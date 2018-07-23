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Kimse ondan gözünü alamadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

İtalyanların büyük bir heyecanla takip ettiği Silvia Caruso, tatil için Mikonos sahillerini tercih etti.

Kusursuz fiziğini seçtiği plaj kıyafetleriyle de bir kez daha gözler önüne seren Silvia, cesur seçimiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Silvia Caruso'dan iddialı yaz stili

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İtalyan model Silvia Caruso, sahilde üstsüz yakalandı.
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G-string beyaz bikinisiyle görüntülenen güzel üstüne giydiği transparan elbiseyle nefes kesti.
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Plajda arkadaşıyla güzel havanın keyfini çıkaran İtalyan model kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı.
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Cesur halleriyle Mikonos sahillerindeki tüm bakışları üzerine toplamayı başaran Silvia Caruso, bir ara arkadaşının sırtına çıktı.
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Güzel modelin keyif dolu anları objektiflere böyle yansıdı...
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Silvia Cruso'nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Silvia Caruso bikini plaj

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