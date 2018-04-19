Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!

Avutmaya gittiği kız kardeşinin yatağında üstsüz poz veren Kim Kardashian, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kim Kardashian yine yaptı yapacağını!

1 / 85 Sevgilisi tarafından aldatılan kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına giden Kim Kardashian, buradan üstsüz pozunu paylaştı.

2 / 85 Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına gitti.

3 / 85 ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim'in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.

4 / 85 KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI Üstsüz pozunu kendi web sayfasında "En sevdiğim spa uygulaması evde olan" notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.

5 / 85 İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı

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11 / 85 Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.

12 / 85 Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

13 / 85 Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.

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16 / 85 KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK! Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.

17 / 85 Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

18 / 85 Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.

19 / 85 Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...

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25 / 85 Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.

26 / 85 Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.

27 / 85 İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...

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44 / 85 Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.

45 / 85 Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.

46 / 85 Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.

47 / 85 Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.

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