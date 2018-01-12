Kimse bu karenin gerçek olduğuna inanmak istemiyor

Gördüklerinize inanmakta zorlanabilirsiniz! İşte kellerin yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren kareler...

17 / 35 SUÇLULARI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Bu suçlular bir alem! Mohikandan iki örgülüsüne kadar farklı saç tasarımlarıyla karşılaşacağınız bu suçlular ismini işledikleri suç listesinden ziyade saç modelleriyle akıllara kazıttı.