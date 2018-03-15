Kıvrımlı model yine çok iddialı

Mayo tanıtımı için Miami'ye giden Ashley bakın nasıl pozlar sergiledi...
Ashley Graham mayo çekimlerinde!
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Miami'de mayo tanıtımı için fotoğraf çektiren Ashley Graham, yine çok iddialıydı.
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Hafif makyaj ve açık saçlarıyla yine kendinden emin gözüken Ashley Graham, sınırları zorlayan pozlarıyla sahnedeydi.
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Kıvrımlı model ince iplerle hareketlendirilen mayo modelleriyle yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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Siyah ve beyaz bikinilerin ön plana çıktığı çekimlerde, Ashley Graham biki detaylarını bakın nasıl sergiledi.
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Ashley Graham ve annesi, Swimsuits For All (Herkes için Mayo) markası için birlikte kamera karşısına geçti.
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30 yaşındaki süpermodelin 53 yaşındaki annesi Linda, bu çekimden yalnızca birkaç ay önce, 30 yıldır ilk kez bikini giydiğini açıklamıştı.
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Ashley , 2015'ten beri Swimsuits For All için modellik yapıyor.
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Annesi Linda ise her ne kadar kameralara alışık gibi görünse de, Vogue dergisine verdiği röportajda hayatında daha önce hiç böyle bir işe kalkışmadığını itiraf etti.
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Fotoğrafçı Ben Watts tarafından Fas'ta çekilen kareler, ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.
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1987 doğumlu Ashley, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara "Annemden almışım" botunu düştü.
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Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan fotoğraflara, modelin takipçilerinden yorum yağdı.
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Takipçileri Ashley gibi annesi Linda'ya da hayran olduklarını dile getirdi.
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Başarılı model, annesinin bikini korkusunu yenerek bikiniyle kamera karşısına geçmesinin başka kadınları da cesaretlendireceğini umuyor.
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Ashley Graham, 2015'te Sports Illustrated sayfalarına konuk olan ilk büyük beden model olarak tarihe geçmişti.
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Büyük beden model Ashley Graham, Fas'taki bir fotoğraf çekimi için yapılan çekimlerin kamera arkasından paylaşımlar yaptı.
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30 yaşındaki Sports Illustrated modeli, kumların üzerinde tüm gün çalışırken arada eğlenmeyi de ihmal etmedi.
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Kıvrımlı model Instagram öykülerinde sık sık paylaşımlar yaptı. Güzel modele develer eşlik etti.
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Model için kurulan çadırların açande soyunup giyinen model bir ara o anı da paylaşım "bikini lütfen' yazdı.
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Moda dünyasında kıvrımlı kadınların sözcüsü haline gelen Ashley Graham, Instagram sayfasında paylaştığı pozlarıyla gündem yarattı.
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30 yaşındaki Graham, Vogue dergisinin İtalya edisyonu için verdiği pozlardan bazılarını takipçileriyle paylaştı.
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Graham, fotoğraflarında başta photoshop olmak üzere hiçbir müdahale olmadığını belirtti.Graham'ın bu pozları sosyal medyada çok konuşuldu.
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Moda dünyasının dayattığı 'zayıf olma' kuralını yıkarak kadınlara oldukları gibi kendilerini sevip mutlu olmaları gerektiği konusunda cesaret veren Graham, geçen yıl Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olmuştu.
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Bu derginin kapağına poz veren ilk kıvrımlı model olan Graham, daha önce de Victoria's Secret'ın özel sayısında yer alarak bu alanda da bir tür devrim yapmıştı.
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LOVE DERGİSİ ÇEKİMLERİ OLAY OLMUŞTU
Yılın son ayında Love dergisi, her sene olduğu gibi yine ünlü modellerle çektiği videolarla gündeme damgasını vurdu. 2 Aralık’ın konuğu ise büyük beden model Ashley Graham oldu.
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Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Graham, New York sokaklarında iç çamaşırı ile koştu!
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30 yaşındaki Amerikalı model, kalp atışlarını hızlandıracak türden pozlar verdi.
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BİKİNİSİNİ BİR ANDA SIYIRDI
Ashley Graham kız kıza çıktığı tatilde doyasıya eğlenmeye devam ediyor. Kız arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir kaçamak yapan dünyanın en tanınmış büyük beden mankeni tatil sırasında takipçileriyle fotoğraf paylaşmadan da duramıyor.
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Genelde sağ kasığında yer alan dövmeyi göstermek yerine hep gizleyen Ashley Graham, bu tatilde hayranlarının hayal gücünü fazlasıyla zorlamayı başardı.
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Takipçilerine dövmesini göstermeye çalışırken bir anda bikinisinin altını sıyıran Ashley Graham kendisinin de burcu olan Akrep burcunun simgesini hayranlarıyla paylaştı.
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Ashley Graham Bahama tatiline doğum günü kutlaması için çıktı. Dünyanın en çok kazanan büyük beden mankenlerinden Ashley, 30 Ekim doğumlu.
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Ashley Graham geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Graham “Hristiyan bir aileden geliyorum, New York’a taşındığım zaman tanrının yolundan sapmıştım. Daha sonra fark ettim ki böyle bir yerde yaşıyorsan, ayaklarını yerde tutacak bir şey ihtiyacın var yoksa delirirsin” demişti.
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Graham, Sports Illustrated dergisine seksi pozlar verirken kilisesindeki papazın bile onun takipçilerinden biri olduğunun farkında olduğunu söyleyerek, “Yataktan kalktığınız andan yatağa geri gittiğiniz ana kadar aynı kişi olmalısınız” dedi.
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İlişkisini canlı tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor
Büyük beden mankeni Ashley Graham, bu kez objektiflerin karşısına eşi Justin Ervin için geçti. Fotoğrafçı ve film yönetmeni olan Ervin, Ashley Graham'ın o anlarını, çekim sonrasını ve pozlarını da Instagram'da paylaştı.Son dönemin en çok kazanan modellerinden biri Ashley Graham. Selülitleriyle, büyük beden olumlama hareketine verdiği destekle, kendine güveniyle ve tabii yaşadığı aşkla gündeme de geliyor haliyle.
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Poz vermek onun işi!
Graham sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlülernden biri. İşi modellik olunca haliyle de poz vermek onun işi.
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Seksi pozlarını bu kez kocası için verdi
Ancak seksi isim bu sefer farklı bir şey yaptı ve kocası Justin Ervin için kameranın karşısına geçti.
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Çekim sonrası Türk kahvesi
İkili çekimlerin ardından yorgunluk atmak için de Türk kahvesi içmeyi tercih etti.
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EVLENMEDEN SEVİŞMEDİK!
Seksi model daha önce Entertainment Tonight'a kocasıyla aşkını şöye anlatmıştı: Bir kuralımız var, 2 haftadan daha uzun süre ayrı kalmıyoruz. Bu kesinlikle mükemmel. Bunu seviyorum. Los Angeles'ta buluşuyoruz, ya da New York'ta. Paris'te, Miami'de. Bu son derece seksi. Amerikalı model Ashley Graham daha önce yaptığı bir açıklamada kocasıyla evlenene kadar hiç sevişmediklerini ve şimdilerde cinsel hayatlarının harika olduğunu açıklamıştı.
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Bu haliyle çılgınlar gibi para kazanıyor
Büyük beden modeli Ashley Graham ''aranan model'' algılarını yıkıyor. Selülitli bacakları ve kilolarıyla dünyanın ilk XL modellerinden biri olmayı başaran Ashley, New York sokaklarında iç çamaşırlarıyla poz verdi.
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Ashley Graham selülitlerini umursamıyor
Bir moda çekimi için New York sokaklarına inen dünyanın ilk büyük beden mankeni, Ashley Graham güzellik ve egzersiz temalı fotoğraf çekimi için objektiflerin karşısına geçti.
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Fotoğraf çekimi için sokakta iç çamaşırlarıyla poz verdi!
29 yaşındaki beden olumlama aktivisti, kusursuz kıvrımlarıyla büyüledi. Seksi güzel koyu renk ve yüksek bel iç çamaşırı altı ve gri-beyaz sütyeniyle şov yaptı.
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O dünyanın en çok aranan büyük beden modellerinden
İç çamaşırı altının arkasındaki korse detayı da seksiliğine seksilik kattı.
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Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor
Deneyimli model, düz karnı ve uzun şekilli bacaklarıyla adeta nefes kesti. Açık kahve saçlarını dalgalı bir şekilde açık bırakan Ashley, sade nude tonlardaki makyajıyla da büyük beğeni topladı.
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Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor
Herhangi bir aksesuar kullanmayan seksi model, kafes detaylı beyaz spor ayakkabılarıyla görünümünü tamamladı.
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Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor
Graham beden olumlama aktivisti olarak selülitli bacaklarını da pek umursamıyor.
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Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor
Graham zayıflık algısını önemsemeyin tavsiyesinde bulunurken formunu da sporla koruyor.
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Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor
Bedenini sevmeyen kadınlara Graham'ın en önemli önerisi ise şu: 'Aynaya baktığında asla kilolu olduğunu düşünme'
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Selülitlerine aldırış etmedi, gülmekten poz veremedi
Moda dünyasındaki sıfır beden akımını yerle bir eden Ashley Graham, kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürüyor. 29 yaşındaki Graham, önceki gün de New York'ta bir çekimde objektiflere takıldı. Gecelikten dış giyime tanıtım yüzü olduğu firmanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için poz veren Graham çekim boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
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Sıfır beden akımını yerle bir etti
Hem kendisi gülen hem de yaptığı şakalarla kamera arkası ekibi güldüren Graham, kimi zaman kahkaha atarken poz vermekte zorlandı.
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Selülitlerine aldırış etmeden bacak frikikleriyle dikkat çekti
Sports Illustrated'in yüzü olan Graham, Harper's Bazaar Ukrayna edisyonuna verdiği pozlarda selülitlerine aldırış etmeden bacak frikikleriyle dikkat çekti.
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Bir kez daha kıvrımlarını ortaya koydu
Moda sektöründe formda bir vücuda sahip olma konusundaki tabuları yıkan Ashley Graham, bir kez daha kıvrımlarını ortaya koydu.
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Graham'ın amaçlarından biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek
İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, geçtiğimiz aylarda Elle dergisine verdiği pozlarla da gündeme gelmiş, beden algısıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
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ABD’li model, basına yansıyan rötuşsuz fotoğraflarından sonra bombardımana tutulmuştu
Graham'ın dergi için verdiği pozlar henüz dergide yayınlanmadan basına sızmış, 29 yaşındaki ABD’li model, basına yansıyan rötuşsuz fotoğraflarından sonra vücudu hakkında bombardımana tutulmuştu.
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SELÜLİTLERİNE ALDIRIŞ ETMEDİ, GÜLMEKTEN POZ VEREMEDİ
Instagram’da paylaştığı fotoğrafında selülitlerine savaş açanlara karşı şöyle savunma yaptı: ''Birileri bacaklarımın 'selülit şehri' olduğunu söyledi. Ama şimdi fark ediyorum ki bu bacaklar zafer ve cesaretin hikayesini anlatıyor. Başkalarının kendi rahatları için bana ve size vücutlarımızın nasıl olması gerektiğini dikte etmesine izin vermeyeceğim.''
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Derginin ekim sayısı için röportaj veren Graham, “Yetişme çağımda okulda her ne kadar bana budala dense de annem her zaman akıllı olduğumu söyledi. Disleksi (okuma güçlüğü) hastalığım vardı” şeklinde konuştu.
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“Spor yapan ve iyi beslenen iri bir kızdım” diyen Graham, annesinin ona daima “Fit ve sağlısın” dediğini söyleyerek, kendini özgüvensiz hissettiği zamanlarda annesinin bu sözlerinin ona yardım ettiğini sözlerine ekledi.
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Graham, model olma hikayesini şöyle anlattı: “Model olmak için New York’a gittim ve çok kilo aldım, çünkü spor yapmıyordum ve iyi beslenmiyordum. Olduğum kadından nefret ediyordum çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. 52 bedendim, yanlış yerlerde kendime onay ve ilgi arıyordum. Ajanslarım bana kilo vermek zorunda olduğumu söylüyordu ve kendi kendime ‘Neden insanların benim geleceğimi belirlemesine izin veriyorum?’ dedim.”
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Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
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"Amaçlarımdan biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek. Her gün kadınlardan mesajlar alıyorum. ‘Seni görene kadar hiç bikini giymemiştim’ diyorlar. Bazı eşler de ‘Eşime senin koleksiyonundan iç çamaşırlarından getirdim, kendini hiç bu kadar seksi hissetmemişti’ şeklinde yorumlar yazıyorlar."
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BALIK ETLİ GÜZEL İTİRAF ETTİ
Büyük beden manken Laura Wells, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakırken moda dünyasının "karanlık yüzünü" de gözler önüne seriyor.
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42 beden olan Wells, Avustralian Women's Weekly'ye verdiği röportajda, podyuma çıkan mankenlerin moda haftalarından önce yaşadığı zorlukları dile getirdi.
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Wells, New York Moda Haftası sırasında birlikte kaldığı oda arkadaşının yaşadıklarını anlattı. Wells "Ajanslar defilelerden önce modellerin sadece bir bardak su ve bir tek kraker yemesine izin veriyor. Başka herhangi bir yiyecek tüketilmiyor" dedi.
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Laura Wells "Bunu tamamen sağlıksız buluyorum. Sadece bu mankenlerin bedenleri için değil ruh sağlıkları için de" diyerek sözlerini sürdürdü.
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1,74 cm boyunda ve 84 kilo olan Laura Wells "Ben sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Ama kendime keyifli şeyler yapmak için de fırsat veriyorum. Mesela bir bardak şarap içiyorum" diye konuştu.
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Laura Wells, moda dünyasındaki sıfır beden mankenlerin çok fazla strese girdiklerini ama kendisinin görütüsüyle mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
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