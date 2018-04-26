HABER

Kim olduğu ortaya çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 08:12 | Son Güncelleme

İran'ın eski liderlerinden Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi, başkent Tahran yakınlarında bulunan bir mumyanın büyük olasılıkla Pehlevi'ye ait olduğunu açıkladı.

Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu

İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

1 / 17

Pehlevi'nin Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş ancak mezardan çıkarılan mumya hiçbir zaman bulunamamıştı.
2 / 17

1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, bu mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı.
3 / 17

Dedesinin adını taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan İranlı yetkililere çağrı yaparak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.
4 / 17

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı da mumyanın Rıza Şah Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi.
5 / 17

Rıza Şah kimdir?

Rıza Şah kimdir?
Askeri bir lider olaran Rıza Şah, 1921'de ülkede bir darbe gerçekleştirmiş ve 1925'te İran'ın başına geçerek Pehlevi Hanedanlığı dönemini başlatmıştı.
6 / 17

İran'ı modernize etmek amacıyla birçok reforma imza atan Pehlevi, muhalifleri tarafından insan hakları ihlalleri ve dini karşısına almakla eleştirilmişti.
7 / 17

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından, Almanya ile ilgili politikaları gerekçe gösterilerek tahttan indirilen Pehlevi'nin yerine, oğlu Muhammed Rıza Pehlevi getirilmişti.
8 / 17

Pehlevi 1944 yılında, sürgün yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika'da hayatını kaybetmişti.
9 / 17

Pehlevi, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmişti. 1934 yılında Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ağırlanmıştı.
10 / 17

Mısır'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülerek defnedilmiş, mozolesi 1979 devrimi sırasında tahrip edilmişti.
11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN mumya Şah Rıza

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Putin'in 'kıyamet makinesi'

İşte Putin'in 'kıyamet makinesi'

İskeleler sökülünce gerçek ortaya çıktı

İskeleler sökülünce gerçek ortaya çıktı

Hindistan'ın garip yüzü

Hindistan'ın garip yüzü

Siyasilerin görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Siyasilerin görmediğiniz arşiv fotoğrafları

En ünlü sihirbaz gösterilerinin ardındaki 10 sır

En ünlü sihirbaz gösterilerinin ardındaki 10 sır

Kim, ilk kez sınırı geçiyor!

Kim, ilk kez sınırı geçiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.