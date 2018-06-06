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Kız arkadaşına silikon taktırmak için dedesini soydu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

İngiltere'de 32 yaşındaki adam, 94 yaşındaki büyükbabasını kız arkadaşına silikon taktırmak için dolandırdı.

Model olmak için her yolu deneyen kız arkadaşına yardım etmek için büyükbabasının hayat sigortasından para çalan 34 yaşındaki İngiliz adam, ülkede gündem konusu oldu.

Ünlü olmak isterken hırsız oldu!

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İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Luke Quatrini, kız arkadaşının göğüs silikonu yaptırabilmesi için 92 yaşındaki büyükbabasını dolandırdı.
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PARAYI ÇALIP KIZ ARKADAŞININ AMELİYATINA HARCADI

PARAYI ÇALIP KIZ ARKADAŞININ AMELİYATINA HARCADI
Hayırsız torun Clifford Bartlett isimli emekli liman işçisi büyükbabasının 3 bin sterlin (18 bin lira) tutarındaki hayat sigortasını çalarak parayı kız arkadaşı Emma Hodges'in göğüs büyütme ameliyatına harcadı.
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Zor durumda kalan yaşlı adam faturalarını dahi ödemekte güçlük çekti.
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SİLİKONLARI TAKTIRIP İÇ ÇAMAŞIRI ÇEKİMLERİNE KATILDI

SİLİKONLARI TAKTIRIP İÇ ÇAMAŞIRI ÇEKİMLERİNE KATILDI
29 yaşındaki Emma Hodges, model olma hevesiyle göğüslerine silikon taktırdıktan sonra bir dizi iç çamaşırı çekimi için kameraların karşısına geçti.
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Torun Quatrini ise paranın kalanıyla kredi kartı borcunu ödeyip internetten alışveriş yaptı.
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EVİ YANINCA BÜYÜKBABASINA SIĞINMIŞTI

EVİ YANINCA BÜYÜKBABASINA SIĞINMIŞTI
Olay, Ouatrini'nin 2012 yılında kendi evinde çıkan yangından sonra Güney Galler'de bulunan büyükbabasının evine taşınmasının 10 ay sonrasında gerçekleşti.
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Geçtiğimiz yıl ölen büyükbabanın olayı öğrenince gözyaşlarını boğulduğu açıklandı.
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INSTAGRAM FENOMENİ OLMAK İSTERKEN...

INSTAGRAM FENOMENİ OLMAK İSTERKEN...
2013 yılında geldiği New York'ta yaşayan bir genç kadının hikâyesini anlatmak istediğini söyleyen Calveiro, 'hayatını mükemmel gibi göstermeyi' seçti.
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Virgin Adalarına tatile giden ve gardrobunu sürekli olarak yenleyen kadın bir süre sonra maddi sıkıntılar yaşamaya başladı.
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Kendini bir anda 10 bin dolar borca girmiş halde bulan genç kadın Instagram'da yaratmak istediği 'marka'nın kendisine geri dönüş yapmadığını bir süre sonra üzülerek anladı.
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Miami'de yaşayan Calveiro'nun Instagram hesabında 12 bin takipçisi bulunuyor.
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Lissette Calveiro'nin sosyal medya paylaşımları...
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silikon estetik ameliyat ameliyat ingiltere

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