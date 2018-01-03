HABER

Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 13 saat önce

ABD'deki Güney Carolina'da yaşayan 18 yaşındaki Reanna Stephens, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafıyla büyük tepki topladı.

İnanmak zor ama 7 aylık hamile

1 / 44

7 aylık hamile olmasına rağmen göbeği dümdüz olan Reanna, Twitter kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.
2 / 44

Bazıları Reanna'nın hamile olmaıdğını, sosyal medya kullanıcılarını kandırdığını düşünürken; bazılarıysa fiziğini korumak için bebeğini tehlikeye attığını düşünüyor.
3 / 44

Reanna ise, zayıf kalmak için düzgün beslenmediği ve bebeğini kötü etkilediği yönünde gelen eleştirileri yersiz buluyor.
4 / 44

Fiziğini sağlıklı beslenme ve hafif egzersizler sayesinde koruduğunu anlatan anne adayı, hamile kalan diğer hemcinslerinin de bunu yapabileceğini gösterme çabasındaymış.
5 / 44

'Bebeğimin gelişimi mükemmel şekilde ilerliyor. Bunun benim ve bebeğimin sağlığıyla hiçbir ilgisi yok.'
6 / 44

'Karnımı sosyal medya kullanıcılarının karınlarıyla karşılaştırdım. Benim karnım diğerlerininki kadar büyük değil. Ama sağlıksız bir durum yok.' diyen Reanna, sözlerine şöyle devam etti:
7 / 44

'İnsanlar beni yorumlarıyla gerçekten etkiliyor. Hem benim, hem bebeğimin durumunun sağlıklı olduğunu bildiğim için sakin kalmaya çalışıyorum.'
8 / 44

'Beni sokakta yürürken durdurup; 'Gebe taklidi yapıyorsunuz değil mi?', 'Bebeğinizin sağlıklı olduğundan emin misiniz?' gibi soruların yanı sıra benim açlıktan ölmemden korktuklarını söyleyip daha fazla yemek yemem için baskı yapıyorlar.'
9 / 44

İNANMAK ZOR AMA 6 AYLIK HAMİLE!

İNANMAK ZOR AMA 6 AYLIK HAMİLE!
ABD'li iç çamaşırı modeli 33 yaşındaki Sarah Stage, altı aylık hamile olduğuna inanmayanlar için Instagram hesabından erkek bebeğin ultrason görüntülerini paylaştı.
10 / 44

Instagram’da 2.2 milyon takipçisi olan Stage, bebeğin 900 grama ulaştığını, kalbinin ve gelişiminin çok iyi gittiğini belirterek kendisini kutlayanlara teşekkür etti.
11 / 44

Bazı takipçileri Stage’in hamile olmadığına, taşıyıcı anne vasıtasıyla gizlice bebek sahibi olduğuna inanıyor. Ancak kadın bu söylentileri Instagram hesabında paylaştığı görüntü ile çürüttü.
12 / 44

Kimileri ise bebeğin hayatını tehlikeye atmakla suçluyor. Stage, hamilelik döneminde altı kg aldığını belirterek eleştirilere “Gönderdiğiniz en eğlenceli yorumlar ödül almalı” diyor.
13 / 44

Sarah Stage, ilk çocuğuna 9 aylık hamileyken bu fotoğrafı paylaşmış, takipçilerini şoke etmişti!
14 / 44

15 / 44

16 / 44

17 / 44

18 / 44

19 / 44

20 / 44

21 / 44

22 / 44

23 / 44

24 / 44

25 / 44

26 / 44

27 / 44

28 / 44

29 / 44

30 / 44

31 / 44

32 / 44

33 / 44

34 / 44

35 / 44

36 / 44

37 / 44

38 / 44

39 / 44

40 / 44

41 / 44

42 / 44

43 / 44

44 / 44

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hamile Reanna Stephens

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu doğum tıp tarihine geçti

Bu doğum tıp tarihine geçti

Kızımın ruhu her gece yanıma geliyor

Kızımın ruhu her gece yanıma geliyor

Vahşi yaşamdan güldüren fotoğraflar

Vahşi yaşamdan güldüren fotoğraflar

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

'Ucuz iPhone' bekleyenlere iyi haber

'Ucuz iPhone' bekleyenlere iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.