HABER

Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Kim Kardashian, bu kez de çırılçıplak kamera karşısına geçti.

Sınır tanımayan güzel, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Kim Kardashian'ın o fotoğrafları...

Kim Kardashian yine yaptı yapacağını!

1 / 93

Kim Kardashian, yeni parfüm şişesi için bedeninin kalıbını çıkartmıştı.
2 / 93

Ardından paylaştığı pozlarla isminden söz ettiren Kim Kardashian'dan şimdi de parfüm tanıtımı için çıplak bir poz geldi.
3 / 93

Yapılan yeni çekimler sonrasında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, bedenini sergilemekten çekinmedi.
4 / 93

Çırılçıplak kamera karşısına geçen Kim Kardashian, elleriyle sansür uyguladığı paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı.
5 / 93

İşte Kim Kardashian'ın ünlü parfüm markasından esinlendiği iddia edilen yeni parfüm şişesi...
6 / 93

7 / 93

8 / 93

9 / 93

KIZ KARDEŞİNİ AVUTMAYA GİTTİ, BAKIN NE YAPTI

KIZ KARDEŞİNİ AVUTMAYA GİTTİ, BAKIN NE YAPTI
Sevgilisi tarafından aldatılan kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına giden Kim Kardashian, buradan üstsüz pozunu paylaştı.
10 / 93

Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına gitti.
11 / 93

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim'in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.
12 / 93

KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI

KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI
Üstsüz pozunu kendi web sayfasında "En sevdiğim spa uygulaması evde olan" notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.
13 / 93

İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı
14 / 93

15 / 93

16 / 93

17 / 93

18 / 93

19 / 93

Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.
20 / 93

Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
21 / 93

Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.
22 / 93

23 / 93

24 / 93

KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!

KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!
Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.
25 / 93

Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
26 / 93

Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.
27 / 93

Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...
28 / 93

29 / 93

30 / 93

31 / 93

32 / 93

33 / 93

Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.
34 / 93

Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.
35 / 93

İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...
36 / 93

37 / 93

38 / 93

39 / 93

40 / 93

41 / 93

42 / 93

43 / 93

44 / 93

45 / 93

46 / 93

47 / 93

48 / 93

49 / 93

50 / 93

51 / 93

52 / 93

Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.
53 / 93

Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.
54 / 93

Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.
55 / 93

Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.
56 / 93

57 / 93

58 / 93

59 / 93

60 / 93

61 / 93

62 / 93

63 / 93

64 / 93

65 / 93

66 / 93

67 / 93

68 / 93

69 / 93

70 / 93

71 / 93

72 / 93

73 / 93

74 / 93

75 / 93

76 / 93

77 / 93

78 / 93

79 / 93

80 / 93

81 / 93

82 / 93

83 / 93

84 / 93

85 / 93

86 / 93

87 / 93

88 / 93

89 / 93

90 / 93

91 / 93

92 / 93

93 / 93

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim kardashian çıplak sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs sessizliği

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs sessizliği

Jaguarın zor anları! Avlanmayı beklerken bakın ne oldu

Jaguarın zor anları! Avlanmayı beklerken bakın ne oldu

Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!

Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!

Zengin çocuklarının gösterişli hayatı

Zengin çocuklarının gösterişli hayatı

Boyoz Festivali 4. kez düzenlendi

Boyoz Festivali 4. kez düzenlendi

İsrail ordusunun en çekici kadın askeri

İsrail ordusunun en çekici kadın askeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.