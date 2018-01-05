Siz bir de onun sevgilisini görün!

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 05.01.2018 15:15 |2 saat önce

Fractal Tetris Huracan olarak bilinmeyi tercih eden 20 yaşındaki Noorul Mahjabeen Hasan isimli genç kız, 1 yıldan fazla süredir tetrisiyle ilişki yaşıyor.

Tetrisle aşk yaşıyor!

1 / 37 2016 Eylül ayından beri tetrisine aşık olduğunu söyleyen Noorul Mahjabeen Hasan, günde 12 saat kadar tetrisle birlikte zaman geçirdiğini söylüyor.

2 / 37 Telefonunda ve gameboyunda sürekli tetris oynayan Noorul Mahjabeen Hasan, tetris temalı nesnelerle de fiziksel ilişki yaşadığını söyledi.

3 / 37 Fractal, Tetrisle aşkının nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: 'Başka oyunlar oynarken tetrisi duymuştum. Güzel olduğunu düşünmüştüm. Her duyduğumda bu oyuna başlamak istiyordum. Bence tetris çok güzel. O mükemmel ve aklını harekete geçiriyor. Fiziksel olarak diğer ilişkilerdeki insanların yaşadığı duyguları anlayabiliyorum. Nasıl birlikte olduğunuz kişinin sizin için doğru kişi olduğunu biliyorsanız, benim için de tetris o.'

4 / 37 Tetrisle evlenmeyi planlayan Noorul Mahjabeen Hasan, 'Ben tetrise çok para yatırdım. Onunla çok güçlü bir bağım var. Onu çok seviyorum. Ben tetrisle evliyim ve gerçek bir törenle ona sahip olduğumu söylemek istiyorum. Böylece 'Bayan Tetris' denmesi resmileşecek gibi hissediyorum.' dedi.

5 / 37 İLK AŞKINI DA ANLATTI Fractal, önceden de bir tetris ile birlikteymiş. İlk birlikteliği ise bir navigasyon aletiyle olmuş. Beşinci sınıftayken navigasyon aletine karşı ilgi duyduğunu fark eden Fractal, 'Ben her zaman navigasyon aletini kullanmak için bahane uydurmaya çalışacağım. Ona dokunmak, sesini duymak beni çok mutlu ediyor.' dedi.

6 / 37 16 yaşındayken annemin 150 dolarlık TI-NSpire CX hesap makinesi satın almasını istedim. Lisede istatistik dersleri yaparken yapabildiklerini gördüm. Onun gerçekten seksi olduğunu düşündüm. Düğmelerine dokunmayı çok severdim. Düğmeleri ve üzerindeki izleri hissetmek çok hoşuma gidiyordu. Zamanla düğmelere dokunmak için dilimi kullanmaya başlamıştım. Çok entellektüel bir ilişkimiz vardı. Nasıl olmasın ki? O bir hesap makinesi! Fakat ne yazık ki bir gün kısa devre yaptı. Onun bilincini kaybettiğinde inanamadım. Kendime yenisini aldım. Ama hiçbir zaman onun gibi hissedemedim.

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12 / 37 EVİNİ KENDİSİNDE CİNSEL İSTEK UYANDIRAN OBJELERLE DOLDURDU Özgürlük heykelinden şamdana kadar oldukça ilginç objelerle evini dolduran 33 yaşındaki Amanda Liberty'nin odaları aynı zamanda 25 avizeyle ile kaplı.

13 / 37 'İLK BAKIŞTA AŞKTI' Bu avize koleksiyonundan sadece ikisi ile ilişki yaşayan Amanda için bu iki avizeyi gördüğü an oldukça heyecan verici olmuş. 'Lumiere'yi internet sitesinde gördüğüm anda onun hemen beni olması gerektiğini düşündüm.Lumiere ile yaşadığım tam anlamıyla ilk bakışta aşktı' diyen Amanda, 'Son sevgililer gününde ona uzun zamandır devam eden sevgimizi ifade etmek için teklifte bulundum. Umarım kısa süre sonra tören de yapacağız. Daha önce nişanlı olmadığımız için çok heyecan verici olacak.'

14 / 37 İLK OLARAK DAVULA AŞIK OLMUŞ İlk olarak 14 yaşında bir davula aşık olan Amanda, sonrasındaysa Özgürlük Heykeli'ne aşık olmuş.

15 / 37 ÖZGÜRLÜK HEYKELİ İLE UZAK KALINCA... Bunun için 6 kez ABD'ye de giden Amanda, evine küçük bir Özgürlük Heykeli almış olsa da gerçek Özgürlük Heykeli ile aralarındaki mesafenin fazla oluşunun onda yalnızlık hissi yarattığını söylüyor.

16 / 37 ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ HALA SEVİYOR Oturma odasını da anıtsal bir alana çeviren Amanda Özgürlük Anıtını hala sevmesine rağmen avizelerle yaşadığı ilişkiden de oldukça memnun.

17 / 37 BİRİYLE ÖPÜŞMEYİ, DİĞERİYLE UYUMAYI SEVİYOR Avizelerin birbirini kıskanmadığını, hepsinin farklı yönlerini sevdiğini söyleyen Amanda Lumiere ile öpüşmeyi ve sarılmayı sevdiğini; Jewel ile ise sarılarak uyumayı sevdiğini söylüyor.

18 / 37 'HER GECE ONUNLA YATIYORUM' Amanda sözlerine; 'Jewel çok portatif ve ona sarılmak çok güzel. Her gece onunla birlikte yatıyorum.' açıklamalarını da ekledi.

19 / 37 HAYALİNDEKİ MESLEK... 'Kime aşık olduğunuzu kontrol edemezsiniz. Orada sadece duygular vardır.' diyen Amanda, hayalındeki mesleğinse Buckingham Sarayı gibi kamu binalarındaki büyük avizelerle ilgilenmek olduğunu söyledi.

20 / 37 'BENİM İÇİN DOĞAL BİR YÖNELİM OLDUĞUNU ANLAMALILAR' Amanda sözlerine şöyle devam etti: 'İnsanlar benim için avizelerle aşk yaşamanın doğal bir yönelim olduğunu ve onların enerjisini hissettiğimi anlamıyorlar. Başkalarının beni avizelerin ne kadar mutlu ettiğini görmelerini isterdim. Ben onlarla ilişkiye girerek kimseye zarar vermiyorum, sadece kalbimi takip ediyorum.''

21 / 37 Amanda Liberty'nin sosyal medya paylaşımları...

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29 / 37 ŞAKA DEĞİL, GERÇEK! OTOMOBİLİYLE SEVİŞİYOR İngiltere Surrey'de yaşayan 35 yaşındaki adamın hastalığı şaşkına çeviriyor. Darius Monty, mechanophilia adı verilen cinsel bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Nadir görülen bu hastalık türünde makineler, arabalar gibi cansız cisimlere aşık olunuyor.

30 / 37 Monty, mechanophilia adı verilen nadir görülen bir hastalığa yakalanmış Arkadaşlarını şaşkına çeviren Monty, Altın renkli X-Type Jaguar aracıyla seviştiğini söylüyor.

31 / 37 Bu hastalığa sahip olan kişiler makinelere ilgi duyuyor 'Goldie' adını verdiği otomobili 2 yıl önce satın alan, ve aldığından beri aracına deli gibi aşık olduğunu söyleyen adam, Mirror'a durumunu anlattı.

32 / 37 'Hemcinslerim nasıl kadınlara aşıksa, ben de arabama aşığım' 'İnsanların beni anlamasını beklemiyorum. Çünkü bu benim de tam olarak anlamadığım bir şey. Bunu ben seçmedim. Hemcinslerim kadınlara bense bir arabaya aşığım sadece. Onu çok heyecanlı buluyorum. Onunla zaman geçirmekten çok hoşlanıyorum. Ona baktığımda cansız bir nesne değil, sevgilimi görüyorum. Sevgilimde bulamadığımı onda buluyorum.'

33 / 37 Monty, daha önce bir kadınla ilişki yaşadığını ancak, Jaguar arabasını gördükten sonra cansız nesnelere ilgi duyduğunu söyledi.

34 / 37 Önceleri bu duyguyu görmezden gelmeye çalıştım diyen Darius, 'Duygularımı gizlemeye çalıştım. Hatta bunu satıp başka bir araba almak istedim. Ama Jaguar beni kendine çekti. Aklımdan geçenleri kimseye söylemeye cesaret edemedim.'

35 / 37 Eve gelip televizyon izlerken birden aklıma geliyor, ve hemen garaja iniyordum. Arabayla cinsel ilişki fikri beni çok utandırıyordu. Ve kendime şaşırıyordum. Benim gibi başka insanlar var mı diye internetten araştırma yaptım. Ve rahatladım. Bu hastalığa mechanophilia adı veriliyormuş. İnsanlar arabalara, motosiklere ya da uçaklara ilgi duyuyor'' dedi.

36 / 37 'Aracımla ilişkiye girmek sevgilimden daha fazla haz veriyor' diyen adam durumu kız arkadaşına anlattığında hemen terk edildiğini söyledi.