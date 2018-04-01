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'Kim Jong-un'un eşi, Kate Middleton'ın tarzını kopyalıyor' iddiası

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.04.2018 06:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun, İngiltere Prensi William’ın eşi Kate Middleton'ın stilini kopyaladığını iddia edildi.

Ri Sol-ju'nun, Middleton'ı kopyalayarak Batı'ya olan hayranlığını ifade etmeye çalıştığı öne sürüldü.

'Batıya olan hayranlığını ifade ediyor'

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İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju’nun Cambridge Düşesi Kate Middleton’ınkine benzer kıyafetlerle birçok defa görüldüğünü, İngiltere Prensesi’nin moda anlayışını kendine örnek aldığını ileri sürdü.
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“Kuzey Kore First Lady’si ile Cambridge Düşesi’nin düşenebileceğinizden çok daha fazla ortak noktası var” ifadelerini kullanan gazete, eski şarkıcı Ri Sol-ju ile şu anda üçüncü çocuğuna hamile olan Düşes’in benzer stillerini derledi.
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Diğer taraftan, 28 yaşındaki Kuzey Kore First Lady’sinin gizli batı hayranlığını bu şekilde gösterdiği öne sürüldü.
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Güney Koreli tasarımcı Kim Myonghee ise konuyla ilgli olarak, "Ri, bana göre kraliyet ailesinden gelen genç bir kadının stilini kopyalayarak statüsünü vurgulamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un Kate Middleton Ri Sol Ju

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