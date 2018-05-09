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Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Bir dönem adı Drogba ile anılan Nita Kuzmina, sosyal medyayı sallıyor.

Instagramda 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Nita Kuzmina, paylaşımlarıyla adını dünyaya duyurdu.

Nita Kuzmina sosyal medyayı salladı

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Sosyal medya kendi şöhretlerini çıkarmayı sürdürüyor.
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Son dönemde Viki Odintcova, Anastasia Kvitko ve Olya Abramovich gibi pek çok Rus isim Instagram paylaşımlaryla modellik ve oyunculuk kapılarını araladı.
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Bu kervana katılan son isim ise Nita Kuzmina...
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Instagram'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Rus manken, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Kısa bir süre önce adı Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba ile anılan Kuzmina, son dönemin sosyal medya şöhretleri arasında yer alıyor.
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İşte Rus güzelin konuşulan paylaşımlarından bazıları...
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Nita Kuzmina sosyal medya fenomen

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