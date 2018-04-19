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Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Aldatılan Khloe Kardashian'a destek olmak için soluğu kız kardeşinin evinde alan Kim Kardashian, paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü.

Avutmaya gittiği kız kardeşinin yatağında üstsüz poz veren Kim Kardashian, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kim Kardashian yine yaptı yapacağını!

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Sevgilisi tarafından aldatılan kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına giden Kim Kardashian, buradan üstsüz pozunu paylaştı.
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Keeping Up With The Kardashians programının 37 yaşındaki yıldızı Kim Kardashian, Tristan Thompson ile olan aldatılma skandalından sonra kız kardeşi Khloe Kardashian'a destek olmak için yanına gitti.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Yeni doğan yeğeni True ile de ilgilenen Kim'in aldatılma kritiğini yapmaya gittiği halde üstsüz poz vermesi eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.
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KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI

KENDİ SAYFASINDA PAYLAŞTI
Üstsüz pozunu kendi web sayfasında "En sevdiğim spa uygulaması evde olan" notuyla paylaşan ünlü TV yıldızı, bu şekilde tasarruf ettiğini ifade etti.
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İşte Kim Kardashian'ın o paylaşımı
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Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.
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Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.
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KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!

KIM KARDASHIAN ÇIRILÇIPLAK!
Çıplak bedeninin üzerine geçirdiği kürkle poz veren Kim Kardashian, bedenini gizleme ihtiyacı duymayınca ortaya bu görüntüler çıktı.
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Göğüs uçlarını sansürleyerek verdiği fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Çoğu insan için Pazartesi sabahı çıplak fotoğraf yayınlayarak haftaya başlamak alışılmadık bir durum gibi gözükse de Kim Kardashian'ın gittiği yolu benimsediği oldukça açık.
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Kim Kardashian'ın paylaştığı bir diğer fotoğrafı...
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Beyaz bir tülle sahildeki çekimlere katılan 37 yaşındaki ünlü isim altına da tanga giydi.
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Tamamen doğal haliyle kamera karşısına çıkmak isteyen Kim Kardashian'ın giydiği tek elbise beyaz tül değildi.
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İşte o çekimlerde ortaya çıkan görüntüler...
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Kim Kardashian, şov programı 'Keeping Up With the Kardashians' için bu kez çölde çırılçıplak poz verdi.
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Yalnızca beyaz bir boyayla kapanan Kim,'çıplak olmayı seviyorum' dedi.
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Kardashian rahat tavırlarıyla bu sözlerinin altını çizdi.
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Sedef hastalığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız, 'Bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için rahatım' diyor.
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kim kardashian aldatma sosyal medya

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