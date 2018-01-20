Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 13:12 |7 saat önce

Zara Hartshorn nadir olarak rastlanan lipodistrofi hastalığından, çocuklarından beri muzdarip. Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş.

Şaşkına çeviren değişim

1 / 73 Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor.

2 / 73 Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı.

3 / 73 Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah ­Robert Ersek’le görüştü.

4 / 73 Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor

5 / 73 Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

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28 / 73 Jacqueline Adan yıllarca dış görünüşü nedeniyle çevresindeki insanlar tarafından yadırgandı.

29 / 73 Yıllarca kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen genç kadın, uzun süredir kilo vermeye çalışıyordu.

30 / 73 220 kiloya ulaşan Adan, işe öncelikle yeme alışkanlıklarını değiştirerek başladı. Yeme alışkanlığını değiştirip, spora başlayan Adan, 150 kilo verdi.

31 / 73 Çok kısa bir süre içerisinde, hızlı kilo verdiği için vücudunda sarkmalar oluşan 30 yaşındaki kadın, bacaklarında oluşan sarkıklar yüzünden mutsuzdu.

32 / 73 Kilo verdikten sonra cesaretini toplayarak havuza giden Adan hayatının şokunu yaşadı. Çevresindeki insanlar genç kadınla bacaklarını gösterip dalga geçtiler.

33 / 73 Genç kadın yaşadığı olayı sosyal medya hesabından “Birkaç hafta önce Meksika'da tatildeyken uzun süre sonra ilk kez havuza girmeye karar verdim. Fazlalıklarımdan çekindiğimden insanların vücudumu görmesini istemiyordum.

34 / 73 Üstümdekileri çıkardıktan sonra gergin bir halde havuza doğru yöneldim. Hala kendimi kilolu hissediyordum.

35 / 73 Havuzun kenarında duran bir çift birbirlerine beni göstererek acımasızca yorumlar yaptılar. Peki ne mi yaptım? Derin bir nefes aldım, gülümsedim ve havuza girdim. Benim için çok önemli bir andı.”

36 / 73 “O an değiştiğimi farkettim" diyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etti:

37 / 73 "Artık ben eski ben değildim. Evet, hala vücudum sarkıklarla dolu ve bazen güvensiz hissettiğim oluyor ancak yine de hayattan keyif almanın bir yolunu biliyorum.

38 / 73 Açıkçası rahatsız olmadım değil. Ancak insanların benim nasıl hissedeceğime etki etmelerine izin veremezdim.

39 / 73 Diğerleri hakkımda ne düşünürlerse düşünsünler ben hayatıma devam edeceğim. Beni tanımıyorlar bile. 150 kilo vermek için ne kadar emek harcadığımdan habersizler.

40 / 73 Ne operasyonlar atlattığımı da bilmiyorlar. Orada oturup bana gülmeye hakları yok.

41 / 73 Ben de o yüzden onlara bakıp gülümsedim. İnsanların ne dedikleri önemli değil.

42 / 73 Önemli olan onlara verdiğiniz tepki ve nasıl hissettiğiniz.”

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48 / 73 OBEZ OLDUĞU ZAMAN DAHA POPÜLERDİ 67 kilo verdiğinde birçok erkekten çıkma teklifi almayı düşlüyordu ama hayatının şokunu yaşadı.

49 / 73 67 KİLO VERDİ Los Angeles'te yaşayan Kelly, verdiği aşırı kilo kaybının yan etkisini yaşıyor. 152 kiloyken tüp mide ameliyatı geçiren 39 yaşındaki kadın sağlıklı beslenme ve spor sayesinde 85 kiloya kadar düştü.

50 / 73 Ancak Kelly, kilo verdiğinden bu yana kimsenin onunla flört etmek istemediğini görünce bloğunda ''neden kimse benimle birlikte olmak istemiyor?'' diye sordu.

51 / 73 Ve aldığı cevaplar kadını şaşırtmaya yetmişti.

52 / 73 ''KİLOLU KADINLAR ELDE ETMEK DAHA KOLAY'' Sorduğu soruya gelen cevaplar, ''İnsanlar şişman kadınları elde etmenin kolay olduğuna inanırlar. Çünkü reddetme şansları yoktur. Ve bu yüzden cesurdurlar'' şeklindeydi.

53 / 73 Ancak Kelly bu yorumlara oldukça kızdı ve kendisine bu tarzda cevap verenlere, ''gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz. Ben hala aynı kişiyim, kişiliğim değişmedi. Sadece kilo verdim'' dedi.

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