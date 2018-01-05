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Kimse ayakkabıya bakmıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 05.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Giuseppe Zanotti için kamera karşısına geçen Bella Hadid, yine dikkatleri üzerine çekti.

Gözler Bella Hadid'den başka bir şey görmüyor

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Birbirinden güzel ayakkabıları sergilemek için poz veren sansasyonel figür, giydiği mayo ile uzun bacaklarını sergiledi.
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Oldukça sade şekilde kamera karşısına geçen Bella Hadid, cesur tavırlarıyla ayakkabıları gölgede bıraktı.
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Marka, Bella Hadid sayesinde çağdaş ve tutkulu hal alan çekimlerin büyük yankı uyandıracağı görüşünde.
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İşte o çekimlerden bir kaç kare...
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EN POPÜLERLERİ O SEÇİLDİ AMA...

EN POPÜLERLERİ O SEÇİLDİ AMA...
21 yaşındaki ünlü model, 28 dergi kapağını süsledi ve 2017 yılının en popüler kapak kızı olmayı başardı.
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'KAMERALAR ÖNÜNDE HALA ÇOK RAHATSIZIM'

'KAMERALAR ÖNÜNDE HALA ÇOK RAHATSIZIM'
Ancak Bella Hadid, hala kariyerinde kendine güven kazanmaya çabaladığını iddia ediyor.
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Bella, Daily Telegraph gazetesine şunları söyledi: "Hala video kameralar karşısında çok rahatsızım. Bu yüzden onu anlamaya çalışıyorum, çevremde insanlarlayken artık kendinden emin olmaya başladım, herkesle arkadaş oldum. Bu bir kamera olmasa da kameranın arkasındaki kişiyle ilgili. Çevrenizdeki insanlarla rahatça dolaştığınızda, bu kadar gergin olmamayı ve gülümsemeyi öğreniyorsunuz."
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GELECEKTE KAMERA ARKASINDA GÖREV ALABİLİR

GELECEKTE KAMERA ARKASINDA GÖREV ALABİLİR
Modellik kariyerinin yanı sıra, Gigi Hadid'in küçük kız kardeşi olan Bella, arkadaşı Kendall Jenner ile "Keeping Up with The Kardashians" programında gözüktü. Ancak modelin çekimde rahatsız olması gelecekte kameranın arkasına geçmesine neden olabilir.
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'KENDİMİ GÜVENLİ HİSSETMİYORUM'

'KENDİMİ GÜVENLİ HİSSETMİYORUM'
Modellik kariyerinin başlamasından önce New York'taki Parsons School of Design'da kaydolduğu bir fotoğraf dersine katılan Bella şöyle söylemişti:
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"Sanırım gelecekte yeniden fotoğraf çekmeye başlayacağım, öncelikle bir hobi olarak, ama belki bir kariyer de olabilir. Çünkü kamera önünde kendimi hiç güvenli ve iyi hissetmiyorum.
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Bella Hadid'in büyük beğeni toplayan çekimlerinden bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
manken model Bella Hadid

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