleton'ın tarzını kopyalıyor' iddiası

Ri Sol-ju'nun, Middleton'ı kopyalayarak Batı'ya olan hayranlığını ifade etmeye çalıştığı öne sürüldü.

'Batıya olan hayranlığını ifade ediyor'

1 / 10 İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju’nun Cambridge Düşesi Kate Middleton’ınkine benzer kıyafetlerle birçok defa görüldüğünü, İngiltere Prensesi’nin moda anlayışını kendine örnek aldığını ileri sürdü.

2 / 10 “Kuzey Kore First Lady’si ile Cambridge Düşesi’nin düşenebileceğinizden çok daha fazla ortak noktası var” ifadelerini kullanan gazete, eski şarkıcı Ri Sol-ju ile şu anda üçüncü çocuğuna hamile olan Düşes’in benzer stillerini derledi.

3 / 10 Diğer taraftan, 28 yaşındaki Kuzey Kore First Lady’sinin gizli batı hayranlığını bu şekilde gösterdiği öne sürüldü.

4 / 10 Güney Koreli tasarımcı Kim Myonghee ise konuyla ilgli olarak, "Ri, bana göre kraliyet ailesinden gelen genç bir kadının stilini kopyalayarak statüsünü vurgulamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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