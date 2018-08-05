Kirli sırlar ortaya saçıldı

Dünya medyası, hikayesini daha önce deşifre olan kızıl ajan Anna Chapman'la karşılaştırıyor.

Gizli ajan bombayı patlattı

1 / 32 Silah lobisiyle yakın ilişkileri var...

2 / 32 56 yaşında bir erkekle birlikte yaşıyor ancak...

3 / 32 Ele geçirilen belgeler, lobi grubunda iş karşılığında cinsel ilişki önerdiğini ortaya koyuyor.

4 / 32 Butina'nın en büyük sırrı ortaya çıktı.

5 / 32 Butina'nın başkanlık seçimlerinden birkaç hafta önce Donald Trump'ın kampanya danışmanlarından Jeffrey Gordon ile görüştü.

6 / 32 Washington Post'un haberine göre, birbirlerine e-mail gönderen ikili, daha sonra bir doğum günü partisi ve konserde buluştu.

7 / 32 ABD'li yetkililer Butina'nın hangi grupla ilişkide olduğunu açıklamadı.

8 / 32 Ama sosyal medya hesaplarında Butina'nın ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) etkinliklerine gittiği görülüyor.

9 / 32 Yargıç Deborah Robinson, Rus istihbarat teşkilatıyla bağlantıları nedeniyle kaçma riski olduğu gerekçesiyle 29 yaşındaki Butina'nın tutuklu kalmasına hükmetti. Avukatı, müvekkili Butina'nın iddialarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aylardır ABD hükümetiyle işbirliğinde olduğunu söyledi.

10 / 32 Butina, yabancı ülke ajanı olarak kayıt dışı faaliyetlerde bulunmak ve ABD hükümetine karşı komplo kurmakla suçlanıyor.

11 / 32 Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Çarşamba günkü açıklamasında Butina'nın gözaltına alınmasının 'ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'deki zirveden çıkan olumlu sonuçları baltalama amacında' olduğunu söyledi.

12 / 32 Dava dosyasında Butina'nın 56 yaşında bir ABD vatandaşıyla yaşadığı belirtiliyor. 'ABD'li 1. kişi' olarak adlandırılan kişiyle Butina'nın 'özel bir ilişkisi' olduğu ifade ediliyor. Dosyada, "Ama bu ilişki ABD ile kuvvetli bir bağı temsil etmiyor çünkü Butina bunu faaliyetlerinin gerekli bir bölümü olarak görüyor" dendi.

13 / 32 Butina, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, Güney Dakota merkezli muhafazakâr siyaset aktivisti Paul Erickson ile görülüyor. Erickson'un açık kaynaklarda yaşı 56 olarak belirtiliyor. FBI'ın ele geçirdiği belgelere göre Butina, Amerikalı bu kişiyle yaşamaya devam etmekten 'hoşlanmadığını' dile getirdi.

14 / 32 Adalet Bakanlığı, Butina'nın adı dava dosyasında geçmen 'üst düzey bir Rus yetkili altında ve kontrolünde çalıştığını' öne sürüyor. Rus yetkilinin Butina'nın 'denetçisi olduğu ve internet mesajlarıyla onu yönlendirdiği' belirtiliyor.

15 / 32 ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinden bir ay önce Butina'nın Twitter'ın özel mesajlaşma uygulamasında bu kişiyle iletişime geçip "Şimdi her şey çok sessiz ve dikkatli olmalı" dediği iddia edildi. Dava dosyasına göre oylama gecesi de Butina Rus yetkiliye mesaj atıp "Uyuyacağım. Burada sabahın 3'üçü. Diğer talimatlara hazırım" dedi.

16 / 32 Adalet Bakanlığı, Butina'nın 'arka kapı diplomasisi' yürüterek ABD'nin 'karar verici araçlarına girmeye çalıştığını' söyledi. Seçim kampanyası sürecinde de Rus yetkiliyle beraber Butina'nın Trump ile Putin arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtiliyor.

17 / 32 Butina, Temmuz 2015'teki bir etkinlikte o dönem aday olan Donald Trump'a Rusya'yla ilgili görüşlerini sordu.

18 / 32 Bir sonraki yıl da NRA toplantısında Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüştü.

19 / 32 Butina'nın Facebook sayfasındaki fotoğraflarda, aralarında Wisconsin Valisi Scott Walker'ın da bulunduğu ABD'nin tanınan siyasetçileriyle bir araya geldiği görülüyor.

20 / 32 Maria Butina, ABD'ye Ağustos 2016'da F-1 öğrenci vizesiyle girdi.

21 / 32 LinkedIn sayfasına göre kısa bir süre önce Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Master'ını tamamladı.

22 / 32 Tanıyanlar çok sosyal biri olduğunu ve yaşamının muhafazakârlara ilginç geldiğini söylüyor.

23 / 32 2015'te katıldığı bir Amerikan radyo programına da Sibirya'da büyüdüğünü ve avcılığı babasından öğrendiğini söylemişti.

24 / 32 Bir mobilya zincirinin sahibi olarak çalıştıktan sonra Moskova'ya taşındı ve Rusya'da silahlanma hakkını savunan özel Silah Taşıma Hakkı adlı bir grup kurdu.

25 / 32 ABD medyasında göre Butina'nın iletişimde olduğu Rus vatandaşı Alexander Torshin.

26 / 32 Putin'in partisinden eski senatör olan Torshin Rusya Merkez Bankası'nda yönetici yardımcılığı yapıyordu. Torshin, Nisan'da ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesindeydi.

27 / 32 Butina'nın son birkaç yıldır yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da Torshin görülüyor. Butina vize başvurusunda da daha önce Torshin'in asistanlığın yaptığını söyledi.

28 / 32 ABD medyasına konuşan kaynaklar, Torshin'e yönelik bir suçlama bulunmamasının, Butina'nın Torshin'e ve diğer Rus yetkililere karşı işbirliği yapmasını sağlamaya yönelik bir işaret olduğu kanısında.

29 / 32 Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Çarşamba günkü açıklamasında "Bu olaya bakıyoruz ama uzun bir süreç" dedi.

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