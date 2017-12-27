Kıvrımlı modelden şaşırtan karar

Son Güncelleme 12 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 15:53 |12 saat önce

Büyük beden modeli Iskra Lawrence sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kıvrımlı model aldığı yeni kararla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Iskra Lawrence'dan sürpriz karar

1 / 47 Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine büyük bir adım atan Iskra Lawrence, 40 beden vücuduyla rötuşlu fotoğraflara ve standartlaşan güzellik algısına savaş açan bir isim.

2 / 47 Kıvrımlı hatları sebebiyle zaman zaman sosyal medyadan hakaretlere ve eleştirilere maruz kalan güzel model bu tarz yorumlara da çok kulak asmıyor.

3 / 47 Ancak yeni yıla kısa bir süre kala; Lawrence, aldığı kararla herkesi şaşırttı.

4 / 47 Lawrence hayranlarının Noel'ini kutlayarak aldığı kararı şu cümlelerle açıkladı: Telefonumla iletişimi tamamen kesip sevdiklerimle, doğayla ve kendimle başbaşa kalmaya karar verdim. Önümüzdeki hafta tamamen telefonsuzum.

5 / 47 Gerçekten de telefonumu evde bırakıp ailemi görmeye geldim. Sizlerle sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunmayı, sizlerden gelen mesajları okumaya bayılıyorum ama bazen sosyal medyadan tamamen uzak durmak ve tamamen kendimi dinlemek istiyorum. Eğer siz de böyle hissediyorsanız hadi birlikte telefonlarımızı kapatalım.

6 / 47 Fazla şişman olduğu gerekçesiyle 15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Lawrence, şimdi birçok büyük beden giyim firmasının tanıtım yüzü.

7 / 47

8 / 47

9 / 47

10 / 47

11 / 47

12 / 47 Iskra Lawrence, genç İngiliz bir model.

13 / 47 Yıllar ilerledikçe kilo almaya başlayan Iskra, 15-16 yaşındayken bağlı bulunduğu ajanstan "büyük beden" olduğu gerekçesiyle atılmış.

14 / 47 Daha doğrusu kalçalarının normal bir genç kıza oranla fazla geniş olması, ajanstan uzaklaştırılmasına sebep olmuş.

15 / 47 Zaten öncesinde de photoshop yardımıyla kıvrımları düzeltiliyormuş.

16 / 47 Onu uzaklaştıran ajans büyük beden mankeni ajanslarına kayıt olmasını önermiş.

17 / 47 Bir süre sonra Aerie adlı iç çamaşırı markası onunla çalışmak istemiş, üstelik bu çekimlerde kesinlikle photoshop kullanılmamış.

18 / 47 Markanın satış grafiği onunla birlikte aniden yükselmiş ve marka tarihinde en çok tanınan yüz olmuş.

19 / 47 Iskra Lawrence, şu an bazı Victoria's Secret modellerinden daha fazla talep gören bir süper model.

20 / 47 Iskra Lawrence, şu an bazı Victoria's Secret modellerinden daha fazla talep gören bir süper model.

21 / 47 Asla diyet yapmayan model, sağlık için spor yaptığını belirtiyor.

22 / 47 Kendisinin ayrıca sağlıklı hamur işleri yaptığı bir de yemek vlogu var ancak aktif değil.

23 / 47 Moda geçici, güzellik kalıcıdır.

24 / 47

25 / 47

26 / 47

27 / 47

28 / 47

29 / 47

30 / 47

31 / 47

32 / 47

33 / 47

34 / 47

35 / 47

36 / 47

37 / 47

38 / 47

39 / 47

40 / 47

41 / 47

42 / 47

43 / 47

44 / 47

45 / 47

46 / 47