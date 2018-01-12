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Kimse bu karenin gerçek olduğuna inanmak istemiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 12.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Saçları dökülen erkeklerin kafalarındaki kel kalan bölümleri kapatmak için geliştirdiği yöntem görenleri hayrete düşürdü.

Bu nasıl saç modeli?

Gördüklerinize inanmakta zorlanabilirsiniz! İşte kellerin yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren kareler...

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Bazıları dairesel desenlerle kafalarını kaplamaya çalışırken, bazılarıysa fazla buldukları saçlarını atkı niyetine kafalarına sarıp sarmalıyor.
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İşte görünce şaşkına döneceğiniz o tarak darbeleri...
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SUÇLULARI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

SUÇLULARI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!
Bu suçlular bir alem! Mohikandan iki örgülüsüne kadar farklı saç tasarımlarıyla karşılaşacağınız bu suçlular ismini işledikleri suç listesinden ziyade saç modelleriyle akıllara kazıttı.
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İşte suçluların birbirinden garip o saç modelleri...
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Anahtar Kelimeler:
erkek saç Saç Dökülmesi Kellik

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