Kıyamet alameti mi? Binlerce deniz canlısı karaya vurdu

'Kıyametin kopması yakın mı?' sorusunu akıllara getiren görüntülerin yayılması üzerine sahile giden insanlar, binlerce ölü deniz yıldızı, yengeç, deniz kestanesi ve balıkla karşı karşıya kaldı.

Onlarcası kıyıya vurdu

1 / 41 İngiltere'de deniz sıcaklığındaki üç derecelik düşüş on binlerce deniz canlısının kıyıya vurmasına neden oldu.

2 / 41 Bir haftadır Sibirya kaynaklı aşırı kar yağışları ve şiddetli rüzgârlarla boğuşan İngiltere'de sahil kenarlarına gidenler kötü bir sürprizle karşılaştı.

3 / 41 Kent, Norfolk ve Yorkshire kıyılarına vuran on binlerce ölü deniz canlısı görenleri korkuttu.

4 / 41 Kent sakinleri "Binlerce ölü denizyıldızının yanında yengeçler, denizkestaneleri, ıstakozlar ve balıklar var. Denizyıldızlarının çoğu ölüydü ancak ıstakozlar ve bazı yengeçler canlıydı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Sahildeki görüntü şok edici ve üzücüydü" diye konuştu.

5 / 41 İngiltere merkezli Wildlife Trusts vahşi yaşam derneğinin Yorkshire yetkilisi Bex Lynam, olayın düşük hava sıcaklarından kaynaklandığını kaydetti.

6 / 41 Geçen hafta deniz suyu sıcaklığında kaydedilen üç derecelik düşüşün deniz canlılarının aktivitesinin azalmasına sebep olduğunu söyleyen Lynam, "Bu onları korunmasız yapıyor. Büyük dalgalar, onları karaya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

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25 / 41 ONLARCA YUNUS KIYIYA VURDU Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bulunan Hokota sahilindeyunus ailesinin üyesi olan 150'ye yakın "kavun kafalı balina" kıyıya vurdu.

26 / 41 Bölge halkı ve yetkililer yunusları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

27 / 41 Balıkların derilerinin kurumaması için kurtarma görevlileri su dökerek müdahale ediyor.

28 / 41 Balıkların tek sorunu ne yazık ki bu da değil... Kıyıya sürüklenirken kayalara takılan balıkların vücutlarında ciddi yaralar da bulunuyor.

29 / 41 Bölge sahilinde bulunan insanlar yılda birkaç kez bu durumun yaşandığını, ancak ilk defa bu kadar çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gördüklerini belirtiyor.

30 / 41 Yetkililer, şimdiye kadar birkaç "kavun kafalı balina"nın öldüğünü, kalanları yaşatmak için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

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