Kıvrımlı model yine çok iddialı

Mayo tanıtımı için Miami'ye giden Ashley bakın nasıl pozlar sergiledi...

Ashley Graham mayo çekimlerinde!

1 / 128 Miami'de mayo tanıtımı için fotoğraf çektiren Ashley Graham, yine çok iddialıydı.

2 / 128 Hafif makyaj ve açık saçlarıyla yine kendinden emin gözüken Ashley Graham, sınırları zorlayan pozlarıyla sahnedeydi.

3 / 128 Kıvrımlı model ince iplerle hareketlendirilen mayo modelleriyle yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

4 / 128 Siyah ve beyaz bikinilerin ön plana çıktığı çekimlerde, Ashley Graham biki detaylarını bakın nasıl sergiledi.

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12 / 128 Ashley Graham ve annesi, Swimsuits For All (Herkes için Mayo) markası için birlikte kamera karşısına geçti.

13 / 128 30 yaşındaki süpermodelin 53 yaşındaki annesi Linda, bu çekimden yalnızca birkaç ay önce, 30 yıldır ilk kez bikini giydiğini açıklamıştı.

14 / 128 Ashley , 2015'ten beri Swimsuits For All için modellik yapıyor.

15 / 128 Annesi Linda ise her ne kadar kameralara alışık gibi görünse de, Vogue dergisine verdiği röportajda hayatında daha önce hiç böyle bir işe kalkışmadığını itiraf etti.

16 / 128 Fotoğrafçı Ben Watts tarafından Fas'ta çekilen kareler, ilk kez bugün gün yüzüne çıktı.

17 / 128 1987 doğumlu Ashley, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara "Annemden almışım" botunu düştü.

18 / 128 Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan fotoğraflara, modelin takipçilerinden yorum yağdı.

19 / 128 Takipçileri Ashley gibi annesi Linda'ya da hayran olduklarını dile getirdi.

20 / 128 Başarılı model, annesinin bikini korkusunu yenerek bikiniyle kamera karşısına geçmesinin başka kadınları da cesaretlendireceğini umuyor.

21 / 128 Ashley Graham, 2015'te Sports Illustrated sayfalarına konuk olan ilk büyük beden model olarak tarihe geçmişti.

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34 / 128 Büyük beden model Ashley Graham, Fas'taki bir fotoğraf çekimi için yapılan çekimlerin kamera arkasından paylaşımlar yaptı.

35 / 128 30 yaşındaki Sports Illustrated modeli, kumların üzerinde tüm gün çalışırken arada eğlenmeyi de ihmal etmedi.

36 / 128 Kıvrımlı model Instagram öykülerinde sık sık paylaşımlar yaptı. Güzel modele develer eşlik etti.

37 / 128 Model için kurulan çadırların açande soyunup giyinen model bir ara o anı da paylaşım "bikini lütfen' yazdı.

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39 / 128 Moda dünyasında kıvrımlı kadınların sözcüsü haline gelen Ashley Graham, Instagram sayfasında paylaştığı pozlarıyla gündem yarattı.

40 / 128 30 yaşındaki Graham, Vogue dergisinin İtalya edisyonu için verdiği pozlardan bazılarını takipçileriyle paylaştı.

41 / 128 Graham, fotoğraflarında başta photoshop olmak üzere hiçbir müdahale olmadığını belirtti.Graham'ın bu pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

42 / 128 Moda dünyasının dayattığı 'zayıf olma' kuralını yıkarak kadınlara oldukları gibi kendilerini sevip mutlu olmaları gerektiği konusunda cesaret veren Graham, geçen yıl Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olmuştu.

43 / 128 Bu derginin kapağına poz veren ilk kıvrımlı model olan Graham, daha önce de Victoria's Secret'ın özel sayısında yer alarak bu alanda da bir tür devrim yapmıştı.

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45 / 128 LOVE DERGİSİ ÇEKİMLERİ OLAY OLMUŞTU Yılın son ayında Love dergisi, her sene olduğu gibi yine ünlü modellerle çektiği videolarla gündeme damgasını vurdu. 2 Aralık’ın konuğu ise büyük beden model Ashley Graham oldu.

46 / 128 Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Graham, New York sokaklarında iç çamaşırı ile koştu!

47 / 128 30 yaşındaki Amerikalı model, kalp atışlarını hızlandıracak türden pozlar verdi.

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53 / 128 BİKİNİSİNİ BİR ANDA SIYIRDI Ashley Graham kız kıza çıktığı tatilde doyasıya eğlenmeye devam ediyor. Kız arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir kaçamak yapan dünyanın en tanınmış büyük beden mankeni tatil sırasında takipçileriyle fotoğraf paylaşmadan da duramıyor.

54 / 128 Genelde sağ kasığında yer alan dövmeyi göstermek yerine hep gizleyen Ashley Graham, bu tatilde hayranlarının hayal gücünü fazlasıyla zorlamayı başardı.

55 / 128 Takipçilerine dövmesini göstermeye çalışırken bir anda bikinisinin altını sıyıran Ashley Graham kendisinin de burcu olan Akrep burcunun simgesini hayranlarıyla paylaştı.

56 / 128 Ashley Graham Bahama tatiline doğum günü kutlaması için çıktı. Dünyanın en çok kazanan büyük beden mankenlerinden Ashley, 30 Ekim doğumlu.

57 / 128 Ashley Graham geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Graham “Hristiyan bir aileden geliyorum, New York’a taşındığım zaman tanrının yolundan sapmıştım. Daha sonra fark ettim ki böyle bir yerde yaşıyorsan, ayaklarını yerde tutacak bir şey ihtiyacın var yoksa delirirsin” demişti.

58 / 128 Graham, Sports Illustrated dergisine seksi pozlar verirken kilisesindeki papazın bile onun takipçilerinden biri olduğunun farkında olduğunu söyleyerek, “Yataktan kalktığınız andan yatağa geri gittiğiniz ana kadar aynı kişi olmalısınız” dedi.

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62 / 128 İlişkisini canlı tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor Büyük beden mankeni Ashley Graham, bu kez objektiflerin karşısına eşi Justin Ervin için geçti. Fotoğrafçı ve film yönetmeni olan Ervin, Ashley Graham'ın o anlarını, çekim sonrasını ve pozlarını da Instagram'da paylaştı.Son dönemin en çok kazanan modellerinden biri Ashley Graham. Selülitleriyle, büyük beden olumlama hareketine verdiği destekle, kendine güveniyle ve tabii yaşadığı aşkla gündeme de geliyor haliyle.

63 / 128 Poz vermek onun işi! Graham sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlülernden biri. İşi modellik olunca haliyle de poz vermek onun işi.

64 / 128 Seksi pozlarını bu kez kocası için verdi Ancak seksi isim bu sefer farklı bir şey yaptı ve kocası Justin Ervin için kameranın karşısına geçti.

65 / 128 Çekim sonrası Türk kahvesi İkili çekimlerin ardından yorgunluk atmak için de Türk kahvesi içmeyi tercih etti.

66 / 128 EVLENMEDEN SEVİŞMEDİK! Seksi model daha önce Entertainment Tonight'a kocasıyla aşkını şöye anlatmıştı: Bir kuralımız var, 2 haftadan daha uzun süre ayrı kalmıyoruz. Bu kesinlikle mükemmel. Bunu seviyorum. Los Angeles'ta buluşuyoruz, ya da New York'ta. Paris'te, Miami'de. Bu son derece seksi. Amerikalı model Ashley Graham daha önce yaptığı bir açıklamada kocasıyla evlenene kadar hiç sevişmediklerini ve şimdilerde cinsel hayatlarının harika olduğunu açıklamıştı.

67 / 128 Bu haliyle çılgınlar gibi para kazanıyor Büyük beden modeli Ashley Graham ''aranan model'' algılarını yıkıyor. Selülitli bacakları ve kilolarıyla dünyanın ilk XL modellerinden biri olmayı başaran Ashley, New York sokaklarında iç çamaşırlarıyla poz verdi.

68 / 128 Ashley Graham selülitlerini umursamıyor Bir moda çekimi için New York sokaklarına inen dünyanın ilk büyük beden mankeni, Ashley Graham güzellik ve egzersiz temalı fotoğraf çekimi için objektiflerin karşısına geçti.

69 / 128 Fotoğraf çekimi için sokakta iç çamaşırlarıyla poz verdi! 29 yaşındaki beden olumlama aktivisti, kusursuz kıvrımlarıyla büyüledi. Seksi güzel koyu renk ve yüksek bel iç çamaşırı altı ve gri-beyaz sütyeniyle şov yaptı.

70 / 128 O dünyanın en çok aranan büyük beden modellerinden İç çamaşırı altının arkasındaki korse detayı da seksiliğine seksilik kattı.

71 / 128 Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor Deneyimli model, düz karnı ve uzun şekilli bacaklarıyla adeta nefes kesti. Açık kahve saçlarını dalgalı bir şekilde açık bırakan Ashley, sade nude tonlardaki makyajıyla da büyük beğeni topladı.

72 / 128 Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor Herhangi bir aksesuar kullanmayan seksi model, kafes detaylı beyaz spor ayakkabılarıyla görünümünü tamamladı.

73 / 128 Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor Graham beden olumlama aktivisti olarak selülitli bacaklarını da pek umursamıyor.

74 / 128 Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor Graham zayıflık algısını önemsemeyin tavsiyesinde bulunurken formunu da sporla koruyor.

75 / 128 Bu haliyle çılgnlar gibi para kazanıyor Bedenini sevmeyen kadınlara Graham'ın en önemli önerisi ise şu: 'Aynaya baktığında asla kilolu olduğunu düşünme'

76 / 128 Selülitlerine aldırış etmedi, gülmekten poz veremedi Moda dünyasındaki sıfır beden akımını yerle bir eden Ashley Graham, kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürüyor. 29 yaşındaki Graham, önceki gün de New York'ta bir çekimde objektiflere takıldı. Gecelikten dış giyime tanıtım yüzü olduğu firmanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için poz veren Graham çekim boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

77 / 128 Sıfır beden akımını yerle bir etti Hem kendisi gülen hem de yaptığı şakalarla kamera arkası ekibi güldüren Graham, kimi zaman kahkaha atarken poz vermekte zorlandı.

78 / 128 Selülitlerine aldırış etmeden bacak frikikleriyle dikkat çekti Sports Illustrated'in yüzü olan Graham, Harper's Bazaar Ukrayna edisyonuna verdiği pozlarda selülitlerine aldırış etmeden bacak frikikleriyle dikkat çekti.

79 / 128 Bir kez daha kıvrımlarını ortaya koydu Moda sektöründe formda bir vücuda sahip olma konusundaki tabuları yıkan Ashley Graham, bir kez daha kıvrımlarını ortaya koydu.

80 / 128 Graham'ın amaçlarından biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, geçtiğimiz aylarda Elle dergisine verdiği pozlarla da gündeme gelmiş, beden algısıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

81 / 128 ABD’li model, basına yansıyan rötuşsuz fotoğraflarından sonra bombardımana tutulmuştu Graham'ın dergi için verdiği pozlar henüz dergide yayınlanmadan basına sızmış, 29 yaşındaki ABD’li model, basına yansıyan rötuşsuz fotoğraflarından sonra vücudu hakkında bombardımana tutulmuştu.

82 / 128 SELÜLİTLERİNE ALDIRIŞ ETMEDİ, GÜLMEKTEN POZ VEREMEDİ Instagram’da paylaştığı fotoğrafında selülitlerine savaş açanlara karşı şöyle savunma yaptı: ''Birileri bacaklarımın 'selülit şehri' olduğunu söyledi. Ama şimdi fark ediyorum ki bu bacaklar zafer ve cesaretin hikayesini anlatıyor. Başkalarının kendi rahatları için bana ve size vücutlarımızın nasıl olması gerektiğini dikte etmesine izin vermeyeceğim.''

83 / 128 Derginin ekim sayısı için röportaj veren Graham, “Yetişme çağımda okulda her ne kadar bana budala dense de annem her zaman akıllı olduğumu söyledi. Disleksi (okuma güçlüğü) hastalığım vardı” şeklinde konuştu.

84 / 128 “Spor yapan ve iyi beslenen iri bir kızdım” diyen Graham, annesinin ona daima “Fit ve sağlısın” dediğini söyleyerek, kendini özgüvensiz hissettiği zamanlarda annesinin bu sözlerinin ona yardım ettiğini sözlerine ekledi.

85 / 128 Graham, model olma hikayesini şöyle anlattı: “Model olmak için New York’a gittim ve çok kilo aldım, çünkü spor yapmıyordum ve iyi beslenmiyordum. Olduğum kadından nefret ediyordum çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. 52 bedendim, yanlış yerlerde kendime onay ve ilgi arıyordum. Ajanslarım bana kilo vermek zorunda olduğumu söylüyordu ve kendi kendime ‘Neden insanların benim geleceğimi belirlemesine izin veriyorum?’ dedim.”

86 / 128 Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

87 / 128 "Amaçlarımdan biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek. Her gün kadınlardan mesajlar alıyorum. ‘Seni görene kadar hiç bikini giymemiştim’ diyorlar. Bazı eşler de ‘Eşime senin koleksiyonundan iç çamaşırlarından getirdim, kendini hiç bu kadar seksi hissetmemişti’ şeklinde yorumlar yazıyorlar."

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89 / 128 BALIK ETLİ GÜZEL İTİRAF ETTİ Büyük beden manken Laura Wells, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakırken moda dünyasının "karanlık yüzünü" de gözler önüne seriyor.

90 / 128 42 beden olan Wells, Avustralian Women's Weekly'ye verdiği röportajda, podyuma çıkan mankenlerin moda haftalarından önce yaşadığı zorlukları dile getirdi.

91 / 128 Wells, New York Moda Haftası sırasında birlikte kaldığı oda arkadaşının yaşadıklarını anlattı. Wells "Ajanslar defilelerden önce modellerin sadece bir bardak su ve bir tek kraker yemesine izin veriyor. Başka herhangi bir yiyecek tüketilmiyor" dedi.

92 / 128 Laura Wells "Bunu tamamen sağlıksız buluyorum. Sadece bu mankenlerin bedenleri için değil ruh sağlıkları için de" diyerek sözlerini sürdürdü.

93 / 128 1,74 cm boyunda ve 84 kilo olan Laura Wells "Ben sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Ama kendime keyifli şeyler yapmak için de fırsat veriyorum. Mesela bir bardak şarap içiyorum" diye konuştu.

94 / 128 Laura Wells, moda dünyasındaki sıfır beden mankenlerin çok fazla strese girdiklerini ama kendisinin görütüsüyle mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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