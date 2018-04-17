Kıskanç gelin başına iş açtı! 'O kadın damattan gözlerini alamıyor' deyip...

Eşinden gözlerini alamayan kadına herkesin içinde saldıran gelin, hem düğününü hem de balayı planını mahvetti. İşte o ilginç olayın detayları...

Düğün gecesini kıskançlığı yaktı

1 / 18 Olay, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesinde yaşandı. Audrey Stevenson (46) ve uzun süredir birlikte olduğu Scott Allan (55) ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Gelin Stevenson, tören sırasında damat Allan'dan gözlerini alamadığını iddia ettiği arkadaşı Veronica Bannon'a saldırdı. Damadı kıskanan gelin, saçlarından tuttuğu kadın davetliyi sertçe iterek başını kapıya çarpmasına neden oldu. Yüzü gözü kanlar içinde kalan Bannon, Stevenson'ndan şikayetçi oldu.

2 / 18 Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri hem gelini hem de damadı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan saldırının ardından çiftin bir yandan düğün günleri kabusa döndü, bir yandan da balayı planları iptal oldu. Çift, düğünün hemen ertesi gününde, sabah erken saatlerinde balayı için İskoçya'dan Meksika'ya uçmayı planlıyordu.

3 / 18 Haklarında yapılan şikayetleri ve suçlamaları reddeden çift, bir süre nezarethanede tutulmalarının ardından özel kefalet koşulları ile serbest bırakıldı. Özel kefalet koşulları kapsamında çiftin, normal şartlarda geceyi birlikte geçirecekleri kendi evlerinde bir arada olmaları süresiz olarak yasaklandı.

4 / 18 Polis şefi Martin Edington, yasağa karşı çıkan çiftin avukatlarına, karşılıklı suçlamaların patlak vermesi ile olayın büyümesini engellemek amacıyla çiftin geceyi aynı evde geçirmelerine müsaade edemeyeceklerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi. Çiftin, farklı yerlerde konaklamak kaydıyla eğer isterlerse birbirleriyle iletişim kurabileceğini belirtti. Düğün gününde gelinin olay çıkarmasının ardından, çiftin güne hiçbir şey olmamış gibi devam etmelerine müsaade edemeyeceklerini bildirdi.

5 / 18 26 Temmuz 2017'de, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesindeki Linlithgow kasabasında yaşanan olayın duruşması geçen hafta yapıldı. Başından beri hakkında çıkan Veronica Bannon'a saldırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Audrey Stevenson, perşembe günü çıkarıldığı Livingston Şerif Mahkemesi'nde, suçlamaları kabul etti. Düğün gününde, aralarında çıkan tartışma ve kavganın ardından, tehdit ve taciz edici davranışlarda bulunarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle de suçlanan Stevenson ve Allan, bu suçlamaları reddetti. Avukatların savunmasının ardından mahkeme çift, hakkındaki söz konusu suçlamanın düşürüldüğünü belirtti. Ayrıca, Stevenson'ın, kefalet koşullarını ihlal etmesine yönelik suçlamalar da mahkeme tarafından reddedildi.

6 / 18 Stevenson'ın avukatı Darryl Lovie, olayın ayrıntılarının aydınlatılmasının ardından mahkemenin müvekkiline yalnızca para cezası ve Bannon'ın mağduriyetlerinin giderilmesi için tazminat cezası vereceğine inandığını belirtirken; olay gününün ardından Bannon'ın aldığı sağlık raporu ve çekilen fotoğraflarını da göz önünde bulunduran mahkeme, yalnızca para cezasının yetersiz olduğuna kanaat getirdi ve birtakım belgelerin mahkemeye sunulması talep edildi. Stevenson'ın bir sonraki duruşması 10 Mayıs'ta görülecek.

7 / 18 DÜĞÜN GECESİ ALDATAN KARISINI YAKTI Rusya’da düğün gecesi uyuyakalan eşini eski erkek arkadaşıyla aldatan kadının sonu kötü oldu. Kızgın koca karısını ateşe verdi. Vücudunun yüzde 80’i yanan kadın kurtarılamadı.

8 / 18 Veronika Filippova adlı kadın düğünün ardından eşi uyudu diye eski sevgilisiyle birlikte oldu. Fazla içki içtiği için sızan kocasına kızan Veronika Filippova intikamını düğün gecesi kocasının eski sevgilisiyle aldatarak aldı.

9 / 18 Ancak durumu öğrenen kızgın kocasının verdiği karşılık kötü sonuçlandı. Adam karısını ateşe vererek vücusunun yüzde 80’inin yanmasına neden oldu.

10 / 18 Korkunç bir duruma gelen Veronika Filippova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 / 18 Olayın gördü tanıkları da adamın karısının üzerine akol dökerek onu yaktığını doğruladı.

12 / 18 30 yaşındaki Ivan Kuzmin 15 yıl hapis cezasuyla yargılanıyor.

13 / 18 Ayrıca adamın daha öne 18 yaşından küçük bir kızla birlikte olmaktan sicil kaydı da bulunuyor.

14 / 18 DAMAT, DÜĞÜNÜN ORTASINDA GELİNE 'BAŞKASINI SEVİYORUM' DEYİNCE... Portekizli Jefferson ve Jessica çiftinin, eşi benzerine rastlanmayacak türden bir düğün hikayesi var...

15 / 18 Jefferson, büyük bir özenle hazırlandıkları düğünün tam ortasında, gelini şoke etti; uzun bir konuşma yapan damat, salonda bulunan bir başka konuğu işaret ederek, geline 'bir başkasını sevdiğini' itiraf etti.

16 / 18 Buraya kadar her şey çok anormal gözükse de, gelin mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. İşte bu ilginç düğün hikayesinin detayları...

17 / 18 Klasik bir düğün konuşması gibi başlayan sözleriyle Jefferson eşine döndü ve bir anda kimsenin beklemediği bir itirafta bulundu. Damat bir başkasını seviyordu. Ama sandığınız gibi değil...