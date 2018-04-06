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Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Bir yarışma programıyla ünlenen Chloe Sims, Londra'nın doğusunda bulunan George Tavern'de yürürken objektiflere yakalandı.

Kendine oldukça güvenen Chloe, beyaz kıyafetiyle kusursuz fiziğini sergiledi.

Sütyen sevmeyen ünlüler

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Sütyen giymeyi tercih etmeyen şov yıldızı, verdiği pozlarla magazin gündeminde adının bir kez daha yankılanmasını sağladı.
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Straplez beyaz tişortunu beyaz pantolon ve gri püsküllü bir ceketle tamamlayan Chloe'nin o pozları...
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Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.
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KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI

KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI
Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.
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Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.
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TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.
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Güzel oyuncu böyle görüntülendi...
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SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER

SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER
Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Daisy Lowe
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Chloe Ferry
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Demi Lovato
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Blanca Blanco
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Lisa Appleton
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Bella Hadid
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Ariel winter
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Slick Woods
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Kaley Cuoco
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Gal Gadot
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Anna Friel
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Courtney Stodden
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Mel B
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Catherine Zeta Jones
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Demi Rose
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Chloe Goodman
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Tallia Storm
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Kim Zolciak
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Ellie Goulding
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Rumer Willis
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Amanda Holden
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Amber Heard
36 / 47

Marnie Simpson
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Selena Gomez
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Olivia Buckland
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Ana Braga
40 / 47

Kim Kardashian
41 / 47

Nicki Minaj
42 / 47

Leomie Anderson
43 / 47

Martina Pinto
44 / 47

Karlie Kross
45 / 47

Katie Price
46 / 47

Alicia Arden
47 / 47

Chrissy Teigen
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Anahtar Kelimeler:
chloe sims sütyen

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