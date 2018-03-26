Kimin eski sevgilisi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

200 binden fazla takipçisi olan güzel bakın eski sevgilisine inat nasıl fotoğraflar paylaştı...

Bir dönem Neymar’ın uğruna özel jet kaldırdığı Sırp güzel, Taylan’da yaptığı tatilin her anını sosyal medyada paylaştı.

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Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.