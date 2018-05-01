Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak

Sınır tanımayan güzel, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Kim Kardashian'ın o fotoğrafları...

Kim Kardashian yine yaptı yapacağını!

1 / 93 Kim Kardashian, yeni parfüm şişesi için bedeninin kalıbını çıkartmıştı.

2 / 93 Ardından paylaştığı pozlarla isminden söz ettiren Kim Kardashian'dan şimdi de parfüm tanıtımı için çıplak bir poz geldi.

3 / 93 Yapılan yeni çekimler sonrasında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, bedenini sergilemekten çekinmedi.

4 / 93 Çırılçıplak kamera karşısına geçen Kim Kardashian, elleriyle sansür uyguladığı paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı.

5 / 93 İşte Kim Kardashian'ın ünlü parfüm markasından esinlendiği iddia edilen yeni parfüm şişesi...

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9 / 93 KIZ KARDEŞİNİ AVUTMAYA GİTTİ, BAKIN NE YAPTI Sevgilisi tarafından aldatılan kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına giden Kim Kardashian, buradan üstsüz pozunu paylaştı.

10 / 93 Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına gitti.

11 / 93 ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim'in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.

12 / 93 KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI Üstsüz pozunu kendi web sayfasında "En sevdiğim spa uygulaması evde olan" notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.

13 / 93 İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı

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19 / 93 Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.

20 / 93 Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

21 / 93 Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.

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24 / 93 KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK! Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.

25 / 93 Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

26 / 93 Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.

27 / 93 Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...

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33 / 93 Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.

34 / 93 Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.

35 / 93 İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...

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52 / 93 Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.

53 / 93 Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.

54 / 93 Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.

55 / 93 Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.

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