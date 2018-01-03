Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
ABD'deki Güney Carolina'da yaşayan 18 yaşındaki Reanna Stephens, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafıyla büyük tepki topladı.
İnanmak zor ama 7 aylık hamile
1 / 44
7 aylık hamile olmasına rağmen göbeği dümdüz olan Reanna, Twitter kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.
2 / 44
Bazıları Reanna'nın hamile olmaıdğını, sosyal medya kullanıcılarını kandırdığını düşünürken; bazılarıysa fiziğini korumak için bebeğini tehlikeye attığını düşünüyor.
3 / 44
Reanna ise, zayıf kalmak için düzgün beslenmediği ve bebeğini kötü etkilediği yönünde gelen eleştirileri yersiz buluyor.
4 / 44
Fiziğini sağlıklı beslenme ve hafif egzersizler sayesinde koruduğunu anlatan anne adayı, hamile kalan diğer hemcinslerinin de bunu yapabileceğini gösterme çabasındaymış.
5 / 44
'Bebeğimin gelişimi mükemmel şekilde ilerliyor. Bunun benim ve bebeğimin sağlığıyla hiçbir ilgisi yok.'
6 / 44
'Karnımı sosyal medya kullanıcılarının karınlarıyla karşılaştırdım. Benim karnım diğerlerininki kadar büyük değil. Ama sağlıksız bir durum yok.' diyen Reanna, sözlerine şöyle devam etti:
7 / 44
'İnsanlar beni yorumlarıyla gerçekten etkiliyor. Hem benim, hem bebeğimin durumunun sağlıklı olduğunu bildiğim için sakin kalmaya çalışıyorum.'
8 / 44
'Beni sokakta yürürken durdurup; 'Gebe taklidi yapıyorsunuz değil mi?', 'Bebeğinizin sağlıklı olduğundan emin misiniz?' gibi soruların yanı sıra benim açlıktan ölmemden korktuklarını söyleyip daha fazla yemek yemem için baskı yapıyorlar.'
9 / 44
İNANMAK ZOR AMA 6 AYLIK HAMİLE!
ABD'li iç çamaşırı modeli 33 yaşındaki Sarah Stage, altı aylık hamile olduğuna inanmayanlar için Instagram hesabından erkek bebeğin ultrason görüntülerini paylaştı.
10 / 44
Instagram’da 2.2 milyon takipçisi olan Stage, bebeğin 900 grama ulaştığını, kalbinin ve gelişiminin çok iyi gittiğini belirterek kendisini kutlayanlara teşekkür etti.
11 / 44
Bazı takipçileri Stage’in hamile olmadığına, taşıyıcı anne vasıtasıyla gizlice bebek sahibi olduğuna inanıyor. Ancak kadın bu söylentileri Instagram hesabında paylaştığı görüntü ile çürüttü.
12 / 44
Kimileri ise bebeğin hayatını tehlikeye atmakla suçluyor. Stage, hamilelik döneminde altı kg aldığını belirterek eleştirilere “Gönderdiğiniz en eğlenceli yorumlar ödül almalı” diyor.
13 / 44
Sarah Stage, ilk çocuğuna 9 aylık hamileyken bu fotoğrafı paylaşmış, takipçilerini şoke etmişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum