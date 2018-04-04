Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı

Çünkü genç kızın babası da bu sürpriz evlilik teklifinin içine dahil olmayı kafasına koymuştu...

Böyle evlilik teklifi gördünüz mü?

1 / 41 Levi, çölün ortasında sevgilisine evlenmek teklifi etmek için dizlerinin üzerine çöktü.

2 / 41 İşte tam da bu anlarda genç çiftin romantik anlarını baltalamayı planlamayı kafasına koymuş biri belirdi.

3 / 41 O kişi de kızının hayatındaki en mutlu anlarından birinin komik şekilde akılda kalmasını isteyen baba Jake'ten başkası değildi.

4 / 41 Karşı tepenin üzerinde kızı ve damadını bekleyen adam, elinde 'say no' (hayır de) yazılı bir pankart tutuyordu.

5 / 41 Çiftin bu mutlu anına dahil olmayı kafasına koyan adam, yaşananları internette paylaşmayı da ihmal etmedi.

6 / 41 Allison da konu ile ilgili şunları söyledi: 'Babamın kişiliği böyle. Ailelermiz zaten çok yakınlar ve birbirini çok seviyorlar. Bu yüzden Levi'nin alınmayacağını düşünerek böyle küçük bir espri yapmak istemiş.Şimdiye kadarki en güzel günlerimden biriydi.'

7 / 41 Hemen söyleyelim, Allison, Levi'nin evlenme teklifini kabul etti ve çift nişan yüzüklerini taktı.

8 / 41 Aile büyüklerinin de dahil olmasıyla çiftin mutlu ve eğlenceli bir evliliği olacak gibi gözüküyor. Sizce de öyle değil mi?

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10 / 41 BÖYLE EVLİLİK TEKLİFİ GÖRDÜNÜZ MÜ? Terry ve Anna isimli Avustralyalı çiftin evlenme yolundaki ilk adımı, ilginç bir hikayeye ev sahipliği yaptı.

11 / 41 Sosyal medya, Terry isimli Avustralyalı genç adamın yaptığı evlilik teklifini konuşuyor.

12 / 41 Terry ve Anna, iki yıl süren birlikteliklerinin ardından nişanlanarak evlenme kararı aldı.

13 / 41 Terry ve Anna, iki yıl süren birlikteliklerinin ardından nişanlanarak evlenme kararı aldı.

14 / 41 Bir yıl boyunca sevgilisinden aldığı bu kolyeyi çıkarmayan Anna, bu kolyenin içinde bir yüzük saklı olduğunu Terry evlenme teklifi ettiğinde öğrendi. Ahşap kolyeyi ikiye kesen Terry, sakladığı yüzük ile Smoo Mağrası'nda (Smoo eski Norveç dilinde gizli anlamına geliyor) evlenme teklif etti.

15 / 41 1 yıl boyunca kendi elleri ile kız arkadaşına teslim ettiği sırrı Anna'dan saklamayı başaran Terry, amacına ulaştı.

16 / 41 Çift, nişanlandıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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29 / 41 150 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ! Hamile olan sevgilisine sır gibi evlenme teklif etti. Hem de tam 150 defa... Sevgilisinin fotoğraflarını çeken Ray Smith sevgilisinin haberi olmadan küçük kağıt parçalarına "Benimle evlenir misin" yazdı.

30 / 41 Claire Bramley, farkında olmadan sevgilisi Ray Smith ile onlarca fotoğraf çektirdi. Fotoğrafların arka planlarında gizlice dizayn edilmiş evlenme teklifleri yer aldı.

31 / 41 Ray 150 defa selfie çılgınlığından sonra sevgilisine bir Noel Günü diz çökerek evlenme teklif etti. Ve Claire "Evet" dedi.

32 / 41 İşte Ray Smith sevgilisinin haberi olmadan başardığı o fotoğraflardan kareler...

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