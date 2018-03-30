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Kim Kardashian'a benzeyebilmek için 5 bin dolar harcadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'a benzeyebilmek için defalarca ameliyat olan 25 yaşındaki Jennifer Pamplona, bu uğurda 500 bin dolar harcadı.

Önceden sadece kıyafetlerini ve davranışlarını taklit eden Jennifer, bununla yetinemeyince bakın nasıl bir değişim geçirdi...

Jennifer Pamplona yine ameliyat oldu

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25 yaşındaki Jennifer Pamplona, Kim Kardashian'a benzeyebilmek için son ameliyatını oldu.
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Ancak söylediğine göre ameliyatların daha devamı gelecek. Kaburga, popo implantı, dudak dolgusu gibi birçok estetik operasyon geçiren Jennifer, bu zamana dek operasyonlara 500 bin dolar harcadı...
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Brezilyalı kadın estetik ameliyat olmadan önce TV yıldızı Kim Kardashian'ın kıyafetlerini ve makyajını taklit ediyordu.
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Ancak, Kim Kardashian'ı zamanla idolü olarak görmeye başladı ve ona benzeyebilmek için estetik ameliyat olmaya başladı. Ve neredeyse vücudunun her santimini değiştirdi.
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Dört kaburgasını çıkartan, poposuna yaklaşık dört kilo yağ enjekte ettiren, 2 kez burun ameliyatı olan, yüzünü gerdiren ve daha birçok işlem yaptıran Jennifer, yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık yaşamadığını yeni vücuduyla gurur duyduğunu söylüyor.
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Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendi kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü, ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu ve yaptığı estetik sayesinde alacağı modellik tekliflerinden harcadığı paranın çok fazlasını kazanabileceğini söyledi.
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