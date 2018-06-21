Kira ödememek için otobüsü ev yaptı

Bir otobüsü mobil eve dönüştüren kadın, kendi karavanını kendisi inşa etti.

Eski otobüs müthiş bir eve döndü!

1 / 22 Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor.

2 / 22 Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor.

3 / 22 İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor.

4 / 22 Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor.

5 / 22 Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.

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