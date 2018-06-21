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Kira ödememek için otobüsü ev yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

ABD, 3 yıllık bir uğraş sonrası şehirler arası bir otobüsü eve dönüştüren Jessie Lipskin isimli kadını konuşuyor.

Bir otobüsü mobil eve dönüştüren kadın, kendi karavanını kendisi inşa etti.

Eski otobüs müthiş bir eve döndü!

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Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor.
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Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor.
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İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor.
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Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor.
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Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Jessie Lipskin OTOBÜS ev ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
muhteşem!
200-300 milyara daire alacagına bundan yaptır Türkiyeyi gez
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