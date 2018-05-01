Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak

Sınır tanımayan güzel, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Kim Kardashian'ın o fotoğrafları...
Kim Kardashian yine yaptı yapacağını!
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Kim Kardashian, yeni parfüm şişesi için bedeninin kalıbını çıkartmıştı.
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Ardından paylaştığı pozlarla isminden söz ettiren Kim Kardashian'dan şimdi de parfüm tanıtımı için çıplak bir poz geldi.
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Yapılan yeni çekimler sonrasında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, bedenini sergilemekten çekinmedi.
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Çırılçıplak kamera karşısına geçen Kim Kardashian, elleriyle sansür uyguladığı paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı.
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İşte Kim Kardashian'ın ünlü parfüm markasından esinlendiği iddia edilen yeni parfüm şişesi...
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KIZ KARDEŞİNİ AVUTMAYA GİTTİ, BAKIN NE YAPTI
Sevgilisi tarafından aldatılan kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına giden Kim Kardashian, buradan üstsüz pozunu paylaştı.
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Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına gitti.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim'in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.
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KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI
Üstsüz pozunu kendi web sayfasında "En sevdiğim spa uygulaması evde olan" notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.
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İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı
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Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.
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Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.
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KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!
Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.
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Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.
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Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...
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Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.
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Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.
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İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...
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Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.
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Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.
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Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.
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Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.
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