Kimse ondan vaz geçmiyor! Bu kez de Barbie ilan edildi

Sosyal medyanın hala en ünlü Türk kullanıcısı olmayı sürdüren Cansu Taşkın, şimdi de sarı saçlarıyla dikkat çekiyor.

Cansu Taşkın sosyal medyayı sallıyor

1 / 30 Cansu Taşkın, son dönemde de sarıya boyattığı saçlarıyla bu kez Barbie bebeğe benzetilmeye başlandı.

2 / 30 Yani bir başka deyişle tüm dünyada sosyal medyada tanınmak isteyenlerin yaptığını yaptı ve kendine yeni bir rol model seçti.

3 / 30 Şimdi herkes onu Türkiye'nin Barbie'si olarak tanıyor.

4 / 30 Birkaç yıl önce Best Model yarışmasına katılan ve hakkının yendiğini ileri sürerek gözyaşı döken 24 yaşındaki Taşkın bir süredir Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla konuşuluyor.

5 / 30 Bir dönem Çarkıfelek yarışmasında hosteslik de yapan Taşkın, Engin Akyürek ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme gelmişti.

6 / 30 İşte Cansu Taşkın'ı Türkiye'nin internet fenomeni haline getiren paylaşımlarından örnekler.

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