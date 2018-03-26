HABER

Kimin eski sevgilisi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.03.2018 07:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan güzellerden Soraja Vucelic, tatilinden paylaştığı fotoğraflarla instagram'ı salladı.

200 binden fazla takipçisi olan güzel bakın eski sevgilisine inat nasıl fotoğraflar paylaştı...

Soraja Vucelic sosyal medyayı salladı

1 / 34

Neymar’ın eski sevgilisi Soraja Vucelic seksi tatil fotoğraflarıyla Instagram’da beğeni rekorları kırıyor.
2 / 34

Bir dönem Neymar’ın uğruna özel jet kaldırdığı Sırp güzel, Taylan’da yaptığı tatilin her anını sosyal medyada paylaştı.
3 / 34

Özellikle Instagram’da 232 bin takipçisi olan 30 yaşındaki güzelin fotoğraflarına binlerce beğeni yağmasına rağmen, photoshop yaptığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.
4 / 34

İşte sosyal medyadaki paylaşımları...
5 / 34

6 / 34

7 / 34

8 / 34

9 / 34

10 / 34

11 / 34

12 / 34

13 / 34

14 / 34

15 / 34

16 / 34

17 / 34

18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34

34 / 34

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Soraja Vucelic sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzü

Dünyanın en uzun cam köprüsü

Dünyanın en uzun cam köprüsü

Nostradamus'un Üçüncü Dünya Savaşı kehanetleri! Eğer gerçekleşirse...

Nostradamus'un Üçüncü Dünya Savaşı kehanetleri! Eğer gerçekleşirse...

Görenler şoke oldu!

Görenler şoke oldu!

Rusya'da can pazarı!

Rusya'da can pazarı!

Katalonya'da göstericiler polisle çatıştı: 52 yaralı

Katalonya'da göstericiler polisle çatıştı: 52 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.