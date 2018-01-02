Kimse bilmiyor! iPhone'ların hepsinde meğer...

Son Güncelleme 2 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 13:44 |2 saat önce

iPhone kullanıcılarının pek çoğu aslında telefonlarının birçok özelliğinin farkında bile değil. Az sonra okuyacaklarınız iPhone'la aslında daha neler neler yapabileceğinizi gösterecek.

İşte iPhone'un az bilinen özellikleri...

1 / 39 Az sonra iPhone'ların hepsinde olan; ancak hemen hemen kimsenin bilmediği müthiş bir özelliği öğreneceksiniz! İşte Whatsapp dahil yazıştığınız her yerde tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak o müthiş özellik...

2 / 39 iPhone'larla tek elle yazı yazmak pek çoğumuz için oldukça güç; ancak iPhone'ların gizli kalmış özelliğini kullanarak tek elle çok rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz! Nasıl mı?

3 / 39 Klavyeyi açın; ardından 'dünya' simgesine dokunun.

4 / 39 Ardından klavye seçeneklerini göreceksiniz. En soldakini seçin!

5 / 39 İşte bu kadar! Artık sola yaslanmış ve tek ele uygun bir klavyeniz var! Rahatça yazabilirsiniz! Benzer şekilde klavyeyi sağa da kaydırabilirsiniz, size kalmış! Ama durun, daha bitmedi!

6 / 39 Apple Maps uygulamasını açın; hemen haritanın sağ alt kısmındaki hava durumu ibaresinin üzerine sert basın.

7 / 39 Bunu yaptığınızda saatlik olarak haritanın o bölgesindeki hava durumunu görebiliyorsunuz!

8 / 39 iPhone'ların fener ışığını kullanıyorsunuz; ancak ışık seviyesinin değişebileceğini biliyor musunuz?

9 / 39 Bunun için alt konsolu açtıktan sonra fener simgesine sert dokunun. 3D touch özelliğini kullanarak fenerin ışığını daha fazla açabildiğimiz gibi, daha sönük hale de getirebiliyoruz.

10 / 39 Bu özelliği eminiz pek çoğunuz bilmiyor. Saat özelliğine girin; ardından Sayaç Bitince kısmına girerek Çalmayı DurDur seçeneğini seçin.

11 / 39 Ardından Başlat butonuna basın. Bu şekilde YouTube'tan video izlerken veya müzik dinlerken uyuyakalırsanız süre dolduğunda telefon otomatik olarak çalmayı durduracak. Böylece telefonunuz boş yere güç sarf etmemiş olacak.

12 / 39 Titreşim seviyesini kendi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Belli aralıklarla veya ritme titreşim almak için yapmanız gereken tek şey Ayarlar>Ses ve Dokunuş>Yeni Sesli Mesaj>Titreşim>Yeni Titreşim Yarat kısmına girmek.

13 / 39 Bu bölüme girdikten sonra ekranın herhangi bir noktasına bir süre dokunun ve bırakın. Bu şekilde kendi titreşiminizi yaratabilirsiniz!

14 / 39 Yeni e-mail atarken dokunduğunuz ve sağ alt köşede bulunan Yeni Mesaj simgesine uzun süre dokunursanız bakın ne oluyor?

15 / 39 Bu şekilde daha önce oluşturduğunuz taslak e-postalara ulaşabileceğiniz gibi, yeni mesaj da yine bu bölüm üzerinden oluşturma şansınız var!

16 / 39 Telefonunuzun ekran kilidi varken de kamera modunu değiştirebilirsiniz. Alt konsolu açtıktan sonra yapmanız gereken kamera butonuna uzun süre dokunmak!

17 / 39 Ardından karşınıza çıkan kamera modları sayesinde selfie kamerasına geçebilir, video çekebilirsiniz, seçim sizin!

18 / 39 Sizi arayana o an yanıt veremiyorsanız Mesaj bölümüne dokunun.

19 / 39 Hazır cevaplardan birini seçerek gönderin. Hem meşguliyetinizi hızlıca anlatmış olun, hem de işinize kaldığınız yerden devam edin.

20 / 39 iPhone'larda üç kere Home butonuna bastığınızda pek çoğunuzun bilmediği bir özelliği kullanabiliyorsunuz. Bakın ilgili ayarı yaptığınızda iPhone neler yapıyor?

21 / 39 Önce Ayarlar>Genel>Erişim'e girip Büyüteç özelliğini aktif hale getirin.

22 / 39 Ardından Home butonuna herhangi bir zamanda üç kere peş peşe basmanız halinde büyüteç açılacak ve objeleri, yazıları yakından inceleyebileceksiniz.

23 / 39 Telefonunuzla fotoğraf çekmek istediğinde bunun için kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarını kullanmanız yeterli.

24 / 39 Bunun dışında kamera modundayken iPhone'un ses açma kapama butonlarıyla da fotoğraf makinesi kullanır gibi fotoğraf çekebilirsiniz.

25 / 39 Emoji klavyeyi ayarlanıza ekleyin. Bunun için Ayarlar>Genel> Klayve>Emoji klavye ekle yolunu kullanabilirsiniz.

26 / 39 “CAPS LOCK” özelliğinden faydalanmak için Shift yani klavyenin sol kısmında yer alan yukarı ok butonuna çift tıklamanız yeterli.

27 / 39 Gönderilen mesajın okunup okunmadığını öğrenmek için iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanmak için “Okundu Mesajları Gönder” seçeneğini seçmek yeterli.

28 / 39 İnternette gördüğünüz bir resmi kaydetmek için parmağınızı resmin üzerinde basılı tutun ve fotoğrafı kaydedin.

29 / 39 Gelen bildirimleri görmek için flaş ışığını kullanabilirsiniz. Örneğin arama geldiğinizde flaşınız yanıp sönebilir. Ayarlar menüsü içinde ilgili ayarı bulabilirsiniz. (Settings>Accessibility)

30 / 39 Mesajlaşmalarınızın saatini anbean takip etmek mümkün. Bunun için mesajların üzerine parmağını dokundurarak sola doğru kaydırın. Zaman dilimlerini sağ bölümde göreceksiniz.

31 / 39 %100 etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, uzmanlar uçak modunda olan iPhone'ların daha hızlı şarj olduğu konusunda hem fikir.

32 / 39 iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak. Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.

33 / 39 iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak. Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.

34 / 39 iOS 7 ile birlikte iPhone'ların en büyük eksikliklerinden biri de tarih oldu. Artık istemediğiniz kişilerin telefonlarını kara listeye atabiliyor, bu kişilerden arama almıyorsunuz. Bunun için Ayarlar>Telefon>Engellenenler kısmına girmeniz yeterli.

35 / 39 iOS 7’den önceki sürümler, uygulama bazında veri kısıtlaması olmadığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni işletim sistemiyle beraber istenmeyen uygulamaların veri çekmesi engellenebiliyor. Örneğin sadece ‘Foursquare’ uygulamasının veri kullanması kısıtlanabiliyor.

36 / 39 iOS 7’den önce Wi-Fi veya Bluetooth açmak için birkaç sayfa gezerek ayarlar uygulamasına girmek gerekiyordu. Ancak yeni işletim sistemiyle söz konusu işlemi aşağıda yukarıya doğru bir dokunma hamlesi yetiyor. Açılan menüde Wi-Fi, uçak modu ve Bluetooth’un yanı sıra kamera, fener ve hesap makinesi gibi özelliklere ulaşılabiliyor.

37 / 39 Touch ID, telefona parola girmeden, tek dokunuşla telefonu açan bir güvenlik teknolojisi... Önce parmak izinizi tanıtıyorsunuz; ardından sadece kendi parmağınızla açılabilen bir telefon haline geliyor iPhone. Peki parmak izi dışında telefonu burnunuzla da açabileceğinizi biliyor muydunuz?

38 / 39 ABD'de yaşayan bir genç Touch ID’ye burnunu kaydetti! Böylece iPhone’ların sadece parmak izi değil burun iziyle açılabileceğini de keşfetmiş oldu. Belki Apple yetkililerinin bile bilmediği bu özelliği, genç adam buldu.