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Kimyasal hadım nedir hangi ülkelerde uygulanıyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

Eylül'ün ölümünün ardından tecavüz suçlularına verilen cezalar tekrar gündeme geldi. Pek çok kişi tarafından şu anki cezaların caydırıcı olmadığı düşünülerek idam cezasına çarptırılması isteniyor. Bunun dışında bazı ülkeler tarafından kullanılan kimyasal hadım yöntemi de gündemde ciddi bir yer tutuyor.

Çoğu kişi tarafından merak konusu olan kimyasal hadım nedir, nasıl uygulanır? İşte kimyasal hadımla ilgili tüm detaylar...

Kimyasal hadım nasıl uygulanır?

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Dünyanın pek çok ülkesinde cinsel saldırı suçu mâhkumlarına uygulanan, tecavüz ve cinsel saldırılara karşı caydırıcı bir yöntem olarak görülen kimyasal hadım, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi.
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Vatandaşlar da kimyasal hadımın ne olduğuna dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki Kimyasal hadım nedir? Kastrasyon ne demek?
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bir süredir konuşulan kimyasal hadımın yeni dönemde gündemde olduklarını duyurdu. Bozdağ'ın Türkiye'yi yasa boğan minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin, 'Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' sözleri ardından 'cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) nedir?' soruları sıklaştı.
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İşte, cinsel saldırı suçlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilaçla tedavi kapsamında değerlendirilen kimyasal hadım yöntemine ilişkin detaylar!
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Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.
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KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor.
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Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.
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KİMYASAL HADIM KİMLERE UYGULANIR?

KİMYASAL HADIM KİMLERE UYGULANIR?
Bu uygulama, geçmişten günümüze tecavüzcülere, cinsel saldırganlara ya da pedofillere yönelik cezalandırma işlemlerinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor.
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1981'de farklı maddeler kullanılarak bir seri düzenlemeye maruz bırakıldı ve daha az yan etkiyle kullanıma uygun hale getirildi. Bu defa, cinsel suçlu olarak geçmişi bulunan 42 deneğin 40'ının cinsel isteğini tamamiyle ortadan kaldırmış ve onları tekrardan topluma adapte edebilecek ortamı yaratmıştı. İleriye yönelik gözle görülür bir yan etkisi de yoktu.
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İşte kimyasal hadım uygulayan ülkeler...
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Birleşik Krallık
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Polonya
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Moldova
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ABD
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Estonya
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Arjantin
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Avustralya
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Hindistan
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İsrail
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Rusya
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Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.
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kimyasal hadım hadım cinsel taciz tecavüz cinsel saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne kimyasalı be pipisini tamamen kesceksin ya kmyasalın etkisini kaldıracak ilaç bulurlarsa ne olacak
hükümet tecavüzcüye hadım veya idam diyo fakat apoyu besliyo nasıl olacak bu adama çocuk katili deniyordu
tecavüz edene tecavüz edicen ya ne yapacan hiç birşey ülke cahil eğitimsiz bu ülkede hiçbirşey değişmez konutlardan başka
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